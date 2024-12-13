Curt Landry Ministries est une organisation humanitaire à but non lucratif dédiée au travail communautaire et à l'engagement social. Elle offre des espaces virtuels et physiques accueillants où les individus peuvent s'impliquer dans les enseignements bibliques tout en approfondissant leur compréhension et leur appréciation de l'héritage juif et de son lien essentiel avec le christianisme.

Darrell Puckett, Directeur de la Création chez Curt Landry Ministries, supervise tous les aspects créatifs de l'organisation, en équilibrant l'innovation avec une approche axée sur les affaires. Puckett privilégie les données, les analyses et la portée organique pour accroître l'évangile du ministère et étendre son impact.

Son équipe, animée par une passion pour diffuser le message prophétique et spirituel de Curt Landry à un public mondial, a exploré diverses options pour accélérer la diffusion de contenu dans plusieurs langues. Après avoir testé plusieurs concurrents, Darrell et son équipe ont utilisé HeyGen pour étendre leur portée, augmenter le contenu multilingue et transformer les capacités de rayonnement mondial.

Atteindre différentes nations dans leurs langues maternelles

Darrell souhaitait élever la parole à un niveau supérieur en touchant des publics mondiaux diversifiés de manière authentique et pertinente. Les ministères de Curt Landry ont une initiative intitulée « Reaching the Nations », qui vise à atteindre les gens dans leur langue maternelle avec le contenu spirituel du rabbin Curt.



Ayant été au ministère pendant deux ans et demi, l'un des objectifs principaux de Darrell est de rendre les enseignements spirituels du rabbin Curt accessibles en plusieurs langues via leur chaîne YouTube. Les processus traditionnels de traduction et de doublage étaient coûteux, prenaient beaucoup de temps et étaient souvent incohérents. Leurs exigences principales étaient des tons de voix réalistes, une synchronisation labiale précise et le maintien de la cadence émotionnelle, tous essentiels pour le contenu spirituel.



« Avoir un mot prononcé dans sa propre langue est incroyablement puissant. Nous voulions nous assurer que le message du rabbin Curt Landry résonne de manière authentique, mais le faire manuellement n'était pas évolutif », a déclaré Darrell. « L'IA devait être presque parfaite. Lorsque les gens regardent du contenu religieux, ils se connectent profondément avec la personnalité et l'émotion de l'orateur. »



Maintenir une profondeur émotionnelle avec l'IA



La plateforme vidéo IA de HeyGen s'est rapidement imposée comme l'outil le plus fiable pour leurs besoins. Elle peut conserver la profondeur émotionnelle, le ton et le rythme des orateurs originaux tout en offrant une synchronisation labiale réaliste dans les langues traduites.



L'équipe a commencé par traduire du contenu en espagnol, lançant la chaîne YouTube « Curt Landry en Español » comme preuve de concept. Le flux de travail comprend la découpe de contenus longs, tels que les services de Shabbat et les podcasts, en segments vidéo gérables. L'équipe télécharge des flux vidéo propres sur HeyGen pour la traduction et le traitement, examine le résultat avec un membre bilingue de l'équipe pour garantir l'exactitude et la pertinence culturelle, et distribue le contenu via YouTube, les plateformes de médias sociaux et l'application One New Man Network de Curt Landry Ministries.



En moyenne, l'équipe traduit quatre services de Shabbat par mois, ce qui représente environ 4,5 heures de contenu. De plus, ils produisent quatre épisodes principaux de podcast par mois, chacun d'une durée d'environ 40 minutes, et créent une courte vidéo par jour, ce qui donne environ 30 courtes vidéos par mois.



En exploitant la technologie de traduction vidéo de pointe de HeyGen, le ministère a surmonté les barrières linguistiques, temporelles et de ressources pour transmettre son message de manière authentique et efficace à un public mondial. « Cela nous permet d'atteindre les gens dans leur propre langue, avec notre petite équipe, à une échelle qui n'était jamais possible auparavant », a déclaré Darrell.



Croissance de l'audience par cinq et évolutivité mondiale

Les résultats du pilote en langue espagnole ont été à la fois rapides et remarquables. Dès la première année, la chaîne YouTube Curt Landry en Español est passée de zéro à plus de 5 700 abonnés, dépassant de loin l'objectif initial de l'équipe de 1 000.

« La technologie était si précise que nous avons constaté une adhésion immédiate. Cela semblait authentique, et le public s'y est reconnu », a déclaré Darrell.

Le succès de la chaîne espagnole a validé la stratégie pour les futures langues. Les ministères de Curt Landry prévoient de lancer une chaîne en mandarin, suivie de traductions en hébreu et en arabe. D'ici la fin de 2025, l'objectif est de 25 000 abonnés pour Curt Landry en Español, avec des plans pour intégrer le contenu dans le site web et l'application mobile de l'organisation, offrant une expérience plus complète pour le public hispanophone.

« Si je ferme les yeux, j'ai besoin que ce soit le plus proche possible de la voix et de la tonalité originales, mais dans une autre langue », a déclaré Darrell. « HeyGen a cela bien ciblé, c'est pourquoi cela se développe. Maintenant, c'est à mon équipe de reprendre la stratégie derrière et de la développer. »