Craig Veroni est un agent immobilier à Vancouver, en Colombie-Britannique, couvrant North Vancouver, West Vancouver et la ville elle-même. Avant de travailler dans l’immobilier, il a passé plus de dix ans à se former et à exercer comme acteur professionnel de cinéma et de télévision.

À partir du moment où il a commencé à appliquer ce savoir-faire à son marketing, la vidéo est devenue l’un des principaux moteurs de son activité. Des vidéos éducatives sur YouTube et des visites de biens immobiliers au style cinématographique ont aidé les acheteurs à mieux comprendre les quartiers locaux et le marché immobilier.

Mais lorsqu’un incendie puis une inondation dans l’appartement au-dessus du sien ont endommagé son logement et forcé sa famille à partir pendant près d’un an, sa production vidéo s’est complètement arrêtée.

"Nous étions hors de chez nous depuis environ neuf mois", a-t-il déclaré. "Je ne pouvais produire aucun contenu. Je n'avais pas de matériel."

Développer sa présence sans augmenter sa charge de travail

Pendant la majeure partie de sa carrière, Craig a bâti sa crédibilité en animant des journées portes ouvertes, en rencontrant les gens en personne et en transformant une chaîne YouTube en sa principale source de prospects, finissant par en tirer environ 75 % de son activité.

Mais ce contenu était difficile à produire. Ses visites de quartier les plus performantes impliquaient de rédiger le script de chaque séquence, de filmer face caméra dans plusieurs quartiers, puis de tout monter, un processus qui pouvait prendre plus d’une semaine pour une seule vidéo.

Revenir devant son audience signifiait reconstruire le moteur qui avait propulsé son activité. Le tournant est arrivé lorsqu’il a vu d’autres agents utiliser HeyGen pour développer entièrement de nouveaux canaux sociaux grâce à des avatars IA.

« J’ai pensé : “Ça a l’air un peu fou et peut-être trop beau pour être vrai” », dit-il.

Par curiosité, il a rejoint un petit groupe de formation. En trois jours, Craig a créé son jumeau numérique, affiné son flux de travail de contenu et publié son tout premier Reel Instagram.

"J'étais terrifié parce que je suis connu pour mes vidéos", dit-il. "Je pensais que les gens allaient détester ça."

Créer un jumeau numérique en qui les acheteurs peuvent avoir confiance

Selon Craig, si le jumeau a si bien fonctionné, c’est parce qu’il a été créé à partir de son propre contenu de haute qualité. Plutôt que de repartir de zéro, il a entraîné son avatar sur la bibliothèque de vidéos qu’il avait déjà tournées, capturant ainsi son apparence réelle et ses gestes dans différents contextes.

Il l’a associé à des modèles vocaux enregistrés de manière professionnelle, affinés en une voix intérieure pour les clips de style studio et une voix extérieure qui sonne naturellement en situation réelle. Il utilise le modèle d’avatar le plus récent et effectue une mise à niveau chaque fois qu’une version améliorée est disponible.

Craig utilise le jumeau numérique pour tenir son audience informée de l’actualité locale et des évolutions du marché, et non pour courir après les tendances ou produire des vidéos gadgets.