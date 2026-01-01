Craig Veroni est un agent immobilier à Vancouver, en Colombie-Britannique, couvrant North Vancouver, West Vancouver et la ville elle-même. Avant de travailler dans l’immobilier, il a passé plus de dix ans à se former et à exercer comme acteur professionnel de cinéma et de télévision.
À partir du moment où il a commencé à appliquer ce savoir-faire à son marketing, la vidéo est devenue l’un des principaux moteurs de son activité. Des vidéos éducatives sur YouTube et des visites de biens immobiliers au style cinématographique ont aidé les acheteurs à mieux comprendre les quartiers locaux et le marché immobilier.
Mais lorsqu’un incendie puis une inondation dans l’appartement au-dessus du sien ont endommagé son logement et forcé sa famille à partir pendant près d’un an, sa production vidéo s’est complètement arrêtée.
"Nous étions hors de chez nous depuis environ neuf mois", a-t-il déclaré. "Je ne pouvais produire aucun contenu. Je n'avais pas de matériel."
Développer sa présence sans augmenter sa charge de travail
Pendant la majeure partie de sa carrière, Craig a bâti sa crédibilité en animant des journées portes ouvertes, en rencontrant les gens en personne et en transformant une chaîne YouTube en sa principale source de prospects, finissant par en tirer environ 75 % de son activité.
Mais ce contenu était difficile à produire. Ses visites de quartier les plus performantes impliquaient de rédiger le script de chaque séquence, de filmer face caméra dans plusieurs quartiers, puis de tout monter, un processus qui pouvait prendre plus d’une semaine pour une seule vidéo.
Revenir devant son audience signifiait reconstruire le moteur qui avait propulsé son activité. Le tournant est arrivé lorsqu’il a vu d’autres agents utiliser HeyGen pour développer entièrement de nouveaux canaux sociaux grâce à des avatars IA.
« J’ai pensé : “Ça a l’air un peu fou et peut-être trop beau pour être vrai” », dit-il.
Par curiosité, il a rejoint un petit groupe de formation. En trois jours, Craig a créé son jumeau numérique, affiné son flux de travail de contenu et publié son tout premier Reel Instagram.
"J'étais terrifié parce que je suis connu pour mes vidéos", dit-il. "Je pensais que les gens allaient détester ça."
Créer un jumeau numérique en qui les acheteurs peuvent avoir confiance
Selon Craig, si le jumeau a si bien fonctionné, c’est parce qu’il a été créé à partir de son propre contenu de haute qualité. Plutôt que de repartir de zéro, il a entraîné son avatar sur la bibliothèque de vidéos qu’il avait déjà tournées, capturant ainsi son apparence réelle et ses gestes dans différents contextes.
Il l’a associé à des modèles vocaux enregistrés de manière professionnelle, affinés en une voix intérieure pour les clips de style studio et une voix extérieure qui sonne naturellement en situation réelle. Il utilise le modèle d’avatar le plus récent et effectue une mise à niveau chaque fois qu’une version améliorée est disponible.
Craig utilise le jumeau numérique pour tenir son audience informée de l’actualité locale et des évolutions du marché, et non pour courir après les tendances ou produire des vidéos gadgets.
« Le jumeau existe pour tenir les gens informés de ce qui se passe localement, de l’actualité, et pour leur fournir des informations », a déclaré Craig.
La précision est non négociable. Il rédige, relit et vérifie chaque script en s’appuyant sur des données locales du marché soigneusement sourcées avant de générer une vidéo, et il étiquette chaque Reel comme étant créé par l’IA afin de ne jamais induire personne en erreur.
"Tout doit être très, très précis", a-t-il déclaré. "Au moment où je perds la confiance de mon audience, c'est terminé."
Transformer des abonnés en une présence locale de confiance
Dès la première semaine, Craig a remarqué quelque chose d’à la fois très enthousiasmant et très humble.
« Chaque publication que j’avais faite avait surpassé tout ce que j’avais fait moi-même », dit-il.
Ce qui comptait le plus pour lui, c’était que le lien perdure. Certains spectateurs ont demandé si les vidéos étaient générées par l’IA, tandis que d’autres n’en avaient aucune idée et ont été surpris d’apprendre la vérité. Puis la validation est arrivée en personne.
"À trois reprises différentes, des parfaits inconnus m'ont arrêté", a raconté Craig. "Un type s'est même arrêté en voiture pendant que je promenais mon chien et m'a dit : 'Je suis abonné. J'adore ce que tu fais. Merci de le faire.'"
Le spectateur n’avait aucune idée que la personne à qui il venait de parler n’était pas la même version que celle qu’il voyait en ligne. Pour Craig, c’était précisément le but.
« La connexion fonctionnait », dit-il. C’était le genre de reconnaissance qui l’a poussé vers un objectif plus ambitieux : devenir ce qu’il appelle le « maire numérique » de sa ville.
Transformer la constance en portée et en reconnaissance
Avec son jumeau gérant ses contenus d’actualité, Craig est passé d’une vidéo par semaine à deux Reels par jour, un rythme qui aurait été impossible avec un tournage traditionnel. La portée a suivi.
En l’espace d’environ dix mois, son nombre d’abonnés sur Instagram a été multiplié par quatre, passant d’environ 1 500 à près de 6 000. Son contenu atteint désormais plus de 770 000 comptes au cours d’un mois type et génère entre 60 000 et 70 000 interactions, avec des Reels individuels dépassant régulièrement les 100 000 vues.
Tout aussi précieux est ce que son double lui permet de faire. Le temps qu’il gagne est réinvesti dans un travail individuel avec ses clients, notamment via des suivis personnalisés en vidéo, une approche qui l’a aidé à renouer avec d’anciens clients et à conclure d’importantes affaires.
« Le jumeau numérique m’aide à me libérer pour faire plus de travail en tête-à-tête avec mes clients », a-t-il déclaré.
Lorsqu’on lui a demandé de résumer la plateforme, il n’a pas hésité.
"HeyGen est tout simplement la meilleure et la plus efficace des plateformes pour développer mon contenu vidéo", a-t-il déclaré. "Je n'ai pas trouvé une autre plateforme qui lui arrive à la cheville."
Aujourd’hui, Craig considère son jumeau numérique non pas comme un remplaçant de lui-même, mais comme une extension de son expertise.
"Si vous voulez être vu, entendu et apporter de la valeur", a-t-il déclaré, "HeyGen est un outil incroyable pour y parvenir."