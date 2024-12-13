Colenso BBDO, l'agence de publicité basée en Nouvelle-Zélande, a une histoire de captation de l'attention mondiale depuis les confins du monde grâce à ses campagnes avant-gardistes. Ils ont maîtrisé l'art de créer des campagnes qui mélangent espièglerie et ingéniosité et plus récemment, la technologie IA avec HeyGen.
Pour son client, Skinny Mobile, le fournisseur de télécommunications bien-aimé en Nouvelle-Zélande, Colenso a lancé 'The Unlimited Spokesperson', une campagne marketing qui a non seulement suscité des conversations, mais aussi célébré ses clients les plus enthousiastes. À travers 'The Unlimited Spokesperson', Colenso s'est donné pour mission de trouver le client le plus satisfait de Skinny, de le cloner numériquement et de le transformer en ambassadeur de la marque en échange d'une vie de appels et de textos gratuits.
La recherche les a menés à Liz, une fidèle cliente de Skinny qui vivait hors des sentiers battus à Kerikeri et avait précédemment travaillé comme ingénieure en télécommunications. Elle était la personne idéale pour la campagne.
La recherche de la plateforme IA idéale
Pour Colenso, trouver la technologie idéale n'était pas aussi simple que de trouver le porte-parole parfait. Sous la direction experte de Creature Post. L'équipe a testé plusieurs outils d'IA, intégrant HeyGen comme élément de leur formule gagnante pour alimenter sa campagne.
« HeyGen est une partie inestimable de notre boîte à outils pour donner vie à la campagne. C'est incroyable sur les réseaux sociaux, et nous l'avons intégré de manière extensive dans notre processus de production de spots télévisés », a déclaré Anna Flaws, productrice intégrée principale chez Colenso.
Pour Colenso, le simple fait de pouvoir tester la licence d'entreprise avant de s'engager a été un véritable tournant. Comme le partage Anna, « Notre gestionnaire de compte, Cathal, a pu nous installer une version d'essai, ce qui a grandement facilité les choses. Grâce à notre essai, nous étions sûrs que HeyGen Enterprise allait répondre à nos besoins avant de procéder à l'achat important. »
De plus, la facilité et la simplicité de la plateforme ont scellé l'accord. « Nous avons pu travailler sur le calibrage et l'éclairage de la bonne manière pour intégrer HeyGen afin qu'il ait à la fois un rendu cinématographique et naturel. Tout le monde a été vraiment impressionné par les résultats », déclare Hadleigh Sinclair, directeur de création chez Colenso.
Après avoir trouvé le bon équilibre technologique, ils ont utilisé l'avatar de studio de HeyGen et la technologie d'avatar instantané pour créer un clone numérique de Liz—le nouveau visage de Skinny Mobile. En plus de HeyGen, ils ont créé une boîte à outils puissante en exploitant Flux pour des arrière-plans extravagants, Topaz pour l'agrandissement, Runway, ainsi qu'une multitude d'autres outils regroupés dans une interface utilisateur Comfy pour assembler toutes les pièces. Cela leur a permis de transformer Liz en tout ce que leur créativité pouvait imaginer—un Viking, un entraîneur de football, un astronaute, un présentateur de nouvelles, tout ce que vous voulez. Skinny a adoré, le public a compris, et la directive de Liz de « rendre ça plus étrange » a poussé Colenso à repousser les limites de la créativité.
Création du guide pour des campagnes réussies avec l'IA
Colenso s'est retrouvé dans la position inhabituelle de posséder une technologie qui fonctionnait trop bien. Hadleigh partage, « C'est vraiment difficile de faire la différence entre la version IA de Liz et la vraie Liz, à moins de savoir ce que l'on cherche. Nous avons finalement repassé les productions de HeyGen à travers Runway pour que nous puissions retrouver cette esthétique globale d'IA et être plus transparents quant à notre utilisation de l'IA. »
Le résultat a laissé Skinny et Liz également impressionnés. L'équipe de Skinny n'a pas seulement approuvé la campagne, ils l'ont défendue, reconnaissant instantanément son potentiel révolutionnaire pour la marque et son utilisation unique de l'IA. Liz a vu son double numérique évoluer en quelque chose qui dépassait son imagination, se transformant d'ambassadeur de Skinny en initiateur de conversations culturelles.
Ce qui a distingué cette campagne, c'était la capacité de HeyGen à résoudre un défi persistant dans l'exploitation de l'IA : la cohérence des personnages. Là où les plateformes précédentes donnaient des avatars qui semblaient légèrement différents d'une scène à l'autre, HeyGen a aidé Colenso à réaliser une présence de personnage homogène qui maintenait l'essence de Liz, qu'elle apparaisse en tant que présentatrice professionnelle ou astronaute.
Pour Colenso, la campagne ne consistait pas seulement à utiliser l'IA pour le plaisir de l'utiliser, c'était aussi une question de repousser les limites de la créativité, d'embrasser l'étrangeté, et même de commencer à rédiger le manuel d'utilisation de l'IA en Nouvelle-Zélande. La campagne a eu un grand impact principalement parce qu'elle célébrait l'IA, invitant le public à participer à une conversation sur les possibilités créatives plutôt que d'essayer de la dissimuler. Et peut-être que le plus grand indicateur du succès de la campagne est l'ouverture du public à l'IA—quand elle est bien utilisée, bien sûr—alors que Colenso continue de réfléchir à des idées créatives, impactantes et ambitieuses pour ses clients.