Colenso BBDO, l'agence de publicité basée en Nouvelle-Zélande, a une histoire de captation de l'attention mondiale depuis les confins du monde grâce à ses campagnes avant-gardistes. Ils ont maîtrisé l'art de créer des campagnes qui mélangent espièglerie et ingéniosité et plus récemment, la technologie IA avec HeyGen.

Pour son client, Skinny Mobile, le fournisseur de télécommunications bien-aimé en Nouvelle-Zélande, Colenso a lancé 'The Unlimited Spokesperson', une campagne marketing qui a non seulement suscité des conversations, mais aussi célébré ses clients les plus enthousiastes. À travers 'The Unlimited Spokesperson', Colenso s'est donné pour mission de trouver le client le plus satisfait de Skinny, de le cloner numériquement et de le transformer en ambassadeur de la marque en échange d'une vie de appels et de textos gratuits.

La recherche les a menés à Liz, une fidèle cliente de Skinny qui vivait hors des sentiers battus à Kerikeri et avait précédemment travaillé comme ingénieure en télécommunications. Elle était la personne idéale pour la campagne.

La recherche de la plateforme IA idéale

Pour Colenso, trouver la technologie idéale n'était pas aussi simple que de trouver le porte-parole parfait. Sous la direction experte de Creature Post. L'équipe a testé plusieurs outils d'IA, intégrant HeyGen comme élément de leur formule gagnante pour alimenter sa campagne.

« HeyGen est une partie inestimable de notre boîte à outils pour donner vie à la campagne. C'est incroyable sur les réseaux sociaux, et nous l'avons intégré de manière extensive dans notre processus de production de spots télévisés », a déclaré Anna Flaws, productrice intégrée principale chez Colenso.