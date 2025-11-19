Gawing Maikling Video ang Mahabang Video gamit ang AI

Gawing maiikling video ang mahahabang video nang awtomatiko gamit ang AI. Gumawa ng mga viral-ready na clip na may captions, smart reframing, at mabilis na export.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga episode ng podcast tungo sa maiikling clip

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

Gawing social highlights ang mga webinar

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

Mga demo ng produkto tungo sa maiikling feature video

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

Mga educational video tungo sa maiikling aralin

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

Nilalaman ng creator para sa tuloy-tuloy na pagpo-post

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

Mga marketing video tungo sa mga asset ng kampanya

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

Bakit Nangunguna ang HeyGen bilang Long Video to Short Video Maker

Tinutulungan ng HeyGen ang mga creator at mga team na gawing mga high-performing na maiikling video ang long-form content nang mas mabilis at may mas malaking kontrol. Pinagsasama nito ang matalinong pag-detect ng mga clip, malinis na visual formatting, at production-level na output para sa palaging magagandang resulta sa short-form content.

Magsimula nang libre
Awtomatikong pagtukoy ng highlight

Sinusuri ng HeyGen ang mahahabang video para mahanap ang mga pinakamagandang bahagi gamit ang advanced na AI tools para sa mas episyenteng AI clipping. Nakatuon ito sa mahahalagang pahayag, reaksyon, at natural na breakpoints para bawat short video ay mukhang sinadya at maayos ang pagkakagupit, hindi basta pinutol nang random, lalo na kapag ginagawang short form ang mga long-form na video.

Handang-gamit na pag-format para sa platform

Ang bawat maikling video ay ginagawa sa mga format na akma para sa Shorts, Reels, at mga feed. Awtomatikong inaayos ang aspect ratio, pacing, at captions, kaya handa na agad i-publish ang mga clip sa iba’t ibang social media platforms.

Mula isa hanggang sa marami

Gawing maraming maiikling video ang isang mahabang video sa isang pasada lang gamit ang AI clipping techniques para mas maging episyente ang paggawa ng clips. Sa ganitong paraan, madali kang makakapagpanatili ng tuloy-tuloy na pag-publish ng short-form content nang hindi paulit-ulit na ine-edit ang parehong footage.

AI-powered na pagkuha ng mga clip

Sinusuri ng HeyGen ang pananalita, pacing, at istruktura para gawing maiikling video clip ang mahahabang video habang nananatili ang konteksto at linaw. Sa halip na manghula kung saan puputulin, lumilikha ang sistema ng mga nakapokus na segment na kayang tumayo nang mag-isa at makahawak ng atensyon.

Magsimula nang Libre →
Matalinong pagre-reframe para sa short-form na video

Ang mahahabang horizontal na video ay awtomatikong nire-reframe sa vertical o square na layout. Tinitiyak ng AI na laging nasa gitna ang mga nagsasalita at mahahalagang visual, kaya naiiwasan ang pangit na pagkaka-crop at nagmumukhang natural sa social feeds ang mga clip.

Magsimula nang Libre →
Mga caption na nagpapataas ng retention

Bawat maikling video ay may awtomatikong nalilikhang subtitles na may eksaktong timing. Pinapahusay ng captions ang accessibility at pinananatiling engaged ang mga manonood, lalo na kapag nanonood sila nang walang tunog sa kanilang mga mobile device.

Magsimula nang Libre →
Mabilis na pag-edit gamit ang text control

I-edit ang mga clip sa pamamagitan ng pag-adjust ng text at timing sa halip na mano-manong mag-trim ng mga frame gamit ang video to short video AI. Sa text-driven na workflow na ito, madali mong mapapaganda ang mga hook, masisikipan ang delivery, at mabilis na mare-regenerate ang mga clip gamit ang parehong source video.

Magsimula nang Libre →
Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kadalian, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na katulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

Miro
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong meron kaming pelikula na ginagawa ko linggo-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera kailanman."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang gusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Para bang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang Long Video to Short Video Generator

Gumawa ng maiikling video mula sa mahahabang recording sa apat na simpleng hakbang.

Magsimula nang libre
Hakbang 1

I-upload ang iyong mahabang video

Magdagdag ng video file o mag-import ng umiiral na content. Susuriin ni HeyGen ang buong recording para maunawaan ang istruktura, pacing, at sinasabing nilalaman.

Hakbang 2

Hayaan ang AI na hanapin ang mahahalagang sandali

Awtomatikong kinikilala ng sistema ang mga highlight at ginagawang maiikling video clip ang mahahabang video, na nakatuon sa malinaw at kaakit-akit na mga bahagi gamit ang isang libreng AI solution.

Hakbang 3

I-customize ang mga clip

I-adjust ang captions, layout, at haba ng clip para sa pinakamainam na engagement sa mga social media platform. Tinitiyak ng smart reframing na mukhang natural ang bawat short video sa vertical o square na format, perpekto para sa TikTok at iba pang platform.

Hakbang 4

I-export at i-publish

Mag-download ng maiikling video na na-optimize para sa mga social platform o gamitin muli ang mga ito sa iba’t ibang campaign gamit ang mga video na may AI. Madali ang pag-update dahil maaari mong i-regenerate ang mga ito mula sa parehong source gamit ang video-to-short-video AI.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang ibig sabihin ng long video to short video?

Ang long video to short video ay tumutukoy sa pag-convert ng mga full-length na recording tungo sa mas maiikling clip na idinisenyo para sa panonood sa social media at mobile. Ginagamit ng AI ang mga highlight, pinuputol ang mga hindi kailangang bahagi, at inaayos ang format ng mga clip para maging madali silang panoorin at i-share, kaya nagiging isang epektibong AI video tool ito.

Paano pinipili ng HeyGen kung aling mga sandali ang ika-clip?

Sinusuri ng HeyGen ang mga pattern ng pananalita, diin, at pacing upang makahanap ng natural na highlight para sa mga clip gamit ang AI. Sa paraang ito, nakagagawa ito ng maiikling video na buo at may saysay, sa halip na mukhang biglang pinutol.

Maaari ko bang kontrolin kung gaano kaikli ang mga short video?

Oo, makakatulong ang paggamit ng AI tools para mas mapadali ang proseso. Maaari mong baguhin ang haba ng clip o gumawa muli ng iba’t ibang bersyon. Ang ganitong flexibility ay nakakatulong para maangkop ang maiikling video sa iba’t ibang platform at sa mga pabor ng iba’t ibang audience, lalo na kapag gumagamit ng clip maker.

Na-optimize ba ang mga maiikling video para sa mga social media platform?

Ang maiikling video ay naka-format na may tamang aspect ratio, caption, at pacing para sa mga sikat na platform, kaya perpekto ang mga ito para sa video content sa TikTok. Dahil dito, mas mabilis ang pag-publish at nababawasan ang pangangailangan para sa karagdagang pag-edit.

Maaari ko bang i-edit ang mga clip pagkatapos silang ma-generate?

Ang pag-edit gamit ang text at timing adjustments ay mas pinahusay ng mga kakayahan ng isang video editor. Dahil dito, madali mong mapapakinis ang mga hook o pananalita nang hindi na kailangan ng komplikadong pag-edit sa timeline.

Anong mga uri ng mahahabang video ang pinakamainam gumana?

Ang mga talking-head na video, podcast, webinar, demo, at mga recording para sa edukasyon ay partikular na epektibo sa mga social media platform tulad ng TikTok. Ang malinaw na pananalita at maayos na pagkakabuo ng content ay nakakatulong sa AI na makagawa ng mas magagandang maiikling clip.

Papalitan ba nito ang manu-manong pag-edit ng video?

Para sa karamihan ng mga workflow sa pagre-repurpose, oo. Inaako na ng AI ang pagpuputol, pag-frame, at paglalagay ng captions para makapagpokus ang mga team sa content strategy imbes na sa mano-manong pag-e-edit.

Maaari ba akong gumawa ng maraming maiikling video mula sa isang mahabang video?

Oo. Mula sa isang mahabang video, maaari kang gumawa ng ilang maiikling video sa iisang workflow, kaya ito ay perpekto para sa tuloy-tuloy na pag-publish ng short-form content.

