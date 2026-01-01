Pagsamahin ang lahat ng clips mo sa isang makinis na video sa ilang click lang. I-upload ang mga file mo, ayusin ang pagkakasunod-sunod, at i-download ang malinis na MP4 na walang watermark at walang kailangan na sign-up. Lahat ito gumagana direkta sa browser mo, mabilis at ligtas. Perpekto para sa social posts, phone clips, school projects, o mabilisang edits. Panatilihing simple, pagsamahin ang mga video mo, at kumuha ng handa-nang-gamitin na file sa loob ng ilang segundo.
Pagsamahin ang Dalawang Video sa Isang Tuloy-tuloy na Kuwento
Ang tool na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang simpleng paraan para pagsamahin ang mga video nang hindi kailangang mag-install ng kahit ano. I-upload lang ang mga clip mo, ayusin ang pagkakasunod-sunod, putulin ang mga bahagi na hindi kailangan, at pumili ng layout na babagay sa proyekto mo. Maaari ka ring magdagdag ng musika, ayusin ang magkahalong orientation, at pag-isahin ang mga horizontal at vertical na video sa isang malinis na file. Sinusuportahan nito ang MP4, MOV, AVI at iba pa, at gumagana sa anumang device. Lahat ay pinoproseso nang ligtas sa iyong browser, kaya mabilis mong mapagdurugtong ang mga video mo at mada-download ang tapos na file nang walang abala. Maaari mo ring subukan ang mga tool tulad ng paglikha ng content mula sa simula gamit ang image to Video generator.
Mga Pinakamahusay na Paraan sa Pagsasama ng mga Video gamit ang HeyGen
May ilang mabilis na adjustments na puwedeng gawin para mas magmukhang smooth ang pinagsamang video mo. Subukang panatilihing magkalapit ang resolution ng mga clip para maiwasan ang halatang pagbabago sa quality. Kung iba-iba ang orientation ng mga video (halimbawa, may portrait at may landscape), gumamit ng cropping o layout tools para manatiling nasa gitna at madaling panoorin ang subject. I-check din ang audio levels para natural ang pakiramdam ng bawat transition, at i-trim ang mga bahagi na hindi mo kailangan. Pumili ng aspect ratio na bagay sa platform na gagamitin mo, at i-preview ang video bago i-export para masigurong maayos ang daloy ng lahat.
Bakit Pagsamahin ang mga Video gamit ang HeyGen’s AI Studio?
Ang online video combiner na ito ay nagbibigay-daan sa iyong pagsamahin ang mga clip nang walang account, download, o watermark. Gumagana ito sa anumang device at kayang hawakan ang mga sikat na format tulad ng MP4 at MOV, kaya madali kang makakapag-upload at makakapag-merge ng mga video. Maaari kang mag-combine ng ilang clip, panatilihing malinaw ang kalidad, at i-save ang natapos mong video sa loob lamang ng ilang segundo. Ligtas ang iyong mga file habang pinoproseso at awtomatikong binubura pagkatapos ma-download. Ito ay isang simpleng paraan para gumawa ng malinis at handa-nang-i-share na video para sa trabaho, paaralan, o mga social platform. Kung gusto mong magdala ng mas maraming personalidad sa iyong mga video, subukan ang aming Gumawa ng Sarili Mong Avatar na tool.
Paano Pagsamahin ang Dalawang Video sa HeyGen
Ang pagsasama ng dalawang video ay kasing dali lang ng pag-upload, pag-aayos ng mga eksena, at pag-export sa loob ng HeyGen’s AI Studio. I-upload lang, ayusin, i-edit, at i-export ang iyong final na MP4 sa loob ng ilang minuto.
I-upload ang iyong mga video file sa MP4, MOV, AVI, o anumang iba pang suportadong format. Siguraduhing handa na ang lahat ng clip na gusto mong pagsamahin.
Ilagay ang mga clip sa gusto mong pagkakasunod-sunod. Putulin ang mga dulo, ayusin ang layout, at ipwesto ang bawat eksena para pantay at maayos ang pagkaka-align ng lahat.
Pagandahin ang iyong video sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagpapalit ng audio, pag-aayos ng timing, at pagtiyak na natural ang daloy ng mga transition. I-preview ang iyong sequence para masiguro na maayos ang lahat.
Kapag kontento ka na, pagsamahin ang mga clip mo sa isang tuloy-tuloy na video. I-export ang final na MP4 at i-download ito kaagad. Mabilis, simple, at ganap na online ang buong proseso.
I-upload ang iyong mga clip, ayusin ang mga ito sa editor at i-export bilang isang MP4 sa loob ng ilang minuto. Kung gusto mong i-trim o linisin ang iyong mga clip bago pagsamahin, subukan angOnline Video Trimmer
Oo. Maaari kang pagsamahin ang dalawa o higit pang mga clip nang libre at i-export ang isang MP4 na walang watermark na handa na para sa social media, mga presentasyon, o mga proyekto sa paaralan.
Hindi. Mananatiling malinaw sa HD at naka-optimize para sa maayos na pag-play ang iyong final na pinagsamang video. Awtomatikong pinapanatili ng HeyGen ang linaw, kulay, at resolusyon habang pinoproseso ang video.
Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, AVI at WebM files. Sinusuportahan din ng tool ang magkahalong orientation, kaya maaari mong pagsamahin ang vertical at horizontal na mga kuha sa iisang malinis na video.
Oo. Gumagana ang tool direkta sa mobile browser mo sa iPhone, Android at mga tablet, pati na rin sa Mac, Windows at Chromebook.
Oo. Maaari kang mag-upload ng bagong audio track o panatilihin ang orihinal na tunog. Kung kailangan mong baguhin ang bilis ng pag-playback, gamitin ang Audio Speed Changer
Oo. Ligtas na pinoproseso ang iyong mga video sa browser at awtomatikong binubura pagkatapos ma-download. Ikaw lamang ang may access sa iyong content sa buong proseso.
Oo naman. Maaari kang mag-merge ng mga clip para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube at iba pa. Para gumawa ng mga narrated na video o magdagdag ng AI na boses, subukan ang Text to Speech Video Tool
