Gawing mga interactive na AI avatar ang iyong pinaka-epektibong sales representatives

Mahalaga ang bilis sa sales, pero hindi kayang maging nasa lahat ng lugar ng team mo nang sabay-sabay. Ang mga interactive AI avatar ng HeyGen ay nagsisilbing virtual AI sales avatars na sumasagot sa mga tanong ng prospects, nagku-qualify ng leads, at nagbo-book ng meetings 24/7. Tinutulungan ka nilang maghatid ng mas engaging at personalized na buying experience sa iyong website at sa mga Zoom calls, na malaking nakakapagpataas ng conversions.

Mga benepisyo at halaga

Pabilisin ang iyong sales pipeline at gabayan ang mga customer sa tamang landas

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

An image showing how to chat with an interactive video avatar.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

a man and a woman are having a conversation on a video call

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

a doctor is talking to another doctor in different languages

Alamin kung paano epektibong ginagamit ng mga sales team ang AI sales avatars

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

Paano mag-

gumawa ng makapangyarihang AI sales avatars gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Buksan ang HeyGen at mag-log in para simulan ang pag-setup ng iyong interactive avatar na makikipag-ugnayan sa mga prospect, sasagot sa mga tanong, at magku-qualify ng mga lead—24/7, nang hindi na kailangan ng human sales team.

  1. Pumili ng avatar at buuin ang base ng kaalaman nito.
  1. I-customize ang boses at pagkakakilanlan ng iyong avatar.
  1. Subukan at pagandahin ang mga tugon
  1. I-deploy ang iyong avatar kung saan ito pinakamahalaga.
  1. Simulan ang pakikipag-ugnayan sa mga prospect.

Mga Madalas Itanong

Ano ang AI sales avatar?

Ang mga AI sales avatar ay mga virtual assistant na nagpapahusay ng benta sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong, pag-qualify ng mga lead, at pag-book ng mga meeting 24/7. Mag-sign up nang libre ngayon at tuklasin kung paano nila mababago ang iyong sales process.

Paano nagku-qualify ng leads ang mga interactive avatars ng HeyGen?

Ang mga interactive avatar ng HeyGen ay gumagabay sa mga prospect sa sales funnel sa pamamagitan ng personalisadong interaksiyon, na tinitiyak ang kwalipikasyon ng mga lead sa malakihang antas.Alamin pa at simulan ang mas episyenteng pag-kwalipika ng mga lead ngayon.

Pwede ko bang gamitin ang interactive avatar para palitan ang buong SDR team ko?

Oo, maaari mong gamitin ang mga AI avatar ng HeyGen para sa lead qualification, para makapagpokus ang iyong SDR team sa pagsasara ng mga prospect na handa nang bumili. Subukan gumawa ng libreng account para makita kung paano ito babagay sa pangangailangan mo.

Paano ko maipapagana ang isang interactive na avatar sa aking website?

I-deploy ang iyong interactive na avatar sa iyong website sa pamamagitan ng pag-integrate ng solusyon ng HeyGen para sa real-time na pakikipag-ugnayan sa mga bisita.Subukan ito nang libre at maranasan ang walang kahirap-hirap na integrasyon.

Magagamit ba ang interactive avatars ng HeyGen sa mga live sales calls?

Oo, maaari mong gamitin ang mga avatar ng HeyGen sa mga Zoom call para sumagot ng mga FAQ at panatilihing interesado ang mga prospect kahit walang live na kinatawan. Subukan ang live na interaksiyon sa pamamagitan ng libreng pag-sign up.

Paano isinasama ang interactive avatars sa mga kasalukuyang sales tools?

Ang mga avatar ng HeyGen ay madaling nagsasama sa umiiral na mga sales tool upang mapahusay ang workflow nang hindi naaabala ang mga operasyon. Magsimula ng libreng trial upang masubukan ang mga integration ngayon.

Makakapagkomunika ba ang interactive avatars sa iba’t ibang wika?

Oo, ang mga interactive avatar ng HeyGen ay kayang makipag-usap sa iba’t ibang wika, para maabot ang pandaigdigang audience. Magsimula nang libre at makipag-ugnayan sa buong mundo.

Gaano kabilis akong makakapag-setup ng interactive na avatar?

Mabilis ang pag-setup ng isang interactive na avatar gamit ang HeyGen, kaya maaari ka nang makipag-ugnayan sa mga prospect halos kaagad. Gumawa ng libreng account at pabilisin ang iyong proseso ng pag-setup.

Anong mga industriya ang makikinabang sa paggamit ng interactive avatars?

Ang iba’t ibang industriya sa sales, marketing, edukasyon, at marami pang iba ay maaaring makinabang sa interactive avatars ng HeyGen para sa mas mataas na engagement at mas mahusay na pagiging epektibo. Subukan ang libreng trial at tingnan kung paano ito babagay sa pangangailangan ng iyong industriya.

