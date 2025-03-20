Gawing mga nakakaengganyong video ang iyong newsletters at community updates

Hindi laging binabasa ng mga tao ang mahahabang email, pero nanonood sila ng mga video. Kung nagbabahagi ka man ng company updates, industry insights, o content roundups, pinapadali ng HeyGen na gawing dynamic na mga video ang mga static na newsletter para manatiling alam at interesado ang iyong audience.

Mga benepisyo at halaga

Mga kaakit-akit na visual update na talagang papanoorin ng iyong audience

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


Paano gumawa ng newsletters at community updates gamit ang HeyGen

  1. Buksan ang HeyGen

Magsimulang gumawa ng mga video newsletter at community update na may propesyonal na kalidad sa loob lamang ng ilang minuto—hindi mo kailangan ng video production team o kahit na mga kasanayan sa pag-edit.


  1. Pumili ng template o magsimula mula sa simula
  1. Idagdag ang iyong script at pumili ng avatar
  1. I-customize ang iyong video
  1. Isalin at i-localize para sa mga pandaigdigang koponan
  1. Isumite ang iyong video

Mga Madalas Itanong

Ano ang HeyGen at paano ito makakatulong sa paggawa ng newsletter at mga update para sa komunidad?

Ang HeyGen ay isang AI-powered na video creation platform na tumutulong sa mga negosyo na gumawa ng engaging at scalable na corporate video training nang hindi na kailangan ng production team. Pinapadali nitong gumawa ng compliance training, leadership development, software tutorials, at DEI programs nang mabilis at mahusay.

Bakit mas mainam gumawa ng AI-powered na mga video kaysa magpadala ng tradisyonal na mga email?

Madalas na hindi napapansin o binabalewala ang tradisyonal na newsletters at mga update ng kumpanya, samantalang napatunayan na ang video content ay mas nakakakuha ng atensyon at nagpapataas ng engagement. Pinapadali ng HeyGen ang pag-convert ng mga static na email sa mga dynamic na video na mas malamang panoorin, tandaan, at pagtuunan ng aksyon ng iyong audience.

Anong mga uri ng video updates ang maaari kong gawin gamit ang HeyGen?

Ang HeyGen ay perpekto para sa paggawa ng iba’t ibang uri ng mga video para sa newsletter at mga update sa komunidad, kabilang ang:

  • Mga anunsyo ng kumpanya – mga update sa pamunuan, quarterly na pagsusuri, at pagbibida sa mga empleyado
  • Mga buod ng nilalaman – paglalagom ng mga blog post, ulat ng industriya, o mga highlight sa social media
  • Balitang pang-industriya at mga trend – pagpapaliwanag ng mga insight sa merkado at mga umuusbong na trend para sa iyong audience
  • Mga update sa komunidad – pag-engganyo sa mga miyembro gamit ang mga paparating na kaganapan, mahahalagang milestone, o eksklusibong content

Gaano kabilis akong makakagawa ng video newsletter gamit ang AI ng HeyGen?

Sa HeyGen, maaari kang gumawa ng fully produced, high-quality na video newsletter sa loob lamang ng ilang minuto. Pumili lang ng template, ilagay ang iyong script, pumili ng AI avatar, at i-customize ang iyong visuals—nang hindi na kailangan ng pagfi-film, voiceovers, o post-production.

Posible bang mapanatili ang identidad ng aking brand sa mga video na ito?

Oo! Pinapayagan ka ng HeyGen na i-customize ang mga video gamit ang mga kulay, font, logo, at visual ng iyong brand, para masiguro na bawat update ay nakaayon sa identidad at mensahe ng iyong kumpanya.

Maaari ko bang iangkop ang mga AI video para sa iba’t ibang audience o segment?

Oo naman. Pinapadali ng HeyGen ang pag-aangkop ng video content para sa iba’t ibang rehiyon, team, o segment ng audience. Mabilis mong maia-adjust ang mensahe, mapapalitan ang mga visual, at makakagawa ng maraming bersyon ng iisang update para masigurong laging akma at relevant.

Aling mga platform ang sumusuporta sa AI video newsletter at pag-share ng updates?

Maaaring i-export ang HeyGen videos sa iba’t ibang format at maibahagi sa pamamagitan ng:

  • Mga email newsletter (i-embed o direktang i-link)
  • Mga social media platform (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, atbp.)
  • Mga community platform (Slack, Discord, mga pribadong forum)
  • Mga internal na channel ng komunikasyon (intranet ng kumpanya, HR portals, mga update ng team)

Sinusuportahan ba ng HeyGen ang multilingual na video newsletters?

Oo. Ang mga AI translation at lip-sync na feature ng HeyGen ay tumutulong sa iyo na maabot ang pandaigdigang audience nang may kaunting dagdag na pagsisikap.

Paano nakakatipid sa oras at pera ang paggamit ng AI video generator?

Inaalis ng HeyGen ang pangangailangan para sa magastos na pagfi-film, pag-edit, at voiceover, kaya nagagawa ng mga negosyo at creator na gumawa ng mga propesyonal na video update sa mas maliit na bahagi ng gastos at oras.

Paano ko maa-update ang aking video newsletters gamit ang bagong content?

Madaling mag-update ng video content gamit ang HeyGen—i-edit mo lang ang script, palitan ang visuals, at i-regenerate ang video sa loob ng ilang minuto. Walang reshoots, walang komplikadong editing, basta sariwang updates anumang oras mo kailangan.

