La magia de HeyGen, contada por creadores como tú
Personas reales, negocios reales, magia real. Desde empresas de vanguardia y solopreneurs hasta creadores individuales, descubre los momentos mágicos que suceden cuando las grandes ideas se encuentran con el poder de HeyGen.
Mira cómo sucede la magia
Miro: incremento en la creación de videos
Workday: idiomas por video
Reid IA — para producir videos
Detrás de la magia: historias que inspiran
Descubre cómo creadores de todos los tamaños usan HeyGen para tomar la creación de video en sus propias manos, contando historias inolvidables mientras reducen tiempo y costos. No necesitas un equipo de producción ni un proveedor externo. Solo una idea y un poco de magia.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.