Vimeo + HeyGen

La integración de HeyGen y Vimeo permite a los usuarios sincronizar sin problemas nuevos videos desde carpetas designadas de HeyGen directamente a carpetas correspondientes en Vimeo, con una opción de auto-sync para gestionar el contenido sin esfuerzo.


Usa Vimeo con HeyGen
Integrate with the world's leading tools
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Casos de uso

Descubre cómo negocios como el tuyo usan Vimeo con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Comienza con Vimeo

Bibliotecas de incorporación y capacitación de empleados

Crea videos de onboarding y capacitación atractivos en HeyGen, personalizados para cada puesto o departamento. Sincronízalos al instante con carpetas seguras de Vimeo, donde los equipos pueden acceder, gestionar y medir el nivel de interacción desde un solo lugar.

Notas de lanzamiento de producto y actualizaciones de funciones

Usa HeyGen para generar actualizaciones en video claras y alineadas con tu marca para cada nuevo lanzamiento de producto o funcionalidad. Compártelas al instante con incrustaciones de Vimeo y monitorea las métricas de visualización para entender el alcance y la retención.

Videos de ventas personalizados a gran escala

Automatiza el alcance personalizado con las herramientas de creación de video con IA de HeyGen, ofreciendo demostraciones de producto hechas a la medida para cada lead. Hospeda en Vimeo para aprovechar sus analíticas detalladas y ver qué prospectos se involucran más.

Educación del cliente y tutoriales multilingües

Crea tutoriales y guías de producto multilingües en HeyGen para apoyar a audiencias globales. Hospédalos de forma segura en Vimeo para controlar el acceso, proteger los recursos de tu marca y mantener el contenido de aprendizaje organizado.

Revisión y aprobaciones entre agencia y cliente

Genera conceptos creativos y videos explicativos en HeyGen, luego súbelos a Vimeo para recibir retroalimentación de forma más ágil. Usa carpetas de equipo y permisos basados en roles para gestionar los ciclos de revisión y aprobaciones con total claridad.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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