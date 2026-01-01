Vimeo + HeyGen
La integración de HeyGen y Vimeo permite a los usuarios sincronizar sin problemas nuevos videos desde carpetas designadas de HeyGen directamente a carpetas correspondientes en Vimeo, con una opción de auto-sync para gestionar el contenido sin esfuerzo.
Casos de uso
Descubre cómo negocios como el tuyo usan Vimeo con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.
Bibliotecas de incorporación y capacitación de empleados
Crea videos de onboarding y capacitación atractivos en HeyGen, personalizados para cada puesto o departamento. Sincronízalos al instante con carpetas seguras de Vimeo, donde los equipos pueden acceder, gestionar y medir el nivel de interacción desde un solo lugar.
Notas de lanzamiento de producto y actualizaciones de funciones
Usa HeyGen para generar actualizaciones en video claras y alineadas con tu marca para cada nuevo lanzamiento de producto o funcionalidad. Compártelas al instante con incrustaciones de Vimeo y monitorea las métricas de visualización para entender el alcance y la retención.
Videos de ventas personalizados a gran escala
Automatiza el alcance personalizado con las herramientas de creación de video con IA de HeyGen, ofreciendo demostraciones de producto hechas a la medida para cada lead. Hospeda en Vimeo para aprovechar sus analíticas detalladas y ver qué prospectos se involucran más.
Educación del cliente y tutoriales multilingües
Crea tutoriales y guías de producto multilingües en HeyGen para apoyar a audiencias globales. Hospédalos de forma segura en Vimeo para controlar el acceso, proteger los recursos de tu marca y mantener el contenido de aprendizaje organizado.
Revisión y aprobaciones entre agencia y cliente
Genera conceptos creativos y videos explicativos en HeyGen, luego súbelos a Vimeo para recibir retroalimentación de forma más ágil. Usa carpetas de equipo y permisos basados en roles para gestionar los ciclos de revisión y aprobaciones con total claridad.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.