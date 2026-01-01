Descubre cómo negocios como el tuyo usan Vimeo con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Bibliotecas de incorporación y capacitación de empleados Crea videos de onboarding y capacitación atractivos en HeyGen, personalizados para cada puesto o departamento. Sincronízalos al instante con carpetas seguras de Vimeo, donde los equipos pueden acceder, gestionar y medir el nivel de interacción desde un solo lugar.

Notas de lanzamiento de producto y actualizaciones de funciones Usa HeyGen para generar actualizaciones en video claras y alineadas con tu marca para cada nuevo lanzamiento de producto o funcionalidad. Compártelas al instante con incrustaciones de Vimeo y monitorea las métricas de visualización para entender el alcance y la retención.

Videos de ventas personalizados a gran escala Automatiza el alcance personalizado con las herramientas de creación de video con IA de HeyGen, ofreciendo demostraciones de producto hechas a la medida para cada lead. Hospeda en Vimeo para aprovechar sus analíticas detalladas y ver qué prospectos se involucran más.

Educación del cliente y tutoriales multilingües Crea tutoriales y guías de producto multilingües en HeyGen para apoyar a audiencias globales. Hospédalos de forma segura en Vimeo para controlar el acceso, proteger los recursos de tu marca y mantener el contenido de aprendizaje organizado.