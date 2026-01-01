HeyGen + Tolstoy
Tolstoy es una plataforma de video interactivo que les permite a las empresas crear experiencias de video personalizadas, tipo elige-tu-propio-camino, para aumentar el engagement, las conversiones y la interacción con los clientes.
Casos de uso
Descubre cómo negocios como el tuyo usan Tolstoy con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.
Embudos de ventas interactivos
Usa los avatares de IA de HeyGen para guiar a tus prospectos en recorridos de ventas personalizados e interactivos en Tolstoy: califica leads, resuelve objeciones y dirígelos al producto o representante correcto según sus respuestas.
Onboarding y soporte al cliente
Crea experiencias de onboarding tipo elige-tu-propio-camino con videos de HeyGen que ofrecen instrucciones paso a paso, para que tus clientes obtengan la ayuda que necesitan sin abrumarlos con información irrelevante.
Reclutamiento y atracción de candidatos
Crea flujos de video interactivos con intros de avatar de HeyGen y segmentos de preguntas y respuestas, para ayudar a las personas candidatas a conocer los puestos, la cultura de la empresa y los siguientes pasos según las decisiones que tomen durante la experiencia.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.