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Embudos de ventas interactivos Usa los avatares de IA de HeyGen para guiar a tus prospectos en recorridos de ventas personalizados e interactivos en Tolstoy: califica leads, resuelve objeciones y dirígelos al producto o representante correcto según sus respuestas.

Onboarding y soporte al cliente Crea experiencias de onboarding tipo elige-tu-propio-camino con videos de HeyGen que ofrecen instrucciones paso a paso, para que tus clientes obtengan la ayuda que necesitan sin abrumarlos con información irrelevante.