Plainly + HeyGen
Plainly es una plataforma de automatización de video que permite a los usuarios crear videos personalizados basados en datos, a gran escala, usando plantillas personalizables y contenido dinámico.
Casos de uso
Descubre cómo negocios como el tuyo usan Plainly con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.
Videos de marketing personalizados a gran escala
Combina los avatares de IA de HeyGen con las plantillas dinámicas de Plainly para generar cientos o miles de anuncios en video personalizados o campañas de email, adaptadas al nombre, ubicación o preferencias de cada persona que los vea.
Comunicación automatizada con clientes
Usa los datos de tus clientes para crear mensajes de bienvenida automatizados, recordatorios de renovación o actualizaciones de producto, con los avatares realistas de HeyGen y los formatos de video personalizables de Plainly.
Alcance de ventas escalable
Equipa a tus equipos de ventas con herramientas para enviar propuestas o seguimientos en video hiperpersonalizados a gran escala, usando HeyGen para una entrega tan natural como la de una persona y Plainly para una personalización fluida basada en datos.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.