Descubre cómo negocios como el tuyo usan Plainly con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Videos de marketing personalizados a gran escala Combina los avatares de IA de HeyGen con las plantillas dinámicas de Plainly para generar cientos o miles de anuncios en video personalizados o campañas de email, adaptadas al nombre, ubicación o preferencias de cada persona que los vea.

Comunicación automatizada con clientes Usa los datos de tus clientes para crear mensajes de bienvenida automatizados, recordatorios de renovación o actualizaciones de producto, con los avatares realistas de HeyGen y los formatos de video personalizables de Plainly.