Plainly + HeyGen

Plainly es una plataforma de automatización de video que permite a los usuarios crear videos personalizados basados en datos, a gran escala, usando plantillas personalizables y contenido dinámico.

Úsalo de forma sencilla con HeyGen
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom

Casos de uso

Descubre cómo negocios como el tuyo usan Plainly con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Comienza con Plainly

Videos de marketing personalizados a gran escala

Combina los avatares de IA de HeyGen con las plantillas dinámicas de Plainly para generar cientos o miles de anuncios en video personalizados o campañas de email, adaptadas al nombre, ubicación o preferencias de cada persona que los vea.

Comunicación automatizada con clientes

Usa los datos de tus clientes para crear mensajes de bienvenida automatizados, recordatorios de renovación o actualizaciones de producto, con los avatares realistas de HeyGen y los formatos de video personalizables de Plainly.

Alcance de ventas escalable

Equipa a tus equipos de ventas con herramientas para enviar propuestas o seguimientos en video hiperpersonalizados a gran escala, usando HeyGen para una entrega tan natural como la de una persona y Plainly para una personalización fluida basada en datos.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Comienza gratis
CTA background