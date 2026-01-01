HeyGen
Integration partner

Pabbly + HeyGen

Pabbly es una plataforma de automatización e integración que ayuda a las empresas a conectar aplicaciones, automatizar flujos de trabajo y gestionar marketing, facturación y formularios sin necesidad de programar.

Usa Pabbly con HeyGen
Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
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Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
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Casos de uso

Descubre cómo negocios como el tuyo usan Pabbly con HeyGen para escalar la creación de videos y acelerar su crecimiento.

Comienza con Pabbly

Videos automatizados de seguimiento de leads

Activa mensajes de video personalizados con IA de HeyGen cuando se capture un nuevo lead a través de formularios, CRMs o registros por correo electrónico conectados vía Pabbly, para aumentar el engagement y las conversiones.

Incorporación y engagement de clientes

Envía automáticamente videos personalizados de bienvenida o onboarding después de una compra o registro, usando Pabbly para rastrear el evento y HeyGen para generar contenido de video escalable con apariencia humana.

Campañas de video basadas en eventos

Usa Pabbly para monitorear acciones de tus usuarios como registros a webinars, envíos de formularios o actualizaciones de plan, y activar videos de HeyGen dirigidos para informar, educar o hacer upsell en el momento justo.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Comienza gratis
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