Pabbly + HeyGen
Pabbly es una plataforma de automatización e integración que ayuda a las empresas a conectar aplicaciones, automatizar flujos de trabajo y gestionar marketing, facturación y formularios sin necesidad de programar.
Casos de uso
Descubre cómo negocios como el tuyo usan Pabbly con HeyGen para escalar la creación de videos y acelerar su crecimiento.
Videos automatizados de seguimiento de leads
Activa mensajes de video personalizados con IA de HeyGen cuando se capture un nuevo lead a través de formularios, CRMs o registros por correo electrónico conectados vía Pabbly, para aumentar el engagement y las conversiones.
Incorporación y engagement de clientes
Envía automáticamente videos personalizados de bienvenida o onboarding después de una compra o registro, usando Pabbly para rastrear el evento y HeyGen para generar contenido de video escalable con apariencia humana.
Campañas de video basadas en eventos
Usa Pabbly para monitorear acciones de tus usuarios como registros a webinars, envíos de formularios o actualizaciones de plan, y activar videos de HeyGen dirigidos para informar, educar o hacer upsell en el momento justo.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.