Descubre cómo negocios como el tuyo usan Pabbly con HeyGen para escalar la creación de videos y acelerar su crecimiento.

Videos automatizados de seguimiento de leads Activa mensajes de video personalizados con IA de HeyGen cuando se capture un nuevo lead a través de formularios, CRMs o registros por correo electrónico conectados vía Pabbly, para aumentar el engagement y las conversiones.

Incorporación y engagement de clientes Envía automáticamente videos personalizados de bienvenida o onboarding después de una compra o registro, usando Pabbly para rastrear el evento y HeyGen para generar contenido de video escalable con apariencia humana.