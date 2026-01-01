HeyGen x n8n
HeyGen y n8n hacen que la producción de video sea un paso dentro de cualquier flujo de trabajo, activado por un evento en tu CRM, el envío de un formulario, un horario programado o un agente de IA, sin necesidad de escribir una integración personalizada ni abrir un editor de video.
Tus flujos de trabajo, ahora generando video
La producción de video casi siempre queda totalmente fuera de tu stack de automatización. Los datos pasan por n8n y luego alguien toma manualmente ese resultado y lo convierte en un video. Ese traspaso es el cuello de botella.
Con el nodo de HeyGen, ese paso desaparece. Agrega un nodo de HeyGen en cualquier parte de tu flujo de trabajo de n8n. Pásale un guion escrito directamente, obtenido de un nodo anterior o generado por un nodo de IA, junto con la configuración de tu avatar y voz. El nodo llama a la API de HeyGen, verifica hasta que termine y envía la URL del video renderizado al siguiente paso: un mensaje de Slack, una carga a Google Drive o a donde tenga que ir.
Abre el panel de Nodes y busca HeyGen
Inicia sesión en tu instancia de n8n, abre cualquier flujo de trabajo en el editor y haz clic en + en la parte superior derecha para abrir el panel de nodos. Busca HeyGen y selecciona el nodo verificado de HeyGen para agregarlo a tu canvas.
Completa la configuración de credenciales del propietario de la instancia
Los nodos verificados requieren una configuración única por parte de la persona propietaria de la instancia de n8n. Esta persona agrega tu clave de API de HeyGen — que se encuentra en heygen.com/settings/api — al almacén de credenciales de la instancia. Una vez guardada, el nodo queda disponible para todas las personas usuarias sin necesidad de más configuración.
Configura el nodo con tu avatar, guion y voz
En la configuración del nodo de HeyGen, selecciona el ID de tu avatar y la voz de la biblioteca de tu cuenta de HeyGen, elige un idioma y conecta el script de entrada, ya sea escribiéndolo directamente o mapeándolo desde la salida de un nodo anterior, como un nodo de OpenAI o de Google Sheets.
Agrega un nodo de espera y luego dirige la salida del video
Los videos de HeyGen tardan un momento en renderizarse. Agrega un nodo Wait después de HeyGen para consultar el estado de finalización y luego envía la salida video_url hacia cualquiera de las más de 1,000 apps conectadas de n8n.
Entradas y salidas de nodos de HeyGen
Cada entrada al nodo de HeyGen se puede escribir directamente o asignar de forma dinámica desde cualquier nodo anterior: una fila de hoja de cálculo, una respuesta de IA, un campo de formulario o la carga útil de un webhook.
avatar_id
El ID del avatar que se va a usar. Encuentra los IDs de avatar en la biblioteca de tu cuenta de HeyGen o mediante la operación del nodo Get Avatars.
guion
El texto que dirá el avatar. Puedes escribirlo directamente aquí o tomarlo de un nodo anterior (por ejemplo, la salida de OpenAI, una celda de Sheets o un campo del cuerpo de un webhook).
voice_id
La voz que usa el avatar. Obtén los IDs de voz disponibles usando la operación Get Voices o usa una voz guardada en tu cuenta.
idioma
Código de idioma para la narración (por ejemplo, en, es, ja). De forma predeterminada es inglés. Soporta más de 175 idiomas y dialectos.
dimensión
Relación de aspecto de salida. Usa horizontal, vertical o cuadrado según la plataforma de destino.
fondo
Un color hexadecimal o una URL de imagen para usar como fondo del video. Asígnalo desde un nodo de branding o desde una celda de Sheets para variar los fondos por video.
Qué automatizan los equipos con HeyGen en n8n
Cualquier flujo de trabajo que genere un guion a partir de un disparador en tu CRM, un formulario, un horario o un agente de IA ahora puede crear un video al final.
Noticias y contenido automatizados
Toma contenido de un feed RSS o newsletter, pásalo a un nodo de OpenAI para escribir un guion, genera un video con avatar de IA en HeyGen y publícalo en TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts de forma totalmente automatizada y programada.
Videos de alcance personalizados a gran escala
Activa un flujo de trabajo a partir de un evento en tu CRM o un nuevo lead, usa un nodo de IA para escribir un guion personalizado para cada prospecto, genera un video con un avatar de IA de HeyGen y envíalo por correo electrónico o LinkedIn sin ninguna grabación manual.
Informes y reportes automatizados
Obtén métricas de Google Sheets, una base de datos o una herramienta de analítica, redacta un resumen con un nodo de IA, genera un video informativo en HeyGen y publícalo en Slack o envíalo por correo a las personas interesadas cada semana, sin tocar una cámara.
Contenido de capacitación y onboarding
Activa un flujo de trabajo cuando un nuevo usuario se registra o se une un miembro del equipo, genera un video de onboarding personalizado con HeyGen y entrégalo en su bandeja de entrada, aumentando la producción de L&D sin requerir más capacidad del equipo de L&D.
Flujos de contenido multilingüe
Traduce un guion con un nodo de idioma, pasa cada variante a un nodo de HeyGen con la voz correspondiente y genera videos de avatar localizados para cada mercado en la misma ejecución del flujo de trabajo, sin volver a grabar nada.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.