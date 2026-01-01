HeyGen x n8n

La producción de video casi siempre queda totalmente fuera de tu stack de automatización. Los datos pasan por n8n y luego alguien toma manualmente ese resultado y lo convierte en un video. Ese traspaso es el cuello de botella.

Con el nodo de HeyGen, ese paso desaparece. Agrega un nodo de HeyGen en cualquier parte de tu flujo de trabajo de n8n. Pásale un guion escrito directamente, obtenido de un nodo anterior o generado por un nodo de IA, junto con la configuración de tu avatar y voz. El nodo llama a la API de HeyGen, verifica hasta que termine y envía la URL del video renderizado al siguiente paso: un mensaje de Slack, una carga a Google Drive o a donde tenga que ir.