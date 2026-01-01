Descubre cómo negocios como el tuyo usan MindStamp con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Videos interactivos de capacitación e incorporación Combina los avatares de IA de HeyGen con las funciones interactivas de Mindstamp, como cuestionarios, prompts e historias ramificadas, para crear contenido de capacitación atractivo y medible que aumente la retención de quienes aprenden.

Calificación de leads y videos de ventas personalizados Usa HeyGen para generar videos de presentación personalizados y luego incrusta CTAs clicables, formularios de contacto o preguntas en Mindstamp para calificar prospectos y guiarlos por tu embudo de ventas en tiempo real.