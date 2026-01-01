HeyGen
Integration partner

MindStamp + HeyGen

Mindstamp es una plataforma de video interactivo que transforma videos tradicionales en experiencias atractivas y clicables con preguntas, botones y contenido personalizado.

Usa MindStamp con HeyGen
Integrate with the world's leading tools
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Casos de uso

Descubre cómo negocios como el tuyo usan MindStamp con HeyGen para escalar la creación de videos e impulsar su crecimiento.

Comienza con MindStamp

Videos interactivos de capacitación e incorporación

Combina los avatares de IA de HeyGen con las funciones interactivas de Mindstamp, como cuestionarios, prompts e historias ramificadas, para crear contenido de capacitación atractivo y medible que aumente la retención de quienes aprenden.

Calificación de leads y videos de ventas personalizados

Usa HeyGen para generar videos de presentación personalizados y luego incrusta CTAs clicables, formularios de contacto o preguntas en Mindstamp para calificar prospectos y guiarlos por tu embudo de ventas en tiempo real.

Educación del cliente y demostraciones de producto

Convierte los recorridos de producto tradicionales en experiencias de video interactivas al combinar la narración humana de HeyGen con los hotspots, tooltips y puntos de decisión de Mindstamp, ayudando a tus usuarios a explorar las funciones a su propio ritmo.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Comienza gratis
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