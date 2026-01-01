Cuando escribes un prompt que hace referencia a una reunión de Granola y a un video de HeyGen en la misma oración, Claude identifica las herramientas que necesita y las llama en secuencia: primero lee el historial de tus reuniones en Granola y luego genera el video con HeyGen.

Claude llama a list_meetings para encontrar la llamada correcta por nombre, fecha o participante, luego usa get_meetings para obtener todas las notas. A partir de ese contenido escribe un guion de la duración del video y después lo pasa a create_video_agent. El agente se encarga del resto y recibes un video en tu biblioteca de HeyGen cuando termina el render.