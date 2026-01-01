HeyGen x Granola
Granola captura todo lo que se dice en tus reuniones. HeyGen lo convierte en un video realista con avatar y voz. Conectado a través de Claude vía MCP, con un solo prompt basta para pasar de notas de llamada a un video finalizado y narrado.
Granola entiende el contexto, HeyGen crea el video
Cuando escribes un prompt que hace referencia a una reunión de Granola y a un video de HeyGen en la misma oración, Claude identifica las herramientas que necesita y las llama en secuencia: primero lee el historial de tus reuniones en Granola y luego genera el video con HeyGen.
Claude llama a list_meetings para encontrar la llamada correcta por nombre, fecha o participante, luego usa get_meetings para obtener todas las notas. A partir de ese contenido escribe un guion de la duración del video y después lo pasa a create_video_agent. El agente se encarga del resto y recibes un video en tu biblioteca de HeyGen cuando termina el render.
“Toma mi última reunión de Granola y conviértela en un video de HeyGen de 60 segundos que pueda compartir en Slack para las personas que no estuvieron.”
Conecta Granola en Claude Connectors
En Claude, ve al menú superior izquierdo → Customize → Connectors. Haz clic en +, luego en Browse connectors, busca Granola y haz clic en +. Se abrirá una página de inicio de sesión: inicia sesión en tu cuenta de Granola para otorgar acceso de autorización a Claude. Para Claude Code, ejecuta: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Agrega HeyGen como un conector personalizado
Ve a developers.heygen.com/mcp/overview y copia la URL del endpoint MCP. De regreso en Claude Connectors, haz clic en + → Add custom connector, ponle el nombre HeyGen y pega el endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Asegúrate de que ambos conectores estén activados
Antes de empezar una conversación, confirma que los conectores de Granola y HeyGen estén activados en tu sesión activa de Claude. Ambos deben estar habilitados al mismo tiempo para que Claude pueda llamarlos dentro del mismo flujo de trabajo. Puedes verificar qué herramientas están disponibles preguntándole a Claude: What MCP tools do you have access to?
Ejecuta tu primer prompt y copia la URL de la sesión
Prueba el prompt de tareas pendientes de arriba o empieza con: Pull my latest Granola meeting and turn it into a 60-second HeyGen video I can drop in Slack.
Cómo se conectan tres sistemas en un solo prompt
Claude actúa como el orquestador: lee desde Granola, analiza el contenido y escribe en HeyGen. Ninguna de las dos herramientas sabe que la otra existe. Claude es el puente.
Granola te muestra las notas
Expone el historial de reuniones como herramientas consultables. Claude lee las notas, transcripciones y asistentes desde aquí.
Claude lee el contexto
Orquesta ambos MCP. Resume las notas en un guion y llama a HeyGen para producir el video.
HeyGen crea el video
Recibe el prompt y renderiza un video. Devuelve el estado y el ID del video cuando termina.
Las herramientas que Claude realmente utiliza
Cada herramienta que ves aquí es real, tomada de la documentación MCP publicada tanto de Granola como de HeyGen. Claude las elige y las ordena según lo que pidas en tu prompt.
lista_reuniones
Escanea tu lista de reuniones por título, fecha o asistentes. Devuelve el ID de la reunión, el título, la fecha y los participantes. En los planes de pago, incluye las notas compartidas contigo y se puede filtrar por carpeta.
obtener_reuniones
Obtén todo el contenido de la reunión por ID: notas privadas, notas mejoradas con IA, asistentes. Esta es la herramienta que extrae la información real de la reunión que Claude usa para escribir un guion de video.
reuniones_query_granola
Chatea directamente con tus notas de Granola. Útil para preguntas abiertas como: "¿qué decidimos sobre los precios en todas mis llamadas del mes pasado?"
obtener_transcripcion_de_reunion
Profundiza en la transcripción sin procesar con identificación de hablantes. Útil cuando quieres citas exactas en tu guion de video en lugar de notas resumidas por IA.
crear_video_agent
Generación de video en un solo paso a partir de un prompt. El agente se encarga automáticamente del guion, la selección de avatar, la composición de escenas y el renderizado.
get_video_agent_session
Consulta el estado, el progreso y el video_id de una sesión de agente activa. Claude llama a este endpoint después de create_video_agent para saber cuándo está listo el video y obtener la URL de descarga.
crear_video_desde_avatar
Creación explícita de video usando un ID de avatar específico, un ID de voz y un guion de texto. Usa esto en lugar de create_video_agent cuando quieras tener control directo sobre la apariencia del avatar y la selección de voz.
voz_de_diseño
Encuentra voces que coincidan con una descripción en lenguaje natural. Devuelve hasta 3 coincidencias. Útil para prompts que no hacen referencia a una voz específica.
crear_traducción_de_video
Traduce un video generado a uno o varios idiomas de destino con clonación de voz y sincronización labial. Encadena esto después de create_video_agent para producir videos de resumen multilingües.
Convierte tus juntas en impulso
La meta no es un video de resumen. Es un video que hace que las personas clave se involucren y actúen a tiempo, incluso quienes no estuvieron en la llamada.
Tareas de seguimiento de la reunión
El flujo de trabajo central: jala la reunión más reciente, genera un video de 60 segundos que empiece con el resultado, recorra cada decisión, mencione a cada responsable por su nombre con su tarea y fecha límite, y termine con una petición clara. Súbelo a Slack.
Informes para stakeholders
Toma notas de una reunión de estrategia, lanzamiento o con ejecutivos y genera un video narrado para las personas que necesitan actuar pero no estuvieron ahí. No es un resumen genérico, sino un llamado directo a lo que necesitan saber y hacer.
Decisiones de lanzamiento y de proyectos
Cuando una estrategia de lanzamiento, la dirección de un proyecto o una decisión clave queda definida en una reunión, genera un video que comunique claramente esa decisión. Quién es responsable de cada parte del lanzamiento, qué ya está definido y qué aún necesita retroalimentación y para cuándo.
Responsabilidad entre reuniones
Usa query_granola_meetings para mostrar los pendientes que siguen abiertos en varias llamadas y luego genera un video que mencione a cada responsable y cada tarea pendiente.
Resúmenes de reuniones multilingües
Genera el video de tareas accionables a partir de notas de Granola en inglés y luego encadena create_video_translation para las versiones internacionales: mismos callouts, en su idioma y con sincronización labial, todo desde un solo prompt de Claude.
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