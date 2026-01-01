HeyGen x Autohive
Los agentes de Autohive se encargan del trabajo de tu negocio. Ahora también pueden encargarse de tu trabajo de video. Activa HeyGen como una capacidad de agente y tus compañeros de equipo de IA podrán generar videos con avatares, crear avatares a partir de fotos y producir contenido alineado con tu marca.
Enciende HeyGen y deja que tus agentes hagan el resto
Cada agente de Autohive tiene un panel de capacidades. Activa HeyGen y ese agente obtiene acceso a todo el kit de herramientas de producción de video de HeyGen, incluyendo listado de avatares, selección de voz, generación de avatares a partir de fotos, creación de videos y verificación de estado. Todo se puede operar con lenguaje natural en una conversación o como pasos dentro de un flujo de trabajo automatizado.
No configuras llamadas a la API ni escribes JSON. Le dices al agente lo que necesitas en inglés sencillo. El agente decide qué herramienta de HeyGen usar, la ejecuta y regresa el enlace del video terminado a tu espacio de trabajo, listo para incrustar en un correo, agregar a un CRM o compartir con un cliente.
“Crea un video de actualización de producto de 45 segundos para clientes empresariales. Usa el avatar ejecutivo, tono profesional, en inglés.”
Conecta HeyGen con tu espacio de trabajo de Autohive
En Autohive, ve a Tu perfil → Conexiones o Administrar espacio de trabajo. Busca la tarjeta de integración de HeyGen y haz clic en Conectar. Se te pedirá que autorices con tu clave de API de HeyGen desde Configuración → API en HeyGen.
Abre un agente y activa HeyGen
Abre cualquier agente existente y ve a Configuración del agente → Agregar capacidades. Activa la capacidad de HeyGen. Puedes elegir a cuáles herramientas individuales de HeyGen tiene acceso ese agente, o habilitarlas todas de una sola vez.
Dale instrucciones al agente en lenguaje sencillo
No necesitas configurar nada más. Empieza una conversación con el agente y descríbele el video que necesitas, por ejemplo el estilo del avatar, el tono, el idioma y la dirección del guion. El agente elige las herramientas adecuadas de HeyGen y ejecuta la solicitud por ti.
Úsalo en flujos de trabajo y tareas programadas
Además de la conversación directa, agrega pasos de HeyGen a los flujos de trabajo y tareas programadas de Autohive para que la creación de videos se ejecute automáticamente como parte de tus automatizaciones de negocio existentes, sin necesidad de un disparador manual.
Lo que tus agentes pueden hacer con HeyGen
Activa esta capacidad una sola vez por agente y todas las herramientas de abajo estarán disponibles mediante lenguaje natural en conversaciones, flujos de trabajo programados y tareas automatizadas.
Crea videos con avatares
Genera videos profesionales de avatar con múltiples escenas usando texto, fondos, narraciones y superposiciones personalizadas, todo a partir de una simple instrucción para tu agente.
Genera videos de avatar fotográfico
Crea un video parlante a partir de una sola foto con edad, género, etnia, pose y estilo personalizables. No necesitas grabar nada.
Explora y selecciona avatares
Enumera todos los avatares disponibles, tanto de stock como personalizados, en tu cuenta de HeyGen, obtén sus detalles y URLs de vista previa, y deja que el agente elija el adecuado para el trabajo.
Accede a cientos de voces
Explora voces por idioma, género, edad y emoción, incluyendo acentos y variantes regionales, para que tu agente elija automáticamente la voz más adecuada para cada video.
Haz seguimiento y recupera videos terminados
Revisa el progreso del render y obtén las URLs de descarga cuando termine. Puedes usarlo como un paso posterior en cualquier flujo de trabajo que necesite pasar un enlace de video a otra herramienta.
Locales para cada mercado
Descubre los idiomas y acentos regionales disponibles para generar videos en la variante correcta para cualquier audiencia, a partir de una sola instrucción al agente.
Tareas que tu agente ahora puede manejar de principio a fin
El trabajo que antes terminaba con "…y luego alguien tiene que grabar un video" ya no se topa con ese muro. El agente lo lleva hasta convertirlo en un enlace de video terminado.
Reutilización automatizada de contenido
Un agente transcribe un podcast, escribe un resumen y luego produce una versión en video narrada por un avatar, convirtiendo una sola pieza de contenido en múltiples formatos sin ningún paso humano de por medio.
Alcance de ventas personalizado
Un agente de ventas extrae los datos de los prospectos, redacta un guion personalizado y genera un video con avatar de HeyGen para cada contacto, entregado como parte de un flujo de trabajo de prospección que se ejecuta de forma programada.
Videos de capacitación bajo demanda
Un agente de L&D responde a las solicitudes de capacitación generando un breve video explicativo narrado por un avatar sobre cualquier tema. Sin filas de producción ni necesidad de agendar nada. Solo un video terminado en cuestión de minutos.
Contenido multilingüe a gran escala
Después de generar un video, pídele al mismo agente que cree versiones en más idiomas usando los datos de voz por región de HeyGen. Un solo agente, múltiples mercados y nada de volver a grabar.
Flujos de trabajo de incorporación de clientes
Cuando se agrega un nuevo cliente a tu sistema, un flujo de trabajo programado de Autohive activa un video de bienvenida de HeyGen personalizado con su nombre y producto, que se envía antes de que intervenga una persona.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.