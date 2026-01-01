HeyGen x Autohive

Cada agente de Autohive tiene un panel de capacidades. Activa HeyGen y ese agente obtiene acceso a todo el kit de herramientas de producción de video de HeyGen, incluyendo listado de avatares, selección de voz, generación de avatares a partir de fotos, creación de videos y verificación de estado. Todo se puede operar con lenguaje natural en una conversación o como pasos dentro de un flujo de trabajo automatizado.

No configuras llamadas a la API ni escribes JSON. Le dices al agente lo que necesitas en inglés sencillo. El agente decide qué herramienta de HeyGen usar, la ejecuta y regresa el enlace del video terminado a tu espacio de trabajo, listo para incrustar en un correo, agregar a un CRM o compartir con un cliente.