Genera el prompt en ChatGPT. Prodúcelo con HeyGen.
Convierte cualquier conversación en video con calidad de producción — con motion graphics, b-roll y narrativa visual. Sin necesidad de editar.
Cómo funciona
Describe
Dile a ChatGPT qué video necesitas — un explicativo, un pitch, un tutorial — en lenguaje natural.
Genera
El Video Agent de HeyGen produce un video completo con avatares, motion graphics, b-roll y narración.
Ajusta
Itera a través de la conversación. Ajusta el guion, cambia los visuales, modifica el tono — todo sin salir de ChatGPT.
Del prompt a la producción
Guion a video
Escribe un guion en ChatGPT y obtén un video completamente producido en minutos.
De idea a pitch
Convierte una idea inicial en un pitch en video pulido para inversionistas o stakeholders.
De blog a video
Transforma contenido escrito en resúmenes de video atractivos.
De presentación a video
Convierte presentaciones y esquemas en presentaciones de video dinámicas.
De prompt a clip social
Genera videos para redes sociales que detienen el scroll, a partir de un solo prompt.
De conversación a explicativo
Convierte cualquier conversación de ChatGPT en un video explicativo claro.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la app de HeyGen para ChatGPT?
La app nativa de HeyGen dentro de ChatGPT te permite crear videos generados con IA directamente desde tus conversaciones. Describe lo que necesitas en lenguaje natural y obtén un video con calidad de producción con avatares, motion graphics y b-roll — entregado directamente en el chat. Puedes revisar y editar tu video sin salir de ChatGPT.
¿Necesito una cuenta de HeyGen?
Sí, necesitas una cuenta gratuita de HeyGen para generar videos. Puedes registrarte en heygen.com.
¿Qué tipo de videos puedo crear?
Videos explicativos, demos de producto, clips para redes sociales, materiales de capacitación, videos de pitch y más — todos completamente producidos con avatares de IA, motion graphics, b-roll y narración.
¿En qué se diferencia esto de la plataforma principal de HeyGen?
La app para ChatGPT te permite quedarte en ChatGPT para la ideación y la generación de video en un solo flujo. Para edición avanzada, personalización de marca y colaboración en equipo, usa HeyGen directamente en heygen.com.
¿Es gratis usarla?
La app para ChatGPT es gratuita para probar. La generación de video utiliza los créditos de tu cuenta de HeyGen. Las cuentas nuevas reciben créditos gratis para empezar.
Tus videos empiezan donde terminan tus prompts
Crea videos con calidad de producción directamente desde ChatGPT
- No se requieren habilidades de edición
- Calidad de producción
- Gratis para probar