Administrar subespacios de trabajo

Los subespacios de trabajo son entornos separados dentro de una sola cuenta de HeyGen. Cada subespacio de trabajo puede tener sus propios miembros, permisos y configuraciones, lo que facilita organizar equipos, departamentos o proyectos de clientes sin que se crucen entre sí.

Son especialmente útiles para:

Agencias que gestionan múltiples clientes

Equipos empresariales con diferentes departamentos

Controlar accesos y permisos

Administrar facturación y suscripciones

Seguimiento del uso de la API

Mantener los recursos separados entre equipos

Según la configuración, los subespacios de trabajo pueden compartir o mantener separados la facturación, los avatares, las claves de API y las plantillas.

Accede a subespacios de trabajo

Desde tu panel de HeyGen, haz clic en tu nombre y selecciona Manage Workspace.

Dentro de esta sección, verás la opción de Sub-workspaces.

Crea un nuevo subespacio de trabajo

Para crear un subespacio de trabajo, selecciona Crear subespacio de trabajo.

Empieza por:

Ponerle nombre al subespacio de trabajo

Agregar una imagen (opcional) para ayudar a distinguir visualmente a los equipos o clientes

Invita miembros y asigna roles

Después, invita a los miembros ingresando sus direcciones de correo electrónico y asignando roles.

Los roles disponibles incluyen:

Super Admin – Permisos completos, incluyendo la gestión de usuarios, accesos y compras

– Permisos completos, incluyendo la gestión de usuarios, accesos y compras Desarrollador – Puede crear contenido y acceder a la API

– Puede crear contenido y acceder a la API Creador – Puede crear avatares, videos y voces

– Puede crear avatares, videos y voces Visualizador – Puede ver el contenido pero no puede hacer cambios

Configura ajustes y permisos

Después de asignar los roles, configura la configuración del subespacio de trabajo.

Si la opción "Parent Workspace Manages Billing" está activada:

El subespacio de trabajo administra su propia suscripción

No usa la cuota ni los espacios de avatar del workspace principal

El propietario del subespacio de trabajo puede crear subespacios de trabajo adicionales

También puedes elegir si el subespacio de trabajo puede ver la configuración de la API.

Cuando está activado, el subespacio de trabajo recibe su propia clave de API y el uso se registra de forma independiente, lo que facilita monitorear la actividad por equipo o cliente.

Cuando todo esté listo, selecciona Crear subespacio de trabajo para finalizar la configuración.

Una vez creado, los asientos del espacio de trabajo principal se asignan automáticamente.

Al invitar miembros, los lugares se asignan según la disponibilidad. Si se alcanza el límite de lugares, debes eliminar a un miembro existente antes de agregar uno nuevo.

Administra recursos y uso

Al seleccionar el ícono de engrane junto a cualquier subespacio de trabajo, puedes actualizar su configuración y los recursos asignados.

Los controles clave incluyen:

Espacios de avatar – Limita cuántos avatares puede crear cada subespacio de trabajo

– Limita cuántos avatares puede crear cada subespacio de trabajo Créditos generativos – Se usan para tarifas de avatar, generación de video, creación de imágenes y traducciones

– Se usan para tarifas de avatar, generación de video, creación de imágenes y traducciones Créditos de API – Se usan para automatizaciones, integraciones y flujos de trabajo basados en API

Asignar créditos por subespacio de trabajo les da a los administradores mejor visibilidad, control de costos y flexibilidad. También puedes eliminar un subespacio de trabajo desde este menú si es necesario.

Comparte recursos entre subespacios de trabajo

Compartir recursos sigue un proceso consistente en HeyGen.

Para avatares, voces, kits de marca o plantillas, abre la biblioteca de recursos y selecciona el menú de tres puntos en el recurso. Elige Compartir y selecciona el subespacio de trabajo con el que lo quieres compartir.

Una vez compartido, el recurso estará disponible de inmediato en el subespacio de trabajo seleccionado para la creación de videos.

Con los subespacios de trabajo, puedes organizar equipos, controlar el acceso y escalar la creación de videos sin perder visibilidad.