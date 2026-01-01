Administrar subespacios de trabajo

Los subespacios de trabajo son entornos separados dentro de una sola cuenta de HeyGen. Cada subespacio de trabajo puede tener sus propios miembros, permisos y configuraciones, lo que facilita organizar equipos, departamentos o proyectos de clientes sin que se crucen entre sí.
Son especialmente útiles para:
Según la configuración, los subespacios de trabajo pueden compartir o mantener separados la facturación, los avatares, las claves de API y las plantillas.
Accede a subespacios de trabajo
Desde tu panel de HeyGen, haz clic en tu nombre y selecciona Manage Workspace.
Dentro de esta sección, verás la opción de Sub-workspaces.
Crea un nuevo subespacio de trabajo
Para crear un subespacio de trabajo, selecciona Crear subespacio de trabajo.
Empieza por:
Invita miembros y asigna roles
Después, invita a los miembros ingresando sus direcciones de correo electrónico y asignando roles.
Los roles disponibles incluyen:
Configura ajustes y permisos
Después de asignar los roles, configura la configuración del subespacio de trabajo.
Si la opción "Parent Workspace Manages Billing" está activada:
También puedes elegir si el subespacio de trabajo puede ver la configuración de la API.
Cuando está activado, el subespacio de trabajo recibe su propia clave de API y el uso se registra de forma independiente, lo que facilita monitorear la actividad por equipo o cliente.
Cuando todo esté listo, selecciona Crear subespacio de trabajo para finalizar la configuración.
Una vez creado, los asientos del espacio de trabajo principal se asignan automáticamente.
Al invitar miembros, los lugares se asignan según la disponibilidad. Si se alcanza el límite de lugares, debes eliminar a un miembro existente antes de agregar uno nuevo.
Administra recursos y uso
Al seleccionar el ícono de engrane junto a cualquier subespacio de trabajo, puedes actualizar su configuración y los recursos asignados.
Los controles clave incluyen:
Asignar créditos por subespacio de trabajo les da a los administradores mejor visibilidad, control de costos y flexibilidad. También puedes eliminar un subespacio de trabajo desde este menú si es necesario.
Comparte recursos entre subespacios de trabajo
Compartir recursos sigue un proceso consistente en HeyGen.
Para avatares, voces, kits de marca o plantillas, abre la biblioteca de recursos y selecciona el menú de tres puntos en el recurso. Elige Compartir y selecciona el subespacio de trabajo con el que lo quieres compartir.
Una vez compartido, el recurso estará disponible de inmediato en el subespacio de trabajo seleccionado para la creación de videos.
Con los subespacios de trabajo, puedes organizar equipos, controlar el acceso y escalar la creación de videos sin perder visibilidad.