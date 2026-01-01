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Estudio de edición con IA

Cuando te registras por primera vez en HeyGen con tu correo de trabajo, automáticamente te conviertes en el Admin de tu espacio de trabajo. El rol de Admin te da acceso completo, incluyendo facturación, seguridad y permisos, para que puedas establecer la base correcta desde el primer día. Después de iniciar sesión, crearás tu espacio de trabajo dándole un nombre —normalmente el de tu empresa o equipo— y subiendo una imagen de perfil o logo para que sea fácil de reconocer.

A partir de ahí, pasarás a la configuración del espacio de trabajo. Aquí puedes actualizar el nombre del espacio, cambiar la imagen si es necesario y empezar a personalizar el entorno para que se adapte a tu marca. Una vez hecho eso, es momento de invitar a tu equipo. Dentro de la pestaña Members, puedes invitar personas por correo electrónico y asignarles roles: los Admins administran la facturación y la seguridad, los Editors crean y editan contenido, y los Viewers pueden acceder a los videos sin hacer cambios. Cada invitación le da a tu equipo el nivel de acceso adecuado y ayuda a que colaboren de forma eficiente.

Como Admin, también eres responsable de la seguridad. En la sección de Security, puedes activar el inicio de sesión único con proveedores como Okta o Microsoft Entra ID, configurar la autenticación de dos factores y aplicar permisos basados en roles. Estos controles aseguran que tu espacio de trabajo se mantenga seguro y que tu contenido esté protegido.

Al completar estos pasos, tendrás un espacio de trabajo de HeyGen totalmente configurado, listo para colaborar y crear videos. Esta base hace que sea fácil mantener todo organizado, proteger tu marca y escalar la producción en todo tu equipo.

Esa fue tu introducción a HeyGen. En los siguientes módulos, vamos a ver cómo personalizar tu brand kit, explorar a fondo AI Studio y empezar a crear tus primeros videos con avatares, voces y plantillas.