Crear un avatar personalizado en HeyGen es una de las formas más poderosas de darle vida a tu personalidad, marca o personaje. HeyGen ofrece múltiples formas de crear avatares, cada una diseñada para diferentes casos de uso y niveles de control creativo.
HeyGen ofrece tres formas principales de crear un avatar:
Avatar hiperrealista Esta es la opción más realista de HeyGen. Al subir o grabar un video corto, capturas expresiones faciales reales, movimientos y voz. El resultado es una versión digital de ti muy realista, lo que hace que esta opción sea ideal para comunicaciones ejecutivas, capacitación corporativa y mensajes de cara al cliente donde la autenticidad es fundamental.
Avatar de foto Si no tienes disponible la grabación de video, los Photo Avatars ofrecen una alternativa sencilla. Sube de 10 a 15 fotos de alta calidad y la IA de HeyGen genera un avatar con movimiento natural, sincronización labial precisa y la voz que elijas. Este enfoque es rápido, confiable y perfecto para crear un gemelo digital sin necesidad de grabar video.
Avatar generado Para tener la máxima libertad creativa, los avatares generados se crean completamente a partir de un prompt de texto. HeyGen diseña un personaje totalmente generado con IA, con rasgos, estilos y voces únicos. Esta opción es ideal para personajes ficticios, branding estilizado y narrativas creativas.
Una vez que tu avatar esté creado, puedes mejorarlo usando Avatar IV, una función de nueva generación que agrega movimiento expresivo y entornos dinámicos.
Avatar IV adapta las expresiones faciales, los gestos y los fondos para que coincidan con la emoción y el contexto de tu guion. Esto da como resultado una interpretación más natural, una alineación emocional más fuerte y una narrativa más inmersiva, sin importar con qué tipo de avatar empieces.
Ya sea que estés creando una representación realista de ti mismo o diseñando una persona completamente nueva, HeyGen te da las herramientas para que tu avatar sea realmente tuyo.