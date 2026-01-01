Puedes cambiar por completo cómo se ve tu avatar sin empezar desde cero. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo actualizar la ropa y la apariencia de tu avatar.
Paso 1: selecciona tu avatar
Ve a la sección de Avatars en la barra lateral izquierda. En el menú Switch Avatar, elige el avatar que quieres actualizar.
Paso 2: elige un look inicial
Elige un look existente como punto de partida, haz clic en él y luego en Edit Look.
Paso 3: describe tu nuevo look
Tienes dos opciones para definir el estilo que quieres lograr:
Si ves algo que te guste en la biblioteca de ejemplos, haz clic en Remix Photo y HeyGen colocará tu avatar en esa misma escena.
Paso 4: agrega elementos a la escena (opcional)
También puedes incorporar productos específicos usando elementos de escena. Esta función se explicará con más detalle en un video aparte.
Paso 5: elige la orientación y genera
Elige la orientación que prefieras y luego haz clic en Generar. HeyGen creará tres variaciones para que elijas.
Paso 6: revisa tus variaciones
Pasa el cursor sobre cualquier variación para: