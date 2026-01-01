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Cómo generar looks

Puedes cambiar por completo cómo se ve tu avatar sin empezar desde cero. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo actualizar la ropa y la apariencia de tu avatar.

Paso 1: selecciona tu avatar

Ve a la sección de Avatars en la barra lateral izquierda. En el menú Switch Avatar, elige el avatar que quieres actualizar.

Paso 2: elige un look inicial

Elige un look existente como punto de partida, haz clic en él y luego en Edit Look.

Paso 3: describe tu nuevo look

Tienes dos opciones para definir el estilo que quieres lograr:

escribe una descripción en el cuadro de prompt para explicar el estilo que quieres

explora la biblioteca de ejemplos de HeyGen para inspirarte

Si ves algo que te guste en la biblioteca de ejemplos, haz clic en Remix Photo y HeyGen colocará tu avatar en esa misma escena.

Paso 4: agrega elementos a la escena (opcional)

También puedes incorporar productos específicos usando elementos de escena. Esta función se explicará con más detalle en un video aparte.

Paso 5: elige la orientación y genera

Elige la orientación que prefieras y luego haz clic en Generar. HeyGen creará tres variaciones para que elijas.

Paso 6: revisa tus variaciones

Pasa el cursor sobre cualquier variación para: