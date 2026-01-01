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Cómo usar Avatar IVCómo usar FaceswapCómo crear un nuevo avatar usando IACómo agregar productos a tu avatar

Cómo generar looks

Puedes cambiar por completo cómo se ve tu avatar sin empezar desde cero. Aquí te explicamos, paso a paso, cómo actualizar la ropa y la apariencia de tu avatar.

Paso 1: selecciona tu avatar

Ve a la sección de Avatars en la barra lateral izquierda. En el menú Switch Avatar, elige el avatar que quieres actualizar.

Paso 2: elige un look inicial

Elige un look existente como punto de partida, haz clic en él y luego en Edit Look.

Paso 3: describe tu nuevo look

Tienes dos opciones para definir el estilo que quieres lograr:

  • escribe una descripción en el cuadro de prompt para explicar el estilo que quieres
  • explora la biblioteca de ejemplos de HeyGen para inspirarte

Si ves algo que te guste en la biblioteca de ejemplos, haz clic en Remix Photo y HeyGen colocará tu avatar en esa misma escena.

Paso 4: agrega elementos a la escena (opcional)

También puedes incorporar productos específicos usando elementos de escena. Esta función se explicará con más detalle en un video aparte.

Paso 5: elige la orientación y genera

Elige la orientación que prefieras y luego haz clic en Generar. HeyGen creará tres variaciones para que elijas.

Paso 6: revisa tus variaciones

Pasa el cursor sobre cualquier variación para:

  • eliminarla
  • vuelve a mostrar el prompt para afinarlo antes de tu siguiente revisión