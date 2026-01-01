Inicio Academia Avatares Cómo crear un avatar usando fotos

Cómo crear un avatar usando fotos

En esta lección, vas a aprender cómo crear un avatar personalizado usando tus propias fotos. Es una forma rápida y sencilla de darle vida a tu gemelo digital, sin necesidad de grabar video ni de configurar equipo.

Empieza desde la página de Avatars

Desde tu panel de HeyGen, haz clic en Avatars en la navegación izquierda. Selecciona Create New Avatar y luego elige Start with Photo.

Sube tus fotos

Sube fotos recientes y de alta calidad en las que se vea claramente solo tú. Para obtener mejores resultados, incluye una mezcla de fotos de cerca y de cuerpo completo, tomadas desde diferentes ángulos y con expresiones variadas como sonriendo, neutra o seria. Usa fotos que representen con precisión cómo te ves hoy.

Los Photo Avatars deben crearse a partir de rostros humanos o muy parecidos a humanos, con rasgos faciales y proporciones realistas. Si tu imagen es una caricatura o ilustración, Avatar IV es la mejor opción.

Crea o agrega a un avatar

Después de subir tus fotos, elige si quieres agregarlas a un Look existente o crear un avatar completamente nuevo. Si estás creando un nuevo avatar, escribe un nombre, selecciona la edad, el género y la etnia, revisa los términos y haz clic en Continuar.

Elige una voz

Después, selecciona una voz para tu avatar. Puedes elegir una de la HeyGen Voice Library, usar una de tus voces personalizadas o diseñar una voz nueva.

Una vez que lo selecciones, HeyGen comenzará a generar tu avatar.

Administra tu avatar

Cuando termine la generación, tu Photo Avatar aparecerá en tu lista de Avatars. Desde ahí, puedes agregar nuevos Looks, editar los que ya tienes o cambiarle el nombre al avatar en cualquier momento.

Si en algún momento necesitas eliminarlo, haz clic en el menú de tres puntos del avatar y selecciona Eliminar.