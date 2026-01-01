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Cómo crear un gemelo digital

¿Quieres personalizar tus videos como nunca antes? Con Digital Twins en HeyGen, puedes crear un avatar que se vea y se sienta como tú, desde tu estilo y expresiones hasta tu voz. Es la forma más personal de aparecer en tus videos sin tener que estar siempre frente a la cámara.

Comienza en la pestaña Avatars

Inicia sesión en tu cuenta de HeyGen y abre la pestaña Avatars desde tu panel. Desde ahí, puedes seleccionar un Digital Twin existente o crear uno nuevo.

Haz clic en Crear avatar y luego selecciona Comienza ahora. Revisa los consejos de grabación para asegurar la mejor calidad posible. También se te preguntará si quieres activar la detección de gestos, que captura movimientos más amplios en tu grabación y los guarda como gestos reutilizables para tus videos.

Después, elige cómo quieres proporcionar tu material. Puedes subir un video, grabar directamente con tu cámara web o grabar usando tu celular.

Mejores prácticas para grabar material en video

Para obtener resultados óptimos, sube o graba un video de aproximadamente dos minutos. Mantén tus movimientos naturales y evita los gestos exagerados para que tu avatar no se vea demasiado animado.

Usa una cámara o un celular de alta resolución siempre que sea posible. Si solo estás haciendo pruebas, un clip de 30 segundos es suficiente. Puedes subir tu video o grabarlo directamente en el navegador.

Sube y envía tu material de video

Después de subir tu video, podrás elegir opciones adicionales, como mantener el sonido ambiental, normalizar el volumen del audio, eliminar el fondo y exportar tu avatar en resolución 4K.

Luego se te pedirá grabar un breve video de verificación con tu cámara web, el cual puedes completar después de crear tu avatar. HeyGen analiza tu grabación y resalta cualquier área que pueda necesitar mejoras.

Cuando todo se vea bien, haz clic en Submit. HeyGen generará tu Digital Twin y lo agregará a tu biblioteca de recursos.

Edita tu gemelo digital

Una vez que tu avatar esté creado, podrás hacer ajustes en cualquier momento. Selecciona tu avatar y haz clic en Edit Avatar.

Desde aquí, puedes quitar o ajustar el fondo, cambiar la resolución y seleccionar o actualizar la voz. Cuando termines, haz clic en Guardar cambios.

Crea looks adicionales para tu avatar

También puedes crear Avatar Looks para darle variedad a tus videos. Los Looks son variaciones de tu Gemelo Digital, con diferentes atuendos, poses o fondos.

Para crear un Look, sube un video de un minuto o un conjunto de fotos personalizadas. Si subes fotos, incluye una mezcla de tomas de cerca y de cuerpo completo con diferentes ángulos y expresiones. Después de la verificación, tus nuevos Looks estarán disponibles para usarse en cualquier proyecto.

Ahora tienes tu propio Digital Twin, listo para usar en HeyGen. Con Looks personalizados y capacidades expresivas, puedes crear videos atractivos y personalizados con facilidad.