Desde 1921, Komatsu ha transformado nuestro mundo físico como líder mundial fabricante de equipo original (OEM) proporcionando equipos para las industrias de la construcción, minería y forestal. Con raíces que se remontan a más de un siglo en Komatsu Iron Works en la Japón rural, Komatsu se ha convertido en una empresa global con más de 65,000 empleados y una sólida red de 211 distribuidores en 151 países.
El viaje de Komatsu ha estado definido por un profundo compromiso con la asociación y la innovación, que consideran esenciales para abordar los diversos desafíos de nuestro tiempo. Hoy en día, están utilizando la tecnología de IA de HeyGen para conectar aún más a sus diversos equipos alrededor del mundo y para fortalecer su tradición colaborativa.
Desafíos para encontrar un formato atractivo que garantice la transferencia de conocimientos
Operando en la industria manufacturera, Komatsu ofrece una amplia gama de productos que incluye excavadoras, cargadores de ruedas, bulldozers y camiones de volteo, supervisando su movimiento desde la fábrica hasta el distribuidor y luego al cliente final. Para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva, es esencial que la red de distribuidores de Komatsu, que interactúa directamente con los clientes finales, posea un conocimiento exhaustivo de los productos, soluciones y servicios ofrecidos. Por consiguiente, proporcionar una formación integral a la red de distribuidores sobre las características de las máquinas, su operación y especificaciones técnicas es fundamental.
Para este fin, el equipo de aprendizaje y desarrollo (L&D) probó varios enfoques para crear contenido de formación atractivo — desde diapositivas de PowerPoint con locuciones de voz de ordenador hasta la contratación de empresas externas de multimedia. Cada solución tenía su propio conjunto de limitaciones, sin mencionar los altos costos y la considerable inversión de tiempo.
"Estábamos en un punto en el que necesitábamos ver si la tecnología podía ayudarnos con los videos de entrenamiento," dice Sarah Munsters, Gerente de Grupo de Capacitación, Desarrollo y Eventos en Komatsu Europe International N.V. Después de descubrir la tecnología de IA de HeyGen a través del uso de su función de traducción de videos por un influencer belga, Sarah vio inmediatamente cómo podrían aplicar esta innovación dentro de sus procesos.
Tanja Bogocharova, especialista en diseño instruccional en Komatsu Europe, utiliza HeyGen para crear vídeos explicativos atractivos y contenido de formación técnica de productos. También desarrolla directrices y actúa como super administradora para otros desarrolladores de diversas entidades de Komatsu a nivel mundial. La plataforma permite a su equipo transformar el contenido existente de expertos en la materia en vídeos convincentes con avatares personalizados de Komatsu — logrando el equilibrio perfecto entre detalle técnico y entrega atractiva.
“Hemos recibido comentarios muy positivos de los estudiantes. Encuentran que el contenido es fácil de seguir gracias a las explicaciones cortas y concisas realizadas por el avatar animado,” explica Tanja. “Pasamos de videos instructivos simples a videos más profesionales con avatares muy realistas y doblajes, evitando altos costos de producción de video.”
Tanja también señala un impacto positivo en los formadores: "Sentimos el entusiasmo no solo de los alumnos, sino también de los formadores; ellos también están más motivados para crear contenido de formación gracias a HeyGen. En general, es un gran paso adelante en el desarrollo de nuestro material.”
Escalando el plan de estudios de formación multilingüe con consistencia
Encontrar un método accesible para crear contenido de video de capacitación atractivo es el primer paso, el siguiente desafío radica en escalar el plan de estudios de manera eficiente en varios idiomas para satisfacer las necesidades diversas.
La función de traducción de HeyGen era la herramienta adecuada que Komatsu necesitaba para convertir su contenido a diferentes idiomas. La función de creación de guiones de la plataforma genera borradores iniciales viables a partir de URLs de sitios web.
"En Europa, generalmente proporcionamos contenido de formación en cuatro idiomas: inglés, alemán, francés e italiano. Normalmente creamos el contenido fuente primero en inglés y, con la función de traducción de HeyGen, podemos entregar versiones traducidas con solo unos pocos clics. Es un gran valor añadido para nosotros.", comparte Tanja. El nuevo proceso es más eficiente en términos de tiempo y presupuesto y permite al equipo utilizar de manera eficiente un único material fuente.
Inspiradas por el nuevo desarrollo presentado por Komatsu Europa, otras entidades de Komatsu a nivel mundial adoptaron el enfoque y estratégicamente implementaron las capacidades de HeyGen en su plan de desarrollo de material de formación.
“La función de traducción nos está brindando aún más ventajas a escala global," señala Tanja. "Por ejemplo, tenemos una ‘Formación sobre la Comprensión de los Derechos Humanos’ diseñada para todos los empleados de todas las entidades de Komatsu, y esta formación ha sido traducida fácil y consistentemente a 14 idiomas, gracias a HeyGen.”
Hoy en día, los materiales de formación de Komatsu están siendo traducidos, guionizados y animados mediante el uso de HeyGen y el Avatar de Komatsu Studio en todo el mundo. Gracias a las herramientas de marca de HeyGen, se asegura un estilo consistente en múltiples países y culturas.
“El hecho de que todos los vídeos de formación estén narrados por un único avatar con un estilo coherente también refuerza el reconocimiento de la marca. El uso constante del Avatar de Komatsu Studio y un estilo visual unificado en todos los vídeos de formación crea una presencia de marca reconocible a nivel mundial.”
- Tanja Bogocharova, Especialista en Diseño Instruccional
Mejora significativa en la participación de los alumnos y amplias posibilidades por explorar
Los resultados hablan por sí mismos. En Komatsu, el equipo de formación observa que ahora el 80-90% de los espectadores completan el vídeo entero, mientras que antes solían dejar de verlo después de diez minutos. Además, los resultados de los cuestionarios han mejorado, demostrando que los empleados retienen el contenido de manera más efectiva.
“Al hacer que la transferencia de conocimiento sea más atractiva y accesible a través de idiomas, HeyGen ha sido fundamental para empoderar nuestra red global, contribuyendo en última instancia a nuestra promesa de marca: crear valor juntos, con nuestros clientes, socios y colegas en todo el mundo”, dice Sarah.
“Mirando hacia el futuro, estamos planeando ampliar el uso de HeyGen. El equipo de marketing, por ejemplo, ya experimentó con él para iniciativas como un video de bienvenida para una importante feria de construcción. Junto con ellos, también estamos explorando posibilidades para crear videos explicativos cortos para nuestro sitio web y redes sociales. Con HeyGen, las posibilidades son amplias y continuamos explorándolas en Komatsu,” concluye Sarah.