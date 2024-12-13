Desde 1921, Komatsu ha transformado nuestro mundo físico como líder mundial fabricante de equipo original (OEM) proporcionando equipos para las industrias de la construcción, minería y forestal. Con raíces que se remontan a más de un siglo en Komatsu Iron Works en la Japón rural, Komatsu se ha convertido en una empresa global con más de 65,000 empleados y una sólida red de 211 distribuidores en 151 países.

El viaje de Komatsu ha estado definido por un profundo compromiso con la asociación y la innovación, que consideran esenciales para abordar los diversos desafíos de nuestro tiempo. Hoy en día, están utilizando la tecnología de IA de HeyGen para conectar aún más a sus diversos equipos alrededor del mundo y para fortalecer su tradición colaborativa.

Desafíos para encontrar un formato atractivo que garantice la transferencia de conocimientos

Operando en la industria manufacturera, Komatsu ofrece una amplia gama de productos que incluye excavadoras, cargadores de ruedas, bulldozers y camiones de volteo, supervisando su movimiento desde la fábrica hasta el distribuidor y luego al cliente final. Para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera efectiva, es esencial que la red de distribuidores de Komatsu, que interactúa directamente con los clientes finales, posea un conocimiento exhaustivo de los productos, soluciones y servicios ofrecidos. Por consiguiente, proporcionar una formación integral a la red de distribuidores sobre las características de las máquinas, su operación y especificaciones técnicas es fundamental.

Para este fin, el equipo de aprendizaje y desarrollo (L&D) probó varios enfoques para crear contenido de formación atractivo — desde diapositivas de PowerPoint con locuciones de voz de ordenador hasta la contratación de empresas externas de multimedia. Cada solución tenía su propio conjunto de limitaciones, sin mencionar los altos costos y la considerable inversión de tiempo.

"Estábamos en un punto en el que necesitábamos ver si la tecnología podía ayudarnos con los videos de entrenamiento," dice Sarah Munsters, Gerente de Grupo de Capacitación, Desarrollo y Eventos en Komatsu Europe International N.V. Después de descubrir la tecnología de IA de HeyGen a través del uso de su función de traducción de videos por un influencer belga, Sarah vio inmediatamente cómo podrían aplicar esta innovación dentro de sus procesos.

Tanja Bogocharova, especialista en diseño instruccional en Komatsu Europe, utiliza HeyGen para crear vídeos explicativos atractivos y contenido de formación técnica de productos. También desarrolla directrices y actúa como super administradora para otros desarrolladores de diversas entidades de Komatsu a nivel mundial. La plataforma permite a su equipo transformar el contenido existente de expertos en la materia en vídeos convincentes con avatares personalizados de Komatsu — logrando el equilibrio perfecto entre detalle técnico y entrega atractiva.