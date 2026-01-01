I Love Happy Cats es una plataforma educativa con sede en Bélgica fundada por Anneleen Bru, una especialista certificada en comportamiento felino cuya misión es hacer más felices a los gatos. A través de cursos en línea, libros y contenido en vídeo, Anneleen ayuda a tutores de gatos y profesionales a comprender mejor el comportamiento felino mediante orientación práctica basada en la ciencia.

Pero ampliar sus conocimientos a distintas regiones y plataformas resultó difícil. Crear contenido de vídeo profesional y multilingüe llevaba mucho tiempo, era caro y emocionalmente agotador. “Soy una emprendedora con grandes ideas”, dijo Anneleen. “Pero me quedaba atascada en el proceso práctico y no conseguía acelerarlo”.

Todo cambió cuando descubrió HeyGen. La plataforma le dio a Anneleen las herramientas para transformar la forma en que creaba, traducía y entregaba su contenido, desbloqueando una escala sin precedentes para su negocio.

Gestionar el imposible equilibrio entre tiempo y calidad

Como emprendedora en solitario, Anneleen estaba impulsada por su misión, pero limitada por el tiempo, el presupuesto y las exigencias de producción. «Antes lo grabábamos todo en un estudio», dijo Anneleen. «Usaba un teleprompter, me maquillaba y leía el guion una y otra vez. Si cometía un solo error, significaba empezar de nuevo».

Incluso con la ayuda de su pareja, que se encargaba de editar los vídeos, el proceso era agotador. Un solo vídeo de 10 minutos podía llevar horas de grabación y días de edición. “La gente ve un vídeo corto y piensa que es fácil, pero detrás hay semanas de trabajo y, cuando eres un negocio muy pequeño, eso significa que todo lo demás se detiene”, dijo Anneleen.

El coste de producción no solo era económico, también era emocional. «Recuerdo una vez que estuve grabando durante horas y descubrí que la cámara no estaba grabando», dijo Anneleen. «Otra vez, tuve el maquillaje corrido bajo los ojos todo el día. Tuvimos que tirarlo todo y empezar de nuevo».

Y, sobre todo, la producción de vídeo tradicional hacía que fuera casi imposible escalar a nivel global. Traducir su contenido a otros idiomas significaba contratar traductores, volver a grabar el material y editar desde cero para cada mercado. “Quería ir más allá del flamenco o el neerlandés. Quería llegar a Japón, Brasil y Alemania. Pero no podía hacerlo sola.”

Desbloqueando nuevas posibilidades con avatares y automatización

El viaje de Anneleen con HeyGen comenzó por curiosidad. “Empecé con traducciones de vídeo básicas: simplemente subía mis vídeos en inglés y generaba versiones en francés y alemán”, contó Anneleen. “Me preocupaba que sonaran robóticos, pero no fue así. La voz, el tono e incluso la pronunciación sonaban como yo.”

Ese éxito inicial la llevó a seguir explorando. Empezó a experimentar con avatares. “Me di cuenta de que podía subir un guion, crear un vídeo con avatar y traducirlo una y otra vez sin tener que empezar desde cero. Ahí fue cuando lo vi claro: esto no era solo una herramienta. Era un cambio radical.”

Una noche, tuvo una revelación. “No dormí. Me di cuenta de que podía convertir mis libros en cursos, mis ideas en vídeos. Podía reutilizar años de trabajo y darles nueva vida. Fue entonces cuando dije: ‘Puedo conquistar el mundo con Happy Cats.’”

Gracias a HeyGen, Anneleen convirtió su curso de 56 vídeos en un recurso multilingüe, traducido al francés, alemán, italiano, ruso, húngaro, japonés y más. “Envié vídeos de prueba a hablantes nativos”, dijo Anneleen. “Me respondieron diciendo: ‘Es perfecto’. Lo entendieron todo, incluso el vocabulario científico.”

La interfaz intuitiva de HeyGen lo hizo aún más fácil. “Es tan sencillo. Escribo un guion, lo subo y listo. Puedo subtitular, traducir y revisar todo en un solo lugar. Una vez que está en la cola, puedo irme a hacer otra cosa.”

Lograr una producción más rápida con flujos de trabajo sin esfuerzo

Desde que utiliza HeyGen, I Love Happy Cats ha experimentado mejoras drásticas en velocidad, alcance y participación.

Tiempo de producción reducido : Crear vídeos de principio a fin es 5 veces más rápido que antes de HeyGen.

: Crear vídeos de principio a fin es 5 veces más rápido que antes de HeyGen. Alcance global desbloqueado : Los cursos ya están disponibles en francés, alemán, italiano, ruso, japonés, húngaro y chino.

: Los cursos ya están disponibles en francés, alemán, italiano, ruso, japonés, húngaro y chino. Eficiencia de costes: Sin necesidad de estudios, traductores ni editores, Anneleen ahora produce contenido de calidad profesional completamente internamente.

«Siempre digo que hay una era antes de HeyGen y una era después», dijo. «Ver a mi avatar decir algo que yo había escrito fue como descubrir a mi gemela. Fue surrealista. Hizo que mi misión fuera escalable».

¿Su consejo para los demás? “No dejes pasar la oportunidad. Si tienes algo que decirle al mundo, HeyGen te ayudará a decirlo.”