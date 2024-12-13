Colenso BBDO, la agencia de publicidad con sede en Nueva Zelanda, tiene un historial de captar la atención global desde el extremo del mundo a través de sus campañas innovadoras. Han dominado el arte de generar campañas que combinan travesura e ingenio y, más recientemente, tecnología de IA con HeyGen.
Para su cliente, Skinny Mobile, el querido proveedor de telecomunicaciones en Nueva Zelanda, Colenso lanzó la campaña de marketing El Portavoz Ilimitado, que no solo inició conversaciones, sino que también celebró a sus clientes más entusiastas. A través de El Portavoz Ilimitado, Colenso se propuso encontrar al cliente más feliz de Skinny, clonarlo digitalmente y transformarlo en un embajador de la marca a cambio de una vida de llamadas y mensajes gratis.
La búsqueda los llevó a Liz, una fiel cliente de Skinny que vivía fuera de lo común en Kerikeri y anteriormente trabajaba como ingeniera de telecomunicaciones. Era la persona perfecta para la campaña.
La búsqueda de la plataforma de IA adecuada
Para Colenso, encontrar la tecnología perfecta no fue tan sencillo como encontrar al portavoz ideal. Bajo la experta dirección de Creature Post. El equipo sometió a prueba una serie de herramientas de IA, incorporando HeyGen como parte de su fórmula ganadora para potenciar su campaña.
“HeyGen es una parte invaluable de nuestro conjunto de herramientas para dar vida a la campaña. Es increíble en las redes sociales, y lo hemos integrado extensamente en nuestro proceso de producción de comerciales para televisión,” dijo Anna Flaws, Productora Integrada Principal en Colenso.
Para Colenso, simplemente poder probar la licencia empresarial antes de comprometerse fue un cambio radical. Como comparte Anna, “Nuestro gerente de cuenta, Cathal, pudo configurarnos una prueba, lo que hizo las cosas mucho más fáciles. Desde nuestra prueba, estábamos seguros de que HeyGen Enterprise iba a hacer lo que necesitábamos hacer antes de realizar la gran compra.”
Además, la facilidad y simplicidad de la plataforma cerraron el trato. “Hemos podido trabajar en la calificación y la iluminación de la manera correcta para integrar HeyGen de forma que se vea tanto cinematográfica como natural. Todos han quedado realmente impresionados con los resultados”, dice Hadleigh Sinclair, Director Creativo en Colenso.
Después de encontrar la combinación adecuada de tecnología, utilizaron el avatar de estudio de HeyGen y la tecnología de avatar instantáneo para crear un clon digital de Liz altamente flexible y fácil de usar: la nueva imagen de Skinny Mobile. Además de HeyGen, han creado un conjunto de herramientas potente aprovechando Flux para fondos salvajes, Topaz para mejorar la resolución, Runway, junto con una plétora de otras herramientas integradas en una interfaz de usuario Comfy para unir todas las piezas. Esto les permitió transformar a Liz en cualquier cosa que su creatividad imaginase: un vikingo, entrenador de fútbol, astronauta, presentador de noticias, lo que sea. A Skinny le encantó, el público lo entendió y la directriz de Liz de “hacerlo más raro” mantuvo a Colenso ampliando los límites creativos.
Creando el manual para campañas exitosas con IA
Colenso se encontró en la inusual posición de tener una tecnología que funcionaba demasiado bien. Hadleigh comparte, “Es realmente difícil distinguir entre la versión de Liz creada por la IA y la Liz real, a menos que sepas qué estás buscando. De hecho, terminamos pasando las salidas de HeyGen por Runway para que pudiéramos obtener de nuevo esa estética general de IA y ser más transparentes sobre nuestro uso de la IA.”
El resultado dejó tanto a Skinny como a Liz igualmente impresionados. El equipo de Skinny no solo aprobó la campaña, sino que la defendieron, reconociendo al instante su potencial revolucionario para la marca y su uso único para la IA. Liz presenció cómo su yo digital se transformaba en algo más allá de su imaginación, pasando de ser embajadora de Skinny a iniciadora de conversaciones culturales.
Parte de lo que hizo diferente a esta campaña fue la capacidad de HeyGen para resolver un desafío persistente en el aprovechamiento de la IA: la consistencia del personaje. Donde plataformas anteriores resultaban en avatares que parecían ligeramente distintos de una escena a otra, HeyGen ayudó a Colenso a lograr una presencia de personaje uniforme que mantenía la esencia de Liz ya fuera como una presentadora de noticias profesional o una astronauta.
Para Colenso, la campaña no se trataba solo de usar la IA por el hecho de usarla, sino de empujar los límites de la creatividad, abrazar lo extraño e incluso comenzar a escribir el manual de cómo se utiliza la IA en Nueva Zelanda. La campaña tuvo un gran impacto principalmente porque celebraba la IA, invitando al público a una conversación sobre las posibilidades creativas en lugar de intentar ocultarla. Y quizás el mayor indicador del éxito de la campaña es la apertura del público hacia la IA—cuando se hace de la manera correcta, por supuesto—mientras Colenso continúa ideando de manera creativa ideas impactantes y ambiciosas para sus clientes.