Colenso BBDO, la agencia de publicidad con sede en Nueva Zelanda, tiene un historial de captar la atención global desde el extremo del mundo a través de sus campañas innovadoras. Han dominado el arte de generar campañas que combinan travesura e ingenio y, más recientemente, tecnología de IA con HeyGen.

Para su cliente, Skinny Mobile, el querido proveedor de telecomunicaciones en Nueva Zelanda, Colenso lanzó la campaña de marketing El Portavoz Ilimitado, que no solo inició conversaciones, sino que también celebró a sus clientes más entusiastas. A través de El Portavoz Ilimitado, Colenso se propuso encontrar al cliente más feliz de Skinny, clonarlo digitalmente y transformarlo en un embajador de la marca a cambio de una vida de llamadas y mensajes gratis.

La búsqueda los llevó a Liz, una fiel cliente de Skinny que vivía fuera de lo común en Kerikeri y anteriormente trabajaba como ingeniera de telecomunicaciones. Era la persona perfecta para la campaña.

La búsqueda de la plataforma de IA adecuada

Para Colenso, encontrar la tecnología perfecta no fue tan sencillo como encontrar al portavoz ideal. Bajo la experta dirección de Creature Post. El equipo sometió a prueba una serie de herramientas de IA, incorporando HeyGen como parte de su fórmula ganadora para potenciar su campaña.

“HeyGen es una parte invaluable de nuestro conjunto de herramientas para dar vida a la campaña. Es increíble en las redes sociales, y lo hemos integrado extensamente en nuestro proceso de producción de comerciales para televisión,” dijo Anna Flaws, Productora Integrada Principal en Colenso.