Cómo The Weather Network ofrece pronósticos hiperlocalizados con avatares de inteligencia artificial

Comunica información importante rápidamente.

The Weather Network ofrece información meteorológica las 24 horas del día, los 365 días del año a más de 40 millones de usuarios al mes en los diferentes mercados. Debido a que el clima es específico de cada localización, The Weather Network necesitaba una forma de proporcionar pronósticos meteorológicos más localizados para cada comunidad.

Para hacer eso, The Weather Network creó su primer avatar asistido por IA utilizando HeyGen. No reemplaza a los presentadores del tiempo en antena, pero les permite usar avatares en mensajes patrocinados. Con el consentimiento explícito de sus meteorólogos, la empresa puede aprovechar la IA para ofrecer pronósticos hiperlocales a mayor escala y brindar una oportunidad para que las comunidades y las economías locales se preparen y respondan a eventos relacionados con el clima.

Las empresas de los sectores de medios de comunicación y servicios de información meteorológica están idealmente preparadas para aprovechar el extraordinario poder de la IA para comunicar mejor información que salva vidas, contar historias entretenidas y ayudar a las personas a tomar decisiones cotidianas," dice Nana Banerjee, Presidente y CEO de Pelmorex Corporation.

