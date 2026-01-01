Tamer Abdel es un tecnólogo y emprendedor de toda la vida con más de 25 años de experiencia, y el fundador y CEO de The AI Department, una empresa de servicios de IA llave en mano que ayuda a las empresas a implementar IA en marketing, operaciones, automatización y vídeo.

Aunque la empresa presta servicios a sectores que van desde la sanidad hasta el ámbito jurídico y la automoción, el inmobiliario se ha convertido en una de sus áreas de mayor crecimiento. En la actualidad, The AI Department trabaja con agencias y con más de 100 agentes inmobiliarios, ayudándoles a construir marcas personales más sólidas mediante vídeos constantes impulsados por IA.

"En realidad, asignamos un experto humano tanto a la tarea como al resultado", dijo Tamer. "En lugar de instalar un montón de herramientas de IA, instalas un único departamento de IA unificado."

Esa filosofía da forma a todo lo que construyen, especialmente el vídeo.

Convertir el vídeo en un proceso repetible

Según Tamer, casi todos los clientes quieren hablar de vídeo en primer lugar.

"Diría que alrededor del 90 % de nuestros clientes, cuando llegan, lo primero de lo que quieren hablar es de marketing", dijo.

El problema no es la falta de ideas. Es todo lo que ocurre antes de que alguien pulse el botón de grabar.

"Lo tienes programado en tu calendario para el jueves a la 1 p. m., pero luego llega la mañana del jueves y solo miras ese hueco de la una en punto y niegas con la cabeza", dijo Tamer.

Incluso cuando los profesionales por fin se sientan a grabar, la presión no desaparece.

"Cuando por fin tienes el valor de crear ese vídeo, lo grabas 10 o 15 veces solo para conseguir la toma perfecta por toda la ansiedad que has acumulado", dijo.

Para los profesionales ocupados que ya dirigen negocios exitosos, grabar vídeos se convierte en una tarea más que nunca llega a lo más alto de la lista de prioridades.

"Nuestra propuesta es sencilla", dijo Tamer. "Ya no necesitas invertir tiempo ni sufrir esa ansiedad al grabar. Nosotros lo hacemos todo por ti."

Su equipo crea el avatar de cada cliente una sola vez y luego se encarga del guion, la producción, la edición y la publicación. El impacto ha sido especialmente visible en el sector inmobiliario.

"Tenemos más de 100 agentes solo en nuestro pequeño pueblo que están trabajando con nosotros", dijo Tamer. "Cuando el bróker empieza a usarlo y todo el mundo ve el contenido, todos quieren seguir su ejemplo."

En lugar de publicar una vez a la semana o una vez al mes, los agentes ahora publican de forma constante.

"La persona que antes publicaba una vez a la semana o una vez al mes ahora puede publicar los siete días de la semana", dijo Tamer.

Crear un flujo de trabajo de corretaje escalable

En lugar de ofrecer a las corredurías otra plataforma de marketing que aprender, The AI Department creó un flujo de trabajo de contenido completo en torno a HeyGen.

Los agentes inician sesión en un panel repleto de ideas de contenido sobre temas como actualizaciones del mercado, compradores de vivienda por primera vez, información sobre barrios y educación para propietarios de viviendas.

Eligen un tema, la IA genera un guion personalizado con su propio tono de voz y HeyGen crea la primera versión del vídeo.

A partir de ahí, los editores del Departamento de IA revisan cada vídeo, realizan el control de calidad, añaden recursos visuales de apoyo y material de archivo, y preparan la versión final para su publicación.

"Contamos con un experto humano que es el responsable del estilo detrás de cada uno de los vídeos", dijo Tamer. "Ningún vídeo se genera y se publica automáticamente. Ellos hacen las ediciones, y esas ediciones se basan en el resultado que quiere el cliente."

Durante años, Tamer describió el flujo de trabajo como un modelo 80/20.

"El flujo de trabajo realiza el 80 % del trabajo y luego el 20 % restante lo hace el experto humano."

A medida que HeyGen ha seguido evolucionando, ese equilibrio ha cambiado.

"Ahora nos encontramos inclinándonos hacia un 90/10."

Al mantener una mayor parte del proceso de producción en HeyGen, su equipo entrega vídeos pulidos más rápido mientras dedica menos tiempo a transferir proyectos entre diferentes herramientas de edición.

Generar confianza en lugar de perseguir visualizaciones

Para Tamer, el éxito no se mide por las visualizaciones, sino por la confianza.

"Normalmente no optimizamos para las visualizaciones", dijo. "Optimizamos para la confianza".

Esa filosofía da forma a cada pieza de contenido que crea su equipo. En lugar de perseguir tendencias, el Departamento de IA ayuda a los agentes inmobiliarios a publicar de forma constante actualizaciones del mercado, vídeos educativos, información sobre la comunidad y respuestas a las preguntas más habituales de los clientes, posicionándolos como expertos locales de confianza.

"La confianza es la moneda antes de que ocurra una transacción", dijo Tamer.

Desde que adoptó HeyGen, el Departamento de IA ha producido más de 1.500 vídeos mientras atiende a más de 100 clientes activos. Cada cliente recibe aproximadamente 15 vídeos al mes, lo que supone más de 100 vídeos publicados a diario en toda su base de clientes.

Los resultados van más allá de la coherencia. Los clientes que antes gastaban entre 3.000 y 5.000 dólares al mes en producción de vídeo tradicional ahora pueden crear mucho más contenido por una fracción del coste.

"Con HeyGen, podemos entrar allí por una fracción del costo y hacer muchos más videos de alta calidad", dijo Tamer.

Para él, sin embargo, la mayor ventaja no es económica.

"La mejor parte, que a cualquier profesional le encanta escuchar, es que nunca más volverá a grabar otro vídeo", dijo.

En lugar de dedicar tiempo a grabar, los agentes pueden centrarse en atender a sus clientes mientras construyen de forma constante su marca personal a través del vídeo.