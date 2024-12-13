Cuando se trata de investigar y predecir con precisión cómo interactuarán los nuevos medicamentos dentro del cuerpo humano, las herramientas juegan un papel fundamental en la reducción de plazos y tasas de fallo. Ahí es donde entra el software de simulación farmacéutica, que apoya el descubrimiento de fármacos, la investigación de desarrollo y las presentaciones regulatorias.

Hablamos con alguien que ofrece una gama de software impulsado por simulaciones utilizado para predecir cómo se comportan los medicamentos dentro del cuerpo y para capacitar a los profesionales de la salud. Con predicciones más precisas, los investigadores pueden centrarse en desarrollar tratamientos más seguros y efectivos, agilizando un proceso tradicionalmente costoso e incierto. Sus equipos se enfocan en crear recursos que no solo educan sino que también empoderan a los usuarios para dominar los protocolos de ensayos clínicos y las mejores prácticas.

Con la ayuda de HeyGen, el equipo de producción de software de simulación logró reducir a la mitad el tiempo de entrega de sus videos, mejorando significativamente los videos de consultoría y formación. HeyGen ha sido fundamental para permitir que el equipo amplíe los límites de la tecnología y la investigación de salvamento, acelerando en última instancia el desarrollo de fármacos y contribuyendo al descubrimiento de tratamientos innovadores.

El Desafío

El desafío al que se enfrentaba su equipo de producción era el alto costo y el tiempo significativo que conlleva la producción de videos típica.

El equipo produce módulos de entrenamiento estilo simulación para la industria médica. Cada módulo incluye de 50 a 100 vídeos que requieren hasta dos semanas por módulo para buscar localizaciones, contratar un equipo de producción y gestionar el proceso de filmación y edición.

Antes de trabajar con HeyGen, el equipo de producción enfrentaba cuellos de botella que consumían mucho tiempo en el proceso de filmación y edición, como la pronunciación incorrecta de términos médicos complejos y nombres de medicamentos, lo que a menudo llevaba a gastar más tiempo y dinero en volver a grabar videos de módulos. Además, su equipo se enfrentaba a una situación sin salida al traducir contenido para sus clientes internacionales: o bien duplicar el presupuesto para usar una función de doblaje de idiomas que no imita con precisión a los actores o añadir cinco semanas más de filmación para grabar en un idioma diferente.

Para abordar este proceso extenso y costoso, recurrieron a HeyGen.

La solución

Con los avatares realistas de HeyGen, el equipo de producción ya no tiene que volver a filmar módulos continuamente. En su lugar, el equipo creó una nueva integración de flujo de trabajo entre la API de HeyGen y su herramienta de contenido, permitiendo a los usuarios insertar avatares realistas en sus módulos de video.

Por ejemplo, en lugar de esforzarse por contratar actores con formación médica, pueden crear guiones para avatares en HeyGen para garantizar la pronunciación precisa de la terminología médica compleja y los nombres de los fármacos.

Además, pueden cambiar de idioma en minutos utilizando la función de síntesis de voz de HeyGen, lo que permite a las empresas localizar vídeos en más de 175 idiomas y dialectos.

Anteriormente, al equipo de producción le tomaba cinco semanas completar el proceso de grabación en diferentes idiomas. Utilizando HeyGen, ese proceso se ha simplificado a solo un día.

Los Resultados

Después de usar HeyGen por solo tres meses, su equipo de producción ha observado reducciones significativas en los costos de producción y mejoras notables en la eficiencia.

Han reducido el tiempo de entrega de sus vídeos en un 50% – de 12 semanas a 6 semanas – eliminando la necesidad de repetir tomas, unir vídeos o añadir efectos adicionales para adaptarse a los idiomas. Esta eficiencia permite a su equipo asumir más proyectos y ampliar su cartera de clientes sin necesidad de expandirse.

Ahora, su equipo puede delegar las necesidades de producción de estudio a HeyGen, lo que permite al equipo reducir los costos del estudio de producción en un 80%.

“Si buscas reducir costes y acelerar el desarrollo de contenido, HeyGen es tu respuesta. A medida que el software se desarrolla y avanza, los avatares se vuelven más realistas. Probamos competidores, pero los avatares que usaban no parecían tan reales y no rendían tanto como ahora que usamos HeyGen. Con HeyGen, es difícil decir que es un avatar, y nuestros clientes aún sienten que están obteniendo el mismo valor.”

Director de Entrega Técnica en Simulations Software