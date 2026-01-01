Durante casi dos décadas, Scott Henninger ha ayudado a compradores a mudarse al noreste de Tennessee y al suroeste de Virginia. Hoy en día, su canal de YouTube se ha convertido en el motor de ese negocio, ya que entre el 85 y el 90 por ciento de sus clientes lo descubren a través de vídeos educativos sobre cómo mudarse a la región.
Scott crea contenido de formato largo sobre temas como los pros y los contras de vivir en Tennessee, comparaciones entre estados y guías detalladas de las comunidades locales. Estos vídeos atraen a compradores de todo el país y les ayudan a tomar con confianza una de las decisiones financieras más importantes de sus vidas.
"La confianza lo es todo", dijo Scott. "Suele ser la decisión financiera más importante de sus vidas."
A medida que el vídeo se volvía cada vez más importante para su negocio, producirlo se hacía cada vez más difícil. Preparar cámaras, luces, teleprompters y equipos de grabación antes de cada sesión convertía la creación de contenido en un proceso de varias horas que a menudo retrasaba la producción.
Pero con HeyGen, en lugar de montar un estudio cada vez que quería grabar, podía simplemente registrar su audio, generar una versión realista de sí mismo con IA y centrar su tiempo en crear contenido que ayude a los compradores a tomar decisiones informadas.
Dedicar menos tiempo a grabar y más tiempo a vender
Antes de HeyGen, cada vídeo obligaba a Scott a transformar su salón en un estudio temporal.
"Tendría un par de cámaras a cada lado. Tendría mi DSLR con un teleprompter", dijo. "Intentaría grabar de tres a cuatro vídeos mientras lo tuviera todo montado."
Aunque el flujo de trabajo producía contenido de alta calidad, tenía un coste. «Es solo el engorro de montar el estudio», dijo Scott.
Grabar a menudo implicaba múltiples tomas, un cuidadoso control de la iluminación y asegurarse de que la casa se mantuviera en silencio durante toda la filmación. Como había que montar y desmontar todo cada vez, Scott a veces pasaba meses sin publicar nuevos vídeos.
Esa falta de constancia afectaba directamente a su negocio. «Cada vez que vuelvo a publicar vídeos, el negocio despega», dijo.
Scott sabía que tenía que haber una forma más rápida de crear contenido sin sacrificar la confianza que su audiencia esperaba.
Crear vídeos de IA realistas que generen confianza en los compradores
Tras investigar herramientas de vídeo con IA, Scott eligió HeyGen porque ofrecía los resultados más realistas. «No conseguía encontrar un buen generador para mis vídeos», dijo. «Tiene que parecerse a mí».
Su flujo de producción ahora es mucho más sencillo. Scott utiliza Claude para investigar temas, generar ideas y redactar guiones antes de grabar su propia narración. Luego sube el audio a HeyGen para generar su vídeo con avatar y termina el proyecto en Final Cut Pro con gráficos, recursos de apoyo y títulos.
"Desde el momento en que grabo uno, puedo tenerlo listo en una hora y media o dos horas si quiero", dijo Scott.
Para él, la mayor mejora no es editar más rápido, sino eliminar la necesidad de montar cámaras, iluminación y un estudio en casa cada vez que quiere grabar.
"Me ahorra fácilmente dos o tres horas y me da mucha más flexibilidad", dijo.
El realismo era igualmente importante. Como la mayoría de los clientes ve varios vídeos antes de ponerse en contacto, mantener la autenticidad era esencial.
"Normalmente ven al menos cinco de los vídeos", dijo Scott. "Las personas que se ponen en contacto conmigo sienten que me conocen y sienten que les caigo bien."
Aunque al principio le preocupaba que los espectadores notaran la IA, esas preocupaciones desaparecieron rápidamente.
Desde que empezó a usar HeyGen, sus vídeos han acumulado aproximadamente 20.000 visualizaciones, y solo una persona ha sugerido que podrían estar generados por IA.
"He recibido un comentario en el que alguien sugería que había IA de por medio, pero no creo que nadie se dé cuenta", dijo Scott. Incluso su propia madre sigue creyendo que grabó los vídeos de forma tradicional. "Mi madre todavía no sabe que están generados con IA".
Convertir contenido constante en crecimiento inmobiliario
Ahora que la producción ya no es un obstáculo, Scott se propone publicar un nuevo vídeo de YouTube cada semana, lo que le ayuda a mantener la constancia que impulsa su negocio.
Hoy cierra entre 25 y 30 operaciones al año, y casi todos esos clientes lo descubren en YouTube antes de concertar una llamada.
HeyGen le ha dado a Scott la flexibilidad de seguir creando sin importar lo que ocurra en su día. Después de una pequeña cirugía, aún pudo producir vídeos porque, como él mismo dijo, "no me impidió usar el micrófono".
Para Scott, la mayor ventaja no es sustituir la creación de vídeos, sino eliminar el trabajo de producción que no genera negocio.
"Sentarme físicamente delante de una cámara no me hace ganar ni un céntimo", dijo. "Escribir los guiones, presentarlos y sacarlos ahí fuera, ahí es donde entra el dinero."
En lugar de pasar horas preparando cámaras e iluminación, Scott ahora utiliza ese tiempo para hacer seguimiento de los clientes potenciales, mejorar su negocio o simplemente pasar más tiempo con su familia.
"Me ayuda a recuperar parte de mi tiempo sin perder eficacia", dijo Scott. "Me permite hacer más de las actividades que necesito para generar negocio sin que me lleven tanto tiempo como antes."