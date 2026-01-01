Durante casi dos décadas, Scott Henninger ha ayudado a compradores a mudarse al noreste de Tennessee y al suroeste de Virginia. Hoy en día, su canal de YouTube se ha convertido en el motor de ese negocio, ya que entre el 85 y el 90 por ciento de sus clientes lo descubren a través de vídeos educativos sobre cómo mudarse a la región.

Scott crea contenido de formato largo sobre temas como los pros y los contras de vivir en Tennessee, comparaciones entre estados y guías detalladas de las comunidades locales. Estos vídeos atraen a compradores de todo el país y les ayudan a tomar con confianza una de las decisiones financieras más importantes de sus vidas.

"La confianza lo es todo", dijo Scott. "Suele ser la decisión financiera más importante de sus vidas."

A medida que el vídeo se volvía cada vez más importante para su negocio, producirlo se hacía cada vez más difícil. Preparar cámaras, luces, teleprompters y equipos de grabación antes de cada sesión convertía la creación de contenido en un proceso de varias horas que a menudo retrasaba la producción.

Pero con HeyGen, en lugar de montar un estudio cada vez que quería grabar, podía simplemente registrar su audio, generar una versión realista de sí mismo con IA y centrar su tiempo en crear contenido que ayude a los compradores a tomar decisiones informadas.

Dedicar menos tiempo a grabar y más tiempo a vender

Antes de HeyGen, cada vídeo obligaba a Scott a transformar su salón en un estudio temporal.

"Tendría un par de cámaras a cada lado. Tendría mi DSLR con un teleprompter", dijo. "Intentaría grabar de tres a cuatro vídeos mientras lo tuviera todo montado."

Aunque el flujo de trabajo producía contenido de alta calidad, tenía un coste. «Es solo el engorro de montar el estudio», dijo Scott.

Grabar a menudo implicaba múltiples tomas, un cuidadoso control de la iluminación y asegurarse de que la casa se mantuviera en silencio durante toda la filmación. Como había que montar y desmontar todo cada vez, Scott a veces pasaba meses sin publicar nuevos vídeos.

Esa falta de constancia afectaba directamente a su negocio. «Cada vez que vuelvo a publicar vídeos, el negocio despega», dijo.

Scott sabía que tenía que haber una forma más rápida de crear contenido sin sacrificar la confianza que su audiencia esperaba.

Crear vídeos de IA realistas que generen confianza en los compradores

Tras investigar herramientas de vídeo con IA, Scott eligió HeyGen porque ofrecía los resultados más realistas. «No conseguía encontrar un buen generador para mis vídeos», dijo. «Tiene que parecerse a mí».