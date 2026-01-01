Roberto Meza es el propietario de Meza Mortgage Consulting, una agencia de intermediación hipotecaria que presta servicio a clientes en todo Estados Unidos, con especial atención a Florida y Tennessee. Roberto ayuda a compradores de vivienda, inversores y ciudadanos extranjeros a conseguir financiación para propiedades residenciales y comerciales.

Muchos de sus clientes provienen de América Latina, por lo que la educación es una parte fundamental de cada conversación. Ese enfoque educativo lo llevó de forma natural al vídeo. Quería formar a los compradores y posicionar su firma como un recurso de confianza.

"No me llevo bien con el vídeo. Odio estar delante de la cámara. Pero en el entorno actual vemos que muchas otras firmas que, en términos de ingresos, no compiten con nosotros están ganando cuota de mercado por estar constantemente en las redes sociales, usando vídeos como expertos en la materia", dijo Roberto. "Y eso nos obligó a subirnos al mismo carro."

Sabía que el vídeo era importante, pero cada intento de producirlo se convertía en una fuente de estrés en lugar de una herramienta de crecimiento.

En lugar de obligarse a pasar horas grabando y editando vídeos, Roberto utiliza HeyGen para compartir de forma constante sus conocimientos mediante vídeos de avatares realistas, de modo que pueda dedicar su tiempo a gestionar el negocio.

Sustituir los quebraderos de cabeza de la producción por un flujo de trabajo repetible

Antes de HeyGen, producir incluso un breve vídeo educativo era un proceso largo. Incluso después de invertir en equipo y subcontratar la edición, el mayor obstáculo seguía siendo el mismo.

"Al principio, solo éramos la cámara y yo, por la que pagué mil dólares. Grababa un vídeo corto de 30 segundos, pero me llevaba dos horas conseguir que el guion quedara bien y no cometer ningún tipo de error. Luego tenía que editarlo, y eso también llevaba tiempo. Al final, contraté a alguien. Era un proceso largo y costoso", dijo Roberto.

Incluso después de invertir en equipo y externalizar la edición, el mayor obstáculo seguía siendo el mismo.

"Mi principal carga en realidad no era el coste. Lo que más me dolía era estar delante de la cámara. Para mí era todo un suplicio, algo con lo que no me sentía cómodo", dijo.

La complejidad del flujo de trabajo hacía que mantener la constancia fuera casi imposible. Su objetivo era publicar tres vídeos educativos cada semana, pero en realidad solo estaba produciendo aproximadamente un vídeo cada tres semanas.

Creación de un sistema de marketing impulsado por IA

Cuando Roberto empezó a investigar los avatares de IA, abordó la decisión de la misma manera que aborda los productos financieros: comparando las opciones.

Se suscribió a tres plataformas de avatares diferentes antes de decidir cuál se adaptaba mejor a su negocio.

"Con HeyGen, me sentí mucho más tranquilo. Era más fácil de gestionar y la interfaz de usuario era muy amigable", dijo.

Hoy, su flujo de trabajo es completamente diferente.

Hoy, Roberto escribe sus guiones, graba la narración con su propia voz y su responsable de redes sociales utiliza HeyGen para generar los vídeos terminados.

"Todo se hace en HeyGen al 100%", dijo Roberto.

Su equipo utiliza una combinación de Video Agent y AI Studio para perfeccionar cada vídeo, asegurándose de que cada uno se ajuste a su marca y estilo educativo. Para Roberto, HeyGen se ha convertido en mucho más que una herramienta de vídeo.

Generar confianza a través de contenido educativo

A diferencia de muchas entidades financieras que utilizan las redes sociales principalmente para promocionarse, Roberto se centra en responder a las dudas más habituales sobre hipotecas con consejos claros y directos.

"Cuando la gente realmente quiere conocer la verdad sobre ciertas cosas, sin el sensacionalismo y sin que alguien solo intente engañarlos para que los llamen, miran nuestro contenido", dijo.

Al principio, le preocupaba que el público reconociera de inmediato a su avatar. Su familia se dio cuenta, pero nadie más notó la diferencia.

"Hablé con un par de amigos y les pregunté: '¿Qué os parecen mis nuevos vídeos?' Me dijeron: 'Madre mía, estás genial. Debe llevarte muchísimo tiempo hacerlos'. Cuando les dije que era un avatar, no se lo podían creer. Eso fue lo que me dio la confianza para seguir adelante", dijo Roberto.

Incluso después de saber que los vídeos se habían creado con IA, la gente interactuó con ellos exactamente igual que antes.

"Siguen viendo los vídeos y siguen comentándolos. Dicen: 'Este contenido es genial'. Es como si fuera yo quien lo compartiera realmente, que en cierto modo lo soy", dijo.

Convertir la eficiencia operativa en crecimiento empresarial

El mayor cambio no fue simplemente producir más vídeos, sino por fin producirlos de forma constante.

Desde que adoptó HeyGen, Roberto ha aumentado su calendario de publicaciones de un vídeo cada tres semanas a tres vídeos cada semana. Esa constancia empieza a traducirse en resultados medibles.

Un vídeo educativo reciente generó aproximadamente 13.700 visualizaciones, con un 30 % de los espectadores manteniendo su atención durante unos 22 segundos. El contenido también está llegando a audiencias completamente nuevas.

«Normalmente, la mayor parte eran personas que ya nos seguían. Ahora está al 50-50. Eso también está cambiando», dijo.

Para Roberto, sin embargo, el mayor retorno ha sido la eficiencia operativa. Los intermediarios hipotecarios pasan gran parte del día entre bastidores tramitando préstamos, comunicándose con los prestamistas y acompañando a los clientes en complejas operaciones.

"Para mí ha sido un cambio radical, porque ahora tengo tiempo de ir a reunirme con esos agentes inmobiliarios sin dejar de lado mi verdadero trabajo de oficina", dijo.

Con HeyGen, Roberto puede educar de forma constante a su audiencia mientras dedica su tiempo a donde genera el mayor valor.