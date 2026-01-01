Para Pedro Casanova, fundador y director ejecutivo de The KREN Group, el video no es solo otro canal de marketing; es la forma en que su equipo inmobiliario construye relaciones a gran escala.

Tras más de 18 años en el sector inmobiliario, Pedro comprendió los límites de la captación tradicional. Hacer crecer el negocio significaba hacer más llamadas, tocar a más puertas o asistir a más eventos de networking. Cada nuevo cliente requería más tiempo.

"La única manera de duplicar o triplicar nuestro negocio de esa forma es haciendo más llamadas telefónicas, lo que significa dedicar más horas", dijo Pedro.

El vídeo ofrecía un modelo diferente.

"Esto me permitió tomar un vídeo de 30 segundos y conseguir 80 horas de tiempo de visualización. No tuve que pasar 80 horas hablando", dijo Pedro.

Pedro había experimentado con el vídeo desde 2013, pero nunca de forma constante. Grabar sus propios vídeos le llevaba mucho tiempo y a menudo se convertía en otra tarea que iba quedando relegada en la lista de prioridades.

"Hace aproximadamente un año tomamos la decisión de abordar el vídeo con intención, después de que empezaran a aparecer los avatares de IA", dijo.

Esa decisión le llevó a HeyGen.

Hoy, Pedro ha creado un motor de contenidos impulsado por IA que publica vídeos educativos a diario, ayudando a su equipo a llegar a nuevas audiencias mientras solo dedica unos minutos a crear cada vídeo.

Sustituir la producción manual por un flujo de trabajo automatizado

Antes de HeyGen, la creación de contenido dependía de que Pedro encontrara tiempo para ponerse delante de la cámara.

"No quería grabar todos los días", dijo. "A veces no te apetece ir a cortarte el pelo. Ese día no me apetece afeitarme."

Hoy, su flujo de trabajo está casi completamente automatizado.

Cada mañana, Pedro revisa las noticias locales usando Google Alerts y un periódico local antes de introducir una historia en un flujo de trabajo personalizado de Claude. Claude genera varios ganchos, textos para publicaciones, guiones de voz en off e indicaciones para imágenes antes de enviar todo a través de Zapier a HeyGen para crear el vídeo final.

"Mi aportación en un vídeo promedio es de 5 a 10 minutos", dijo Pedro. "Cuando está listo, HeyGen me envía un correo electrónico. Vuelvo allí durante unos minutos y, cuando estoy satisfecho con el resultado, tengo un producto terminado."