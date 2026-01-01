Para Pedro Casanova, fundador y director ejecutivo de The KREN Group, el video no es solo otro canal de marketing; es la forma en que su equipo inmobiliario construye relaciones a gran escala.
Tras más de 18 años en el sector inmobiliario, Pedro comprendió los límites de la captación tradicional. Hacer crecer el negocio significaba hacer más llamadas, tocar a más puertas o asistir a más eventos de networking. Cada nuevo cliente requería más tiempo.
"La única manera de duplicar o triplicar nuestro negocio de esa forma es haciendo más llamadas telefónicas, lo que significa dedicar más horas", dijo Pedro.
El vídeo ofrecía un modelo diferente.
"Esto me permitió tomar un vídeo de 30 segundos y conseguir 80 horas de tiempo de visualización. No tuve que pasar 80 horas hablando", dijo Pedro.
Pedro había experimentado con el vídeo desde 2013, pero nunca de forma constante. Grabar sus propios vídeos le llevaba mucho tiempo y a menudo se convertía en otra tarea que iba quedando relegada en la lista de prioridades.
"Hace aproximadamente un año tomamos la decisión de abordar el vídeo con intención, después de que empezaran a aparecer los avatares de IA", dijo.
Esa decisión le llevó a HeyGen.
Hoy, Pedro ha creado un motor de contenidos impulsado por IA que publica vídeos educativos a diario, ayudando a su equipo a llegar a nuevas audiencias mientras solo dedica unos minutos a crear cada vídeo.
Sustituir la producción manual por un flujo de trabajo automatizado
Antes de HeyGen, la creación de contenido dependía de que Pedro encontrara tiempo para ponerse delante de la cámara.
"No quería grabar todos los días", dijo. "A veces no te apetece ir a cortarte el pelo. Ese día no me apetece afeitarme."
Hoy, su flujo de trabajo está casi completamente automatizado.
Cada mañana, Pedro revisa las noticias locales usando Google Alerts y un periódico local antes de introducir una historia en un flujo de trabajo personalizado de Claude. Claude genera varios ganchos, textos para publicaciones, guiones de voz en off e indicaciones para imágenes antes de enviar todo a través de Zapier a HeyGen para crear el vídeo final.
"Mi aportación en un vídeo promedio es de 5 a 10 minutos", dijo Pedro. "Cuando está listo, HeyGen me envía un correo electrónico. Vuelvo allí durante unos minutos y, cuando estoy satisfecho con el resultado, tengo un producto terminado."
Tras una rápida revisión, los vídeos se publican automáticamente en varias plataformas sociales. Pedro también ha creado avatares de IA para varios miembros de su equipo.
El flujo de trabajo ahora rota entre quince plantillas diferentes, lo que permite al equipo publicar contenido nuevo cada día sin pasar horas grabando.
Hacer crecer la audiencia educando en lugar de vender
El cambio más importante no fue adoptar la IA, sino transformar el propio contenido.
En lugar de publicar anuncios de propiedades, Pedro empezó a crear vídeos educativos sobre la comunidad local, los barrios y el mercado inmobiliario.
«Antes, publicábamos contenido como: “Acabamos de vender esta casa. Acabamos de poner en venta esta casa”, que no estaba generando mucho engagement», dijo Pedro.
Los resultados han sido espectaculares. Durante un período de 90 días, los vídeos del equipo generaron más de 2 millones de visualizaciones.
Instagram pasó de 2.124 seguidores a más de 11.700, mientras que Facebook superó los 6.000 seguidores.
Más importante aún, la audiencia se está convirtiendo en clientes.
"Hemos logrado generar más de 120.000 dólares en GCI. Tenemos un pipeline de otros 200.000 a 300.000 dólares", dijo.
Un solo vídeo educativo generó más de 400.000 visualizaciones en Instagram, otras 200.000 en Facebook y 53 clientes potenciales entrantes.
Crear relaciones antes de la primera conversación
Para Pedro, la mayor ventaja de la IA es generar confianza antes de que un cliente se ponga en contacto.
«Cuando ese desconocido se pone en contacto, no es: “Estoy entrevistando a cinco agentes”. La relación ya está construida y llaman para decir: “Ayúdame a comprar una casa. Ayúdame a vender mi casa”», dijo Pedro.
"Es una interacción completamente diferente porque ellos ya ven el valor. En realidad es el clon el que ha creado ese valor", dijo.
El equipo también ha automatizado los seguimientos, lo que permite que los nuevos seguidores reciban boletines y los recursos solicitados sin intervención manual.
Pedro cree que la constancia importa mucho más que la perfección.
"Es la constancia que mantienes cada día. Eso es lo que le gusta al algoritmo", dijo Pedro.
Su consejo para otros profesionales inmobiliarios es sencillo.
"Crea todo el contenido que puedas, aunque no vayas a publicarlo. Así es como se aprende", dijo.
Y, por encima de todo:
«Tienes que comprometerte no solo a aprender la herramienta, sino también a usarla de forma constante. Si lo haces de manera constante, verás un efecto de crecimiento exponencial», dijo.
Para Pedro, HeyGen ha transformado el vídeo de ser una tarea de marketing ocasional a convertirse en un motor de crecimiento repetible que ayuda a su equipo a educar a los compradores, generar confianza y conseguir nuevos negocios cada día.