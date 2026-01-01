Nick Krem aprendió pronto, en su carrera inmobiliaria, que generar clientes potenciales era solo una parte de la ecuación. Los agentes también necesitaban una marca reconocible.
Mientras trabajaba en un centro de llamadas inmobiliario, Nick pasaba hasta 15 horas al día contactando clientes potenciales en todo el país. Había un patrón que destacaba.
"Casi siempre, los agentes que tenían una marca sólida arrasaban con nosotros", dijo Nick.
Esa revelación llevó a Nick y a su hermano a crear una empresa de marketing inmobiliario que se expandió a los 50 estados y a 13 países en menos de dos años. El equipo de Nick se encarga de la estrategia, la redacción de guiones, la producción, la edición y la distribución.
El modelo funcionaba, pero no era fácil de escalar.
"Nos dimos cuenta de que los agentes están gastando miles de dólares en esto, cuando podemos usar empresas como HeyGen para hacerlo por una fracción del costo", dijo Nick.
Hoy, Nick ayuda a los profesionales inmobiliarios a construir su marca personal con vídeos impulsados por IA que eliminan la producción como el mayor obstáculo para mostrarse de forma constante.
Eliminando la mayor barrera para crear vídeos de forma constante
Antes de HeyGen, el equipo de Nick elaboraba estrategias de contenido completas para los clientes, pero lograr que los agentes inmobiliarios grabaran realmente los vídeos ralentizaba todo.
Los agentes se preocupaban por las cámaras, los micrófonos, la iluminación, la ropa y encontrar tiempo para grabar. Podían pasar semanas antes de que alguien empezara a grabar.
Para resolver el problema, los clientes volaban a Orlando para sesiones de producción de dos días, grabando contenido para varios meses. El proceso funcionaba, pero no era sostenible.
"Los agentes inmobiliarios ganan dinero cuando hablan con la gente", dijo Nick.
Percibió el desafío con mayor claridad en los agentes que trabajaban en solitario.
"Atienden llamadas, gestionan transacciones, resuelven problemas y atienden a los clientes. El vídeo se convierte en lo último para lo que les queda tiempo", dijo Nick.
HeyGen cambió eso.
"Antes, los agentes tenían que volar desde todo el país para contar su historia, grabar vídeos y gastarse literalmente miles de dólares con nosotros para poder hacerlo", dijo Nick. "Lo que HeyGen les permite ahora es tomar su mejor aspecto, su mejor día de pelo, su mejor día de maquillaje, el mejor conjunto, y usarlo una y otra vez."
En lugar de coordinar otro día de rodaje, los agentes crean una réplica digital una sola vez y siguen publicando contenido mucho después de que las cámaras se hayan guardado.
Convertir a una sola persona en todo un equipo de contenidos
Nick se dio cuenta por primera vez del valor de HeyGen al resolver su propio problema. Su equipo quería publicar dos vídeos de YouTube cada semana, pero cada episodio requería que Nick grabara una nueva introducción.
"Me iba a dormir por la noche pensando: 'Tengo que grabar ese vídeo de introducción'," dijo.
Con el tiempo, les dijo a los miembros de su equipo que sustituyeran esas introducciones por su avatar de HeyGen.
"Ahora ese problema ha desaparecido para siempre de mi lista. Ya no tengo que irme a dormir pensando que tengo que grabar un vídeo de introducción, porque HeyGen graba mis intros cada vez ahora", dijo Nick.
Los resultados le sorprendieron.
"Mis vídeos de introducción con IA en realidad estaban funcionando mejor que mis propios vídeos", dijo. "No solo estoy ahorrando tiempo, sino que además están funcionando aún mejor."
Hoy, su avatar aparece en vídeos creados por su equipo, incluidos intros de YouTube, páginas de destino, talleres y contenido de formato corto.
"Lo que habéis creado con HeyGen me permite ser exponencial", dijo Nick. "Antes, solo era lineal porque, a menos que lo hiciera personalmente, podía grabar 10 vídeos al día. Con HeyGen, puedo decir: 'Eh, equipo, haced 20.'"
Ayudando a los agentes a hacer marketing como las grandes marcas
Hoy, el equipo de Nick utiliza HeyGen para crear de todo: desde vídeos de anuncios y actualizaciones del mercado hasta contenido para YouTube, páginas de destino y guías de barrios.
Solo con los vídeos de anuncios inmobiliarios, el ahorro de tiempo es considerable.
"No tienes que conducir hasta la propiedad, prepararte y hacer diez tomas diferentes", dijo Nick. "Te ahorra horas de tu día, cientos de dólares en grabación y obtienes el guion perfecto cada vez."
HeyGen también ha ampliado lo que es creativamente posible. Un cliente utilizó un avatar para saltar desde un avión, aterrizar frente a una propiedad y comenzar una visita guiada.
"Realmente hace que me sienta como un productor de Hollywood", dijo Nick. "Puedo ponerme en todos estos escenarios diferentes, y no tiene límites."
Más allá de la creatividad, Nick utiliza HeyGen para ayudar a los agentes a destacar en las búsquedas. Su equipo crea vídeos que responden exactamente a las preguntas que los compradores y vendedores ya están haciendo en línea.
Un cliente creó un canal de YouTube completamente con HeyGen, lo hizo crecer hasta superar los 3.500 suscriptores en aproximadamente un año y ahora recibe llamadas entrantes de compradores y vendedores. Otros consiguen de media unas dos llamadas entrantes a la semana utilizando la misma estrategia.
Para Nick, ese es el verdadero valor de HeyGen. Ahora los agentes independientes pueden hacer marketing con la misma constancia y calidad de producción que antes requerían un equipo y un presupuesto mucho mayores.
"Nunca más vamos a ser el cuello de botella en nuestra producción de video", dijo. "HeyGen hizo posible que pudiera escalarme a mí mismo. HeyGen no me reemplazó frente a la cámara. Me potenció."