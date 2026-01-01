Nick Krem aprendió pronto, en su carrera inmobiliaria, que generar clientes potenciales era solo una parte de la ecuación. Los agentes también necesitaban una marca reconocible.

Mientras trabajaba en un centro de llamadas inmobiliario, Nick pasaba hasta 15 horas al día contactando clientes potenciales en todo el país. Había un patrón que destacaba.

"Casi siempre, los agentes que tenían una marca sólida arrasaban con nosotros", dijo Nick.

Esa revelación llevó a Nick y a su hermano a crear una empresa de marketing inmobiliario que se expandió a los 50 estados y a 13 países en menos de dos años. El equipo de Nick se encarga de la estrategia, la redacción de guiones, la producción, la edición y la distribución.

El modelo funcionaba, pero no era fácil de escalar.

"Nos dimos cuenta de que los agentes están gastando miles de dólares en esto, cuando podemos usar empresas como HeyGen para hacerlo por una fracción del costo", dijo Nick.

Hoy, Nick ayuda a los profesionales inmobiliarios a construir su marca personal con vídeos impulsados por IA que eliminan la producción como el mayor obstáculo para mostrarse de forma constante.

Eliminando la mayor barrera para crear vídeos de forma constante

Antes de HeyGen, el equipo de Nick elaboraba estrategias de contenido completas para los clientes, pero lograr que los agentes inmobiliarios grabaran realmente los vídeos ralentizaba todo.

Los agentes se preocupaban por las cámaras, los micrófonos, la iluminación, la ropa y encontrar tiempo para grabar. Podían pasar semanas antes de que alguien empezara a grabar.

Para resolver el problema, los clientes volaban a Orlando para sesiones de producción de dos días, grabando contenido para varios meses. El proceso funcionaba, pero no era sostenible.

"Los agentes inmobiliarios ganan dinero cuando hablan con la gente", dijo Nick.

Percibió el desafío con mayor claridad en los agentes que trabajaban en solitario.

"Atienden llamadas, gestionan transacciones, resuelven problemas y atienden a los clientes. El vídeo se convierte en lo último para lo que les queda tiempo", dijo Nick.

HeyGen cambió eso.

"Antes, los agentes tenían que volar desde todo el país para contar su historia, grabar vídeos y gastarse literalmente miles de dólares con nosotros para poder hacerlo", dijo Nick. "Lo que HeyGen les permite ahora es tomar su mejor aspecto, su mejor día de pelo, su mejor día de maquillaje, el mejor conjunto, y usarlo una y otra vez."

En lugar de coordinar otro día de rodaje, los agentes crean una réplica digital una sola vez y siguen publicando contenido mucho después de que las cámaras se hayan guardado.

Convertir a una sola persona en todo un equipo de contenidos

Nick se dio cuenta por primera vez del valor de HeyGen al resolver su propio problema. Su equipo quería publicar dos vídeos de YouTube cada semana, pero cada episodio requería que Nick grabara una nueva introducción.

"Me iba a dormir por la noche pensando: 'Tengo que grabar ese vídeo de introducción'," dijo.

Con el tiempo, les dijo a los miembros de su equipo que sustituyeran esas introducciones por su avatar de HeyGen.

"Ahora ese problema ha desaparecido para siempre de mi lista. Ya no tengo que irme a dormir pensando que tengo que grabar un vídeo de introducción, porque HeyGen graba mis intros cada vez ahora", dijo Nick.

Los resultados le sorprendieron.

"Mis vídeos de introducción con IA en realidad estaban funcionando mejor que mis propios vídeos", dijo. "No solo estoy ahorrando tiempo, sino que además están funcionando aún mejor."

Hoy, su avatar aparece en vídeos creados por su equipo, incluidos intros de YouTube, páginas de destino, talleres y contenido de formato corto.