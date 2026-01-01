Durante más de 20 años, Michael Vrlaku ha desarrollado su negocio hipotecario adoptando nuevas tecnologías. Desde sistemas CRM hasta la automatización de flujos de trabajo, siempre ha buscado formas de hacer que su negocio sea más eficiente.

Pero quedaba un desafío difícil de resolver: crear vídeos de forma constante.

Como muchos profesionales hipotecarios, Michael tenía amplios conocimientos que compartir. Lo que le faltaba era tiempo para grabar, editar y publicar vídeos mientras atendía a los clientes y hacía crecer el negocio.

"Una cosa que supe desde el principio, ya fuera IA o un avatar de IA, era que la tecnología iba a llegar a un punto en el que sería inevitable", dijo Michael.

En lugar de esperar a que el vídeo con IA se hiciera mainstream, Michael quiso adelantarse.

"La razón por la que encontré HeyGen fue simplemente que buscaba una forma de automatizar lo que necesito hacer", dijo.

Empezó a usar HeyGen hace más de dos años, incorporando el vídeo con IA a su flujo de trabajo diario mucho antes de que llegara la última generación de avatares.

Hoy, esa inversión temprana permite a Michael crear de forma constante vídeos que antes habrían requerido horas de grabación y edición.

Convertir la creación de vídeos en una rutina repetible

Para Michael, la mayor ventaja de HeyGen no es sustituir a las personas, sino reducir el tiempo de producción.

Un vídeo promocional reciente parecía haber requerido un equipo de producción completo, múltiples tomas y una extensa edición. En realidad, Michael solo dedicó unos minutos a revisar el resultado final.

"Mi equipo lo hizo. Me enviaron un guion, les dije cuál era el objetivo, lo metieron en HeyGen y sale así", dijo.