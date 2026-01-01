Durante más de 20 años, Michael Vrlaku ha desarrollado su negocio hipotecario adoptando nuevas tecnologías. Desde sistemas CRM hasta la automatización de flujos de trabajo, siempre ha buscado formas de hacer que su negocio sea más eficiente.
Pero quedaba un desafío difícil de resolver: crear vídeos de forma constante.
Como muchos profesionales hipotecarios, Michael tenía amplios conocimientos que compartir. Lo que le faltaba era tiempo para grabar, editar y publicar vídeos mientras atendía a los clientes y hacía crecer el negocio.
"Una cosa que supe desde el principio, ya fuera IA o un avatar de IA, era que la tecnología iba a llegar a un punto en el que sería inevitable", dijo Michael.
En lugar de esperar a que el vídeo con IA se hiciera mainstream, Michael quiso adelantarse.
"La razón por la que encontré HeyGen fue simplemente que buscaba una forma de automatizar lo que necesito hacer", dijo.
Empezó a usar HeyGen hace más de dos años, incorporando el vídeo con IA a su flujo de trabajo diario mucho antes de que llegara la última generación de avatares.
Hoy, esa inversión temprana permite a Michael crear de forma constante vídeos que antes habrían requerido horas de grabación y edición.
Convertir la creación de vídeos en una rutina repetible
Para Michael, la mayor ventaja de HeyGen no es sustituir a las personas, sino reducir el tiempo de producción.
Un vídeo promocional reciente parecía haber requerido un equipo de producción completo, múltiples tomas y una extensa edición. En realidad, Michael solo dedicó unos minutos a revisar el resultado final.
"Mi equipo lo hizo. Me enviaron un guion, les dije cuál era el objetivo, lo metieron en HeyGen y sale así", dijo.
Sin IA, producir el mismo contenido habría sido un proyecto completamente diferente.
"Piensa en cuánto tiempo le llevaría a alguien hacer eso. Es un proyecto de todo un día prepararse para salir ahí fuera, tener a alguien grabando en vídeo, cuántas tomas y montajes diferentes, y luego la posproducción", dijo Michael.
En lugar de tratar el vídeo como un proyecto especial, Michael lo ha integrado en el ritmo habitual de su negocio. Un asistente virtual gestiona gran parte de la producción, mientras que Michael aporta la dirección y revisa el resultado final.
El resultado es un flujo de trabajo que genera contenido de forma constante sin exigir horas detrás de la cámara.
Escalar el contenido en todos los puntos de contacto con el cliente
En lugar de crear vídeos solo para las redes sociales, Michael ha integrado el vídeo con IA en toda su estrategia de marketing.
Sus rutinas semanales ahora incluyen actualizaciones del mercado en vídeo, boletines informativos en vídeo, comunicaciones personalizadas uno a uno con los clientes y mensajes de seguimiento personalizados.
También está ampliando la forma en que colabora con los agentes inmobiliarios.
Cada vez que salga una nueva propiedad al mercado, Michael planea crear vídeos junto con el agente de la lista que expliquen tanto la vivienda como sus opciones de financiación.
"Cada vez que consigamos una propiedad, hagamos un vídeo juntos", dijo. "Podría aparecer yo mismo en el vídeo del anuncio y decir: 'Esta es una preciosa casa de 4.000 pies cuadrados. Así es como quedaría la hipoteca.'"
También está experimentando con vídeos automatizados de agradecimiento.
Después de hablar con un posible cliente, la IA puede generar un seguimiento personalizado que resuma la conversación y refuerce los próximos pasos, ayudando a crear una relación más sólida sin necesidad de grabar otra sesión.
Para Michael, estos flujos de trabajo convierten el vídeo de una táctica de marketing ocasional en una parte integrada de la experiencia del cliente.
Centrarse en el contenido en lugar de la producción
A medida que el vídeo con IA sigue mejorando, Michael cree que la propia tecnología está pasando a ser menos importante que el valor del contenido.
"Creo que la calidad es realmente la esencia de lo que estamos ofreciendo, no necesariamente el audio o el vídeo", dijo. "HeyGen ofrece una gran calidad, pero realmente nos permite centrarnos en lo que es más importante, y eso es la esencia."
Esa filosofía también guía sus consejos para los profesionales que están empezando. En lugar de esperar a tener flujos de trabajo perfectos o vídeos perfectos, anima a la gente a empezar de forma sencilla.
"Lo que ha funcionado durante siglos es simplemente hacerlo", dijo. "Inclúyelo en tu flujo de trabajo."
Con el tiempo, Michael ha seguido perfeccionando su enfoque grabando audio con su propia voz, capturando avatares en distintos entornos mientras viaja y experimentando con nuevas funciones a medida que se lanzan.
Pero él cree que la constancia importa mucho más que la perfección. Para los profesionales que se preocupan por si el contenido generado con IA se siente auténtico, Michael ofrece una perspectiva sencilla.
"Eres tú", dijo. "Es solo la versión digital de ti mismo. Estás sacando otra versión de ti para poder ofrecer más contenido a tus clientes y audiencia de forma más constante."
Para Michael, HeyGen no está sustituyendo el lado humano del negocio. Está haciendo posible compartir su experiencia con mayor constancia, llegar a más personas y dedicar menos tiempo a producir contenido y más tiempo a atender a los clientes.