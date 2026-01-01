Para Jim McDonner, destacar como nuevo agente inmobiliario significaba hacer algo diferente.

Tras retirarse de la Marina de los EE. UU. y comenzar una segunda carrera en el sector inmobiliario, Jim entró en uno de los mercados de vivienda más competitivos del país. El noroeste de Arkansas es sede de Walmart, Tyson Foods y J.B. Hunt, y recibe aproximadamente 40 nuevos residentes al día. Al mismo tiempo, más de 4.000 agentes con licencia compiten por esos clientes.

"Empecé a buscar formas de crear una red a través de la IA", dijo Jim.

En lugar de producir los mismos vídeos de anuncios y actualizaciones del mercado que todos los demás, Jim se centró en la educación. Cada semana responde a las preguntas que compradores y vendedores hacen con más frecuencia, creando vídeos que explican el mercado en lugar de limitarse a anunciar viviendas.

Tras descubrir HeyGen, Jim creó un flujo de trabajo que le permite publicar vídeos educativos de forma constante, llegar a los compradores que se trasladan antes de que lleguen a Arkansas y competir con agentes que llevan décadas construyendo sus negocios.

Sustituir horas de edición por un flujo de trabajo repetible

Antes de HeyGen, crear un solo vídeo podía llevarle casi todo el día. Jim investigaba temas, escribía guiones, recopilaba material de recurso, grababa la narración y montaba todo manualmente en Canva.

"Pasaba horas editando cada vídeo", dijo. "No tengo tanto tiempo."

Para mejorar la calidad, contrató a un videógrafo profesional para producir una serie de 12 vídeos. Aunque los resultados fueron buenos, el proceso seguía siendo caro y llevaba mucho tiempo. Aun así, solo conseguía publicar uno o dos vídeos cada semana y a menudo se saltaba semanas enteras.

"No era muy constante", dijo. "No es de extrañar que mi canal no tuviera nada de tracción."

Jim sabía que la constancia determinaría si el vídeo se convertía en un verdadero motor de negocio, pero necesitaba un flujo de trabajo que encajara en una apretada agenda inmobiliaria.

Cómo crear un sistema de contenidos impulsado por IA

Tras completar un curso de certificación en IA, Jim empezó a probar decenas de herramientas de IA para crear la pila tecnológica adecuada para su negocio. Hoy, su proceso está casi totalmente automatizado.

Utiliza Manus para investigar las últimas tendencias del mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y de reubicación, y el Video Agent de HeyGen para producir vídeos pulidos utilizando los recursos de su marca.

Cada lunes por la mañana, planifica el contenido de la semana, escribe sus guiones, genera cinco vídeos, programa cada uno y sigue adelante con su semana.

"Puedo dedicar tres o cuatro horas como máximo un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos programados por adelantado", dijo Jim.