Para Jim McDonner, destacar como nuevo agente inmobiliario significaba hacer algo diferente.
Tras retirarse de la Marina de los EE. UU. y comenzar una segunda carrera en el sector inmobiliario, Jim entró en uno de los mercados de vivienda más competitivos del país. El noroeste de Arkansas es sede de Walmart, Tyson Foods y J.B. Hunt, y recibe aproximadamente 40 nuevos residentes al día. Al mismo tiempo, más de 4.000 agentes con licencia compiten por esos clientes.
"Empecé a buscar formas de crear una red a través de la IA", dijo Jim.
En lugar de producir los mismos vídeos de anuncios y actualizaciones del mercado que todos los demás, Jim se centró en la educación. Cada semana responde a las preguntas que compradores y vendedores hacen con más frecuencia, creando vídeos que explican el mercado en lugar de limitarse a anunciar viviendas.
Tras descubrir HeyGen, Jim creó un flujo de trabajo que le permite publicar vídeos educativos de forma constante, llegar a los compradores que se trasladan antes de que lleguen a Arkansas y competir con agentes que llevan décadas construyendo sus negocios.
Sustituir horas de edición por un flujo de trabajo repetible
Antes de HeyGen, crear un solo vídeo podía llevarle casi todo el día. Jim investigaba temas, escribía guiones, recopilaba material de recurso, grababa la narración y montaba todo manualmente en Canva.
"Pasaba horas editando cada vídeo", dijo. "No tengo tanto tiempo."
Para mejorar la calidad, contrató a un videógrafo profesional para producir una serie de 12 vídeos. Aunque los resultados fueron buenos, el proceso seguía siendo caro y llevaba mucho tiempo. Aun así, solo conseguía publicar uno o dos vídeos cada semana y a menudo se saltaba semanas enteras.
"No era muy constante", dijo. "No es de extrañar que mi canal no tuviera nada de tracción."
Jim sabía que la constancia determinaría si el vídeo se convertía en un verdadero motor de negocio, pero necesitaba un flujo de trabajo que encajara en una apretada agenda inmobiliaria.
Cómo crear un sistema de contenidos impulsado por IA
Tras completar un curso de certificación en IA, Jim empezó a probar decenas de herramientas de IA para crear la pila tecnológica adecuada para su negocio. Hoy, su proceso está casi totalmente automatizado.
Utiliza Manus para investigar las últimas tendencias del mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y de reubicación, y el Video Agent de HeyGen para producir vídeos pulidos utilizando los recursos de su marca.
Cada lunes por la mañana, planifica el contenido de la semana, escribe sus guiones, genera cinco vídeos, programa cada uno y sigue adelante con su semana.
"Puedo dedicar tres o cuatro horas como máximo un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos programados por adelantado", dijo Jim.
En lugar de editar cada transición manualmente, Video Agent crea automáticamente imágenes atractivas, subtítulos y B-roll local.
"Ahora prácticamente solo utilizo el Video Agent", dijo.
El realismo también le sorprendió. "Me sorprendió mucho que pudieras tomar básicamente una foto fija y recrear los gestos y manierismos", dijo Jim. “La mayoría de la gente no se da cuenta a menos que yo se lo diga.”
Llegar a más compradores mediante vídeos educativos
Desde que empezó a usar HeyGen, Jim ha dejado de lado las actualizaciones generales del mercado y se ha orientado hacia contenido educativo diseñado en torno a las preguntas reales de los compradores.
"Si alguien me hace una pregunta que de alguna manera resuena conmigo, tomo una pequeña nota", dijo. "Luego escribo un guion y creo un vídeo sobre eso."
Esta estrategia ha hecho crecer su audiencia de forma constante. Su canal de YouTube cuenta ya con más de 1.000 suscriptores, mientras que sus audiencias en TikTok y LinkedIn siguen aumentando. Aún más importante, está viendo un cambio notable en quién consume su contenido.
Cuando lanzó su canal por primera vez, la mayoría de los espectadores eran otros agentes inmobiliarios.
"Diría que ahora probablemente el 70 % de mi audiencia pertenece a ese grupo demográfico clave", dijo, refiriéndose a compradores de entre 25 y 45 años.
Sus vídeos también han empezado a generar negocio. Una campaña educativa de anuncio de una propiedad ayudó a vender una vivienda de 650.000 dólares tras solo siete días en el mercado. Otro vídeo atrajo a compradores que se trasladaban desde Memphis.
También ha generado consultas desde California tras realizar campañas de vídeos educativos dirigidas a zonas desde las que la gente se traslada con frecuencia al noroeste de Arkansas.
Uno de sus vídeos más exitosos explicaba por qué el Zestimate de Zillow a menudo difiere del valor real de mercado. El vídeo se hizo tan popular que un comprador reconoció a Jim por su voz mientras paseaba por Sam's Club.
"Se acercó a mí y me dijo: 'Oye, acabo de ver tu vídeo en Zillow'," dijo Jim.
Para Jim, ese momento confirmó que su enfoque educativo estaba funcionando.
Construir un negocio inmobiliario moderno con IA
Jim cree que la IA se ha convertido en una de las mayores ventajas competitivas disponibles para los agentes inmobiliarios más nuevos.
Sin ello, dice que seguiría editando los vídeos manualmente, publicando de forma inconsistente y teniendo dificultades para llegar a los compradores que se mudan desde fuera de Arkansas.
"No habría llegado ni de lejos a la audiencia a la que he llegado", dijo.
Hoy no solo confía en HeyGen para su propio marketing, sino que también lo recomienda a otros agentes. Está preparando una sesión de formación para los 24 agentes de su agencia, en la que les mostrará cómo crear flujos de trabajo de vídeo consistentes utilizando IA.
"Probablemente sea la forma más sencilla de crear un vídeo profesional que he encontrado", dijo Jim.
A medida que sigue haciendo crecer su negocio, Jim ve el vídeo como la base del marketing inmobiliario moderno.
"Para llegar a la gente, especialmente al grupo más joven de compradores, tienes que hacerlo a través del video", dijo.
Y para él, HeyGen ha hecho que eso sea posible.