Curt Landry Ministries es una organización humanitaria sin fines de lucro dedicada a la divulgación y construcción de comunidad. Proporciona espacios virtuales y presenciales acogedores para que las personas participen en enseñanzas bíblicas mientras profundizan su comprensión y aprecio por la herencia judía y su conexión vital con el cristianismo.

Darrell Puckett, Director de Medios Creativos en Curt Landry Ministries, supervisa todos los aspectos creativos de la organización, equilibrando la innovación con un enfoque orientado al negocio. Puckett da prioridad a los datos, análisis y alcance orgánico para escalar el evangelio del ministerio y ampliar su impacto.

Su equipo, impulsado por la pasión de difundir el mensaje profético y espiritual de Curt Landry a una audiencia global, exploró diversas opciones para escalar contenido rápidamente en múltiples idiomas. Después de probar varios competidores, Darrell y su equipo utilizaron HeyGen para expandir el alcance, escalar el contenido multilingüe y transformar las capacidades de alcance global.

Alcanzando diferentes naciones en sus lenguas nativas

Darrell quería llevar la palabra hablada al siguiente nivel llegando a audiencias globales diversas de una manera auténtica y cercana. Curt Landry Ministries tiene una iniciativa titulada "Alcanzando a las Naciones”, que tiene como objetivo llegar a las personas en su lengua materna con el contenido espiritual del Rabino Curt.



Llevando ya dos años y medio en el ministerio, uno de los objetivos principales de Darrell es hacer que las enseñanzas espirituales del Rabino Curt sean accesibles en múltiples idiomas a través de su canal de YouTube. Los procesos tradicionales de traducción y doblaje eran costosos, consumían mucho tiempo y a menudo eran inconsistentes. Sus requisitos principales eran tonos de voz realistas, sincronización labial precisa y la retención de la cadencia emocional, todos críticos para el contenido espiritual.



“Tener una palabra hablada en tu propio idioma es increíblemente poderoso. Queríamos asegurarnos de que el mensaje del Rabino Curt Landry resonara de manera auténtica, pero hacerlo manualmente no era escalable”, dijo Darrell. “La IA tenía que ser casi perfecta. Cuando la gente ve contenido religioso, se conecta profundamente con la personalidad y la emoción del orador.”



Mantener la profundidad emocional con la IA



La plataforma de vídeo IA de HeyGen se consolidó rápidamente como la herramienta más fiable para sus necesidades. Puede mantener la profundidad emocional, el tono y el ritmo de los hablantes originales, al tiempo que proporciona una sincronización labial realista en los idiomas traducidos.



El equipo comenzó traduciendo contenido al español, lanzando el canal de YouTube “Curt Landry en Español” como prueba de concepto. El flujo de trabajo incluye la edición de contenido de larga duración, como los servicios de Shabat y los podcasts, en segmentos de video manejables. El equipo sube los videos limpios a HeyGen para su traducción y procesamiento, revisa el resultado con un miembro del equipo bilingüe para asegurar la precisión y relevancia cultural, y distribuye el contenido a través de YouTube, plataformas de redes sociales y la aplicación One New Man Network de Curt Landry Ministries.



En promedio, el equipo traduce cuatro servicios de Shabat al mes, sumando aproximadamente 4.5 horas de contenido. Además, producen cuatro episodios principales de podcast al mes, cada uno de unos 40 minutos de duración, y crean un video corto por día, lo que resulta en aproximadamente 30 cortos al mes.



Al aprovechar la tecnología de traducción de video de vanguardia de HeyGen, el ministerio ha superado las barreras del idioma, el tiempo y los recursos para entregar su mensaje de manera auténtica y eficiente a una audiencia mundial. “Nos está permitiendo llegar a las personas en sus propios idiomas, con nuestro pequeño equipo, a una escala que nunca fue posible antes”, dijo Darrell.



Crecimiento de la audiencia en cinco veces y escalabilidad global

Los resultados del piloto en lengua española fueron tanto rápidos como notables. En el primer año, el canal de YouTube Curt Landry en Español creció de cero a más de 5.700 suscriptores, superando con creces el objetivo inicial del equipo de 1.000.

“La tecnología era tan precisa que vimos una tracción inmediata. Se sentía auténtica y el público se identificó con ella,” dijo Darrell.

El éxito del canal en español validó la estrategia para futuros idiomas. Curt Landry Ministries planea lanzar un canal en mandarín, seguido de traducciones al hebreo y al árabe. Para finales de 2025, el objetivo es alcanzar 25,000 suscriptores para Curt Landry en Español, con planes de integrar el contenido en el sitio web de la organización y en la aplicación móvil, ofreciendo una experiencia más completa para la audiencia de habla hispana.

“Si cierro los ojos, necesito que sea lo más parecido posible a la voz y tonalidad original pero en un idioma diferente,” dijo Darrell. “HeyGen ha dado en el clavo con eso, por lo que escala. Ahora, depende de mi equipo tomar la estrategia detrás de ello y desarrollarla.”