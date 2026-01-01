Craig Veroni es un agente inmobiliario en Vancouver, Columbia Británica, que trabaja en North Vancouver, West Vancouver y la propia ciudad. Antes de dedicarse al sector inmobiliario, pasó más de una década formándose y trabajando como actor profesional de cine y televisión.
En el momento en que empezó a aplicar ese oficio a su marketing, el vídeo se convirtió en uno de los principales impulsores de su negocio. Los vídeos educativos de YouTube y los recorridos cinematográficos por las propiedades ayudaron a los compradores a comprender los barrios locales y el mercado inmobiliario.
Pero cuando un incendio y una inundación en el piso de arriba afectaron su vivienda y obligaron a su familia a marcharse durante casi un año, su producción de vídeo se detuvo por completo.
"Llevábamos fuera de casa unos nueve meses", dijo. "No podía producir ningún contenido. No tenía equipo."
Ampliar su presencia sin aumentar la carga de trabajo
Durante la mayor parte de su carrera, Craig generó confianza organizando jornadas de puertas abiertas, reuniéndose con la gente en persona y convirtiendo un canal de YouTube en su principal fuente de clientes potenciales, llegando a obtener de él alrededor del 75 % de su negocio.
Pero ese contenido era muy exigente de producir. Sus recorridos por los barrios con mejor rendimiento implicaban guionizar cada segmento, grabar en cámara en varios barrios y montarlo todo, un proceso que podía llevar más de una semana para un solo vídeo.
Volver a ponerse delante de su audiencia significó reconstruir el motor que había impulsado su negocio. El punto de inflexión llegó cuando vio a otros agentes usar HeyGen para hacer crecer desde cero nuevos canales en redes sociales con avatares de IA.
"Pensé: 'Esto suena un poco loco y quizá demasiado bueno para ser verdad'," dijo.
Por curiosidad, se unió a un pequeño grupo de formación. Durante tres días, Craig creó su gemelo digital, perfeccionó su flujo de trabajo de contenidos y publicó su primer Reel de Instagram.
"Estaba asustado porque soy conocido por mis vídeos", dijo. "Pensé que la gente iba a odiar esto."
Crear un gemelo digital en el que los compradores puedan confiar
Craig cree que la razón por la que el gemelo funcionó es que se construyó a partir de su propio material de alta calidad. En lugar de empezar desde cero, entrenó a su avatar con la biblioteca de grabaciones que ya había filmado, capturando su aspecto real y sus gestos en diferentes entornos.
Lo combinó con modelos de voz grabados profesionalmente, perfeccionados en una voz interior para clips de estilo estudio y una voz exterior que suena natural en exteriores. Utiliza el modelo de avatar más reciente y lo actualiza cada vez que sale uno mejor.
Craig utiliza el gemelo digital para mantener a su audiencia informada sobre las noticias locales y la evolución del mercado, no para perseguir tendencias ni crear vídeos de novedad.
"El gemelo existe para mantener a la gente informada sobre lo que ocurre a nivel local, las noticias y para proporcionarles información", dijo Craig.
La precisión no es negociable. Escribe, revisa y verifica cada guion con datos del mercado local cuidadosamente obtenidos antes de generar un vídeo, y etiqueta cada Reel como IA para no inducir nunca a nadie a error.
"Todo tiene que ser muy, muy preciso", dijo. "En el momento en que pierda la confianza de mi audiencia, se acabó el juego."
Convertir seguidores en una presencia local de confianza
Durante la primera semana, Craig notó algo que resultaba a partes iguales emocionante y aleccionador.
"Cada una de las publicaciones que había hecho superó con creces cualquier cosa que hice personalmente", dijo.
Lo que más le importaba era que la conexión siguiera viva. Algunos espectadores preguntaron si los vídeos eran de IA, mientras que otros no tenían ni idea y se sorprendieron al conocer la verdad. Luego llegó la validación en persona.
"En tres ocasiones distintas, completos desconocidos se pararon a hablar conmigo", dijo Craig. "Un tipo se detuvo con el coche mientras paseaba a mi perro y me dijo: 'Soy suscriptor. Me encanta lo que haces. Gracias por hacerlo.'"
El espectador no tenía ni idea de que la persona con la que acababa de hablar no era la misma versión que veía en línea. Para Craig, ese era precisamente el objetivo.
"La conexión estaba funcionando", dijo. Fue el tipo de reconocimiento que lo impulsó hacia una meta más grande: convertirse en lo que él llama el "alcalde digital" de su ciudad.
Transformar la constancia en alcance y reconocimiento
Con el gemelo encargándose de sus contenidos de noticias, Craig pasó de publicar un vídeo a la semana a dos Reels al día, un ritmo que habría sido imposible con la grabación tradicional. El alcance creció en consecuencia.
En aproximadamente diez meses, su número de seguidores en Instagram se cuadruplicó, pasando de unos 1.500 a casi 6.000. Ahora su contenido llega a más de 770.000 cuentas en un mes típico y genera entre 60.000 y 70.000 interacciones, con Reels individuales que superan habitualmente las 100.000 visualizaciones.
Igual de valioso es lo que su gemelo le permite hacer. El tiempo que ahorra lo dedica de nuevo al trabajo individual con los clientes, incluyendo seguimientos personalizados en vídeo, un enfoque que le ha ayudado a volver a conectar con antiguos clientes y cerrar negocios importantes.
"El gemelo digital me ayuda a tener más tiempo libre para hacer más trabajo individual con mis clientes", dijo.
Cuando se le pidió que resumiera la plataforma, no dudó ni un instante.
"HeyGen es la mejor y más eficaz plataforma para escalar mi contenido en vídeo", dijo. "No he encontrado otra plataforma que se le compare."
Hoy, Craig ve a su gemelo digital no como un sustituto de sí mismo, sino como una extensión de su experiencia.
"Si quieres que te vean, te escuchen y aportar valor", dijo, "HeyGen es una herramienta increíble para lograrlo."