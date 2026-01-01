Craig Veroni es un agente inmobiliario en Vancouver, Columbia Británica, que trabaja en North Vancouver, West Vancouver y la propia ciudad. Antes de dedicarse al sector inmobiliario, pasó más de una década formándose y trabajando como actor profesional de cine y televisión.

En el momento en que empezó a aplicar ese oficio a su marketing, el vídeo se convirtió en uno de los principales impulsores de su negocio. Los vídeos educativos de YouTube y los recorridos cinematográficos por las propiedades ayudaron a los compradores a comprender los barrios locales y el mercado inmobiliario.

Pero cuando un incendio y una inundación en el piso de arriba afectaron su vivienda y obligaron a su familia a marcharse durante casi un año, su producción de vídeo se detuvo por completo.

"Llevábamos fuera de casa unos nueve meses", dijo. "No podía producir ningún contenido. No tenía equipo."

Ampliar su presencia sin aumentar la carga de trabajo

Durante la mayor parte de su carrera, Craig generó confianza organizando jornadas de puertas abiertas, reuniéndose con la gente en persona y convirtiendo un canal de YouTube en su principal fuente de clientes potenciales, llegando a obtener de él alrededor del 75 % de su negocio.

Pero ese contenido era muy exigente de producir. Sus recorridos por los barrios con mejor rendimiento implicaban guionizar cada segmento, grabar en cámara en varios barrios y montarlo todo, un proceso que podía llevar más de una semana para un solo vídeo.

Volver a ponerse delante de su audiencia significó reconstruir el motor que había impulsado su negocio. El punto de inflexión llegó cuando vio a otros agentes usar HeyGen para hacer crecer desde cero nuevos canales en redes sociales con avatares de IA.

"Pensé: 'Esto suena un poco loco y quizá demasiado bueno para ser verdad'," dijo.

Por curiosidad, se unió a un pequeño grupo de formación. Durante tres días, Craig creó su gemelo digital, perfeccionó su flujo de trabajo de contenidos y publicó su primer Reel de Instagram.

"Estaba asustado porque soy conocido por mis vídeos", dijo. "Pensé que la gente iba a odiar esto."

Crear un gemelo digital en el que los compradores puedan confiar

Craig cree que la razón por la que el gemelo funcionó es que se construyó a partir de su propio material de alta calidad. En lugar de empezar desde cero, entrenó a su avatar con la biblioteca de grabaciones que ya había filmado, capturando su aspecto real y sus gestos en diferentes entornos.

Lo combinó con modelos de voz grabados profesionalmente, perfeccionados en una voz interior para clips de estilo estudio y una voz exterior que suena natural en exteriores. Utiliza el modelo de avatar más reciente y lo actualiza cada vez que sale uno mejor.

Craig utiliza el gemelo digital para mantener a su audiencia informada sobre las noticias locales y la evolución del mercado, no para perseguir tendencias ni crear vídeos de novedad.