Configura tu espacio de trabajo

Bienvenido a HeyGen Academy.

El primer paso para empezar es configurar tu espacio de trabajo. Este proceso te permite crear y personalizar tu espacio de trabajo para que esté listo y tu equipo pueda colaborar de forma eficaz.

Accede a la configuración de tu espacio de trabajo

Desde la página de inicio de HeyGen, haz clic en la flecha junto a tu nombre en la esquina inferior izquierda.

En Personal verás tu cuenta individual.

En Espacio de trabajo verás todos los espacios de trabajo de HeyGen a los que te has unido o a los que te han invitado.

Cuando creas tu cuenta personal por primera vez, normalmente estás en un plan gratuito. Una vez que te unas al espacio de trabajo de tu empresa, tendrás acceso a todas las funciones empresariales y a los ajustes de seguridad.

Sabrás que estás viendo el espacio de trabajo empresarial cuando veas “Enterprise” en la esquina inferior izquierda.

Crear y configurar un nuevo espacio de trabajo

Para crear un nuevo espacio de trabajo, abre el menú de la esquina inferior izquierda y ve a Configuración.

En la configuración de tu espacio de trabajo, puedes:

Introduce el nombre de tu espacio de trabajo

Subir un logotipo

Añade una breve descripción

Configurar quién puede unirse al espacio de trabajo

Controla quién puede invitar a nuevos miembros

También puedes activar el Marcado de Agua Asistido por IA para aplicar una marca de agua a todos los vídeos creados en el espacio de trabajo.

Elige quién puede unirse a tu espacio de trabajo

Tienes tres opciones para controlar el acceso a tu espacio de trabajo:

Cualquiera que use el dominio de correo electrónico de tu empresa puede unirse automáticamente

Esta opción es ideal para equipos grandes o planes con asientos ilimitados. Cualquier persona que use el dominio de correo electrónico de tu empresa puede registrarse, saltarse el muro de pago, completar la incorporación y unirse al espacio de trabajo automáticamente sin necesidad de aprobación.

Cualquiera con el dominio de correo electrónico de tu empresa debe solicitar unirse

Esta opción se recomienda si tienes plazas limitadas o quieres más control sobre quién se une. Los usuarios con tu dominio pueden solicitar acceso, que podrás aprobar o denegar.

Solo los miembros invitados manualmente pueden unirse

Esta opción ofrece el máximo nivel de control y privacidad. El espacio de trabajo solo es visible para los usuarios a los que invites directamente.

Una vez que hayas completado estos pasos, tu espacio de trabajo estará completamente configurado.

Has puesto nombre a tu espacio de trabajo, añadido tu logotipo y personalizado los ajustes para reflejar tu marca.

Tu espacio de trabajo ya está listo y puedes empezar a invitar a miembros del equipo cuando quieras empezar a colaborar.