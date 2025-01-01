Gestión de subespacios de trabajo

Los subespacios de trabajo son entornos independientes dentro de una misma cuenta de HeyGen. Cada subespacio de trabajo puede tener sus propios miembros, permisos y ajustes, lo que facilita la organización de equipos, departamentos o proyectos de clientes sin solapamientos.

Son especialmente útiles para:

Agencias que gestionan múltiples clientes

Equipos empresariales con diferentes departamentos

Control de acceso y permisos

Gestión de facturación y suscripciones

Seguimiento del uso de la API

Mantener los recursos separados entre equipos

Según la configuración, los subespacios de trabajo pueden compartir o aislar la facturación, los avatares, las claves de API y las plantillas.

Acceder a subespacios de trabajo

Desde tu panel de HeyGen, haz clic en tu nombre y selecciona Gestionar espacio de trabajo.

Dentro de esta sección, verás la opción Subespacios de trabajo.

Crear un nuevo subespacio de trabajo

Para crear un subespacio de trabajo, selecciona Crear subespacio de trabajo.

Empieza por:

Nombrar el subespacio de trabajo

Añadir una imagen (opcional) para ayudar a distinguir visualmente equipos o clientes

Invitar miembros y asignar roles

A continuación, invita a los miembros introduciendo sus direcciones de correo electrónico y asignándoles roles.

Los roles disponibles incluyen:

Superadministrador – Permisos completos, incluido gestionar usuarios, accesos y compras

– Permisos completos, incluido gestionar usuarios, accesos y compras Desarrollador – Puede crear contenido y acceder a la API

– Puede crear contenido y acceder a la API Creador – Puede crear avatares, vídeos y voces

– Puede crear avatares, vídeos y voces Lector – Puede ver el contenido pero no puede hacer cambios

Configurar ajustes y permisos

Después de asignar los roles, configura los ajustes del subespacio de trabajo.

Si la opción «El espacio de trabajo principal gestiona la facturación» está activada:

El subespacio de trabajo gestiona su propia suscripción

No utiliza la cuota ni los espacios de avatar del espacio de trabajo principal

El propietario del subespacio de trabajo puede crear subespacios de trabajo adicionales

También puedes elegir si el subespacio de trabajo puede ver la configuración de la API.

Cuando está activado, el subespacio de trabajo recibe su propia clave de API y el uso se registra de forma independiente, lo que facilita supervisar la actividad por equipo o por cliente.

Cuando todo esté configurado, selecciona Crear subespacio de trabajo para finalizar la configuración.

Una vez creado, los asientos del espacio de trabajo principal se asignan automáticamente.

Al invitar a miembros, las plazas se asignan según la disponibilidad. Si se alcanza el límite de plazas, será necesario eliminar a un miembro existente antes de añadir uno nuevo.

Gestionar recursos y uso

Al seleccionar el icono de engranaje junto a cualquier subespacio de trabajo, puedes actualizar su configuración y los recursos asignados.

Los controles clave incluyen:

Espacios de avatar – Limita cuántos avatares puede crear cada subespacio de trabajo

– Limita cuántos avatares puede crear cada subespacio de trabajo Créditos generativos – Se utilizan para tarifas de avatar, generación de vídeo, creación de imágenes y traducciones

– Se utilizan para tarifas de avatar, generación de vídeo, creación de imágenes y traducciones Créditos de API – Se utilizan para automatizaciones, integraciones y flujos de trabajo basados en API

Asignar créditos por subespacio de trabajo ofrece a los administradores mayor visibilidad, control de costes y flexibilidad. También puedes eliminar un subespacio de trabajo desde este menú si es necesario.

Compartir recursos entre subespacios de trabajo

Compartir recursos sigue un proceso coherente en toda HeyGen.

Para avatares, voces, kits de marca o plantillas, abre la biblioteca de recursos y selecciona el menú de tres puntos del recurso. Elige Compartir y selecciona el subespacio de trabajo con el que quieres compartirlo.

Una vez compartido, el recurso pasa a estar disponible de inmediato en el subespacio de trabajo seleccionado para la creación de vídeos.

Con los subespacios de trabajo, puedes organizar equipos, controlar el acceso y escalar la creación de vídeos sin perder visibilidad.