Invitar a miembros a tu espacio de trabajo

Veamos cómo invitar a tus compañeros de equipo a tu espacio de trabajo para que podáis colaborar y empezar a crear de inmediato.
Invita a miembros a tu espacio de trabajo
Desde el panel de control, haz clic en tu cuenta y ve a gestionar espacios de trabajo. En la vista de gestión del espacio de trabajo, verás:
En esta sección también pueden aparecer compañeros que se hayan registrado en HeyGen usando el dominio de correo electrónico de tu empresa.
Puedes invitar a nuevos miembros de las siguientes maneras:
Después de enviar una invitación, el correo electrónico del usuario aparecerá en la lista con el estado Invitación enviada.
Si tu espacio de trabajo está configurado para requerir aprobación para unirse, también verás las solicitudes de incorporación en esta vista.
Seguimiento del estado de invitaciones y solicitudes
Cuando un usuario inicia sesión en HeyGen, acepta la invitación y se une al espacio de trabajo, su estado se actualiza a Activo.
Si apruebas una solicitud para unirse, el usuario se convierte inmediatamente en un miembro activo del espacio de trabajo. Su nombre aparece en la lista de miembros activos y se ocupa una plaza.
Comprender los roles del espacio de trabajo
Los espacios de trabajo de HeyGen admiten varios roles, cada uno con diferentes permisos.
Aprobar o denegar solicitudes para unirse
Si tu espacio de trabajo requiere que los usuarios soliciten acceso, puedes revisar las solicitudes en dos lugares:
Desde cualquiera de las dos ubicaciones, puedes aceptar o rechazar las solicitudes pendientes. Una vez aprobada, el usuario se convierte en miembro activo y ocupa una plaza.
Compartir contenido dentro del espacio de trabajo
Además de los roles, puedes controlar el acceso a proyectos, vídeos o carpetas individuales.
Para compartir contenido:
Desde ahí, puedes:
Los usuarios con el rol de Lector siempre tendrán acceso solo de lectura.
Compartir y publicar vídeos
Cuando se genera un vídeo, se abre en la página de compartir, donde puedes:
También puedes usar la pestaña Compartir para publicar el vídeo en la web, permitiendo que cualquiera vea una versión de solo visualización sin iniciar sesión.
Con estos pasos completados, ya estás listo para colaborar con tu equipo en HeyGen invitando a miembros, asignando roles y compartiendo contenido de forma segura.