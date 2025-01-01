Configurar SSO de SAML con Okta

Bienvenido a HeyGen Academy.
En esta lección, aprenderás a configurar el inicio de sesión único (SSO) con Okta para tu espacio de trabajo de HeyGen.
SSO permite que tu equipo inicie sesión una sola vez y acceda de forma segura a HeyGen utilizando las credenciales de la empresa, sin tener que gestionar contraseñas adicionales. Una vez habilitado y configurado, los usuarios pueden iniciar sesión directamente a través de Okta.
Comienza en la consola de administración de Okta
Empieza iniciando sesión en tu consola de administración de Okta.
Ve a Aplicaciones y vuelve a seleccionar Aplicaciones.
Haz clic en Crear integración de aplicación.
Elige SAML 2.0 como método de inicio de sesión y selecciona Siguiente.
Crea la aplicación HeyGen en Okta
Cuando se te pida que nombres la aplicación, introduce HeyGen y haz clic en Siguiente.
Ahora se te pedirá que facilites los detalles de configuración de SAML.
En el campo Audience ID (Entity ID), introduce:
api2.heygen.com
Para la URL de inicio de sesión único (SSO), vuelve a tu panel de HeyGen, ve a Configuración, abre la pestaña Seguridad, activa SSO y copia la URL de SSO que se proporciona.
Pega esta URL en el campo correspondiente en Okta.
Asegúrate de que la aplicación envíe la identidad del usuario en formato de correo electrónico.
La notificación (claim) NameID debe usar la dirección de correo electrónico del usuario.
A continuación, añade los siguientes atributos de usuario:
Cuando termines, desplázate hacia abajo y haz clic en Siguiente.
Selecciona Esta es una aplicación interna y luego haz clic en Finalizar.
Asignar usuarios a la aplicación de Okta
Una vez creada la aplicación, abre la pestaña Asignaciones.
Haz clic en Asignar y añade los usuarios o grupos que deban poder acceder a HeyGen mediante SSO.
Recuperar valores de configuración SAML
A continuación, abre la pestaña Inicio de sesión en Okta y desplázate hacia abajo.
Haz clic en Ver instrucciones de configuración de SAML.
Esta página muestra tres valores obligatorios:
Mantén esta página abierta, ya que necesitarás estos valores para completar la configuración en HeyGen.
Configuración completa en HeyGen
Vuelve a tu panel de administración de HeyGen y abre la página de configuración de SSO.
Copia y pega los tres valores de Okta en sus campos correspondientes en HeyGen y haz clic en Guardar.
Tu conexión entre Okta y HeyGen ya está configurada.
Prueba tu configuración de SSO
Para confirmar que todo funciona correctamente, ve a la página de inicio de sesión de HeyGen y selecciona Iniciar sesión con SSO.
Si se te solicita, introduce el dominio de tu empresa.
Deberías iniciar sesión automáticamente con tus credenciales de Okta.
El inicio de sesión único (SSO) ya está activado para tu espacio de trabajo de HeyGen.
Tu equipo puede iniciar sesión de forma segura usando las credenciales de la empresa, sin contraseñas adicionales ni pasos extra.