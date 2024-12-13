Kommunizieren Sie wichtige Informationen schnell.

The Weather Network liefert rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr Wetterinformationen an mehr als 40 Millionen Nutzer pro Monat in verschiedenen Märkten. Da das Wetter standortabhängig ist, benötigte The Weather Network eine Möglichkeit, jeder Gemeinde lokalisierte Wettervorhersagen zu liefern.

To do that, The Weather Network created its first AI-assisted avatar using HeyGen. It doesn’t replace weather presenters on-air but enables them to use avatars in sponsored messages. With explicit consent from its meteorologists, the company can leverage AI to deliver hyper-local forecasts on a larger scale and provide an opportunity for communities and local economies to prepare for and respond to weather-related events.

Unternehmen im Sektor der Wettermedien und Informationsdienste sind ideal darauf vorbereitet, die außergewöhnliche Kraft der KI zu nutzen, um lebensrettende Informationen besser zu kommunizieren, unterhaltsame Geschichten zu erzählen und Menschen bei alltäglichen Entscheidungen zu helfen," sagt Nana Banerjee, Präsident und CEO der Pelmorex Corporation.