Übersetzen Sie ein Video mit nur wenigen Klicks.
Gegründet im Jahr 1992, nutzt Rosetta Stone Cloud-basierte Technologie, um allen Lernenden das Lesen, Schreiben und Sprechen von mehr als 30 Sprachen zu ermöglichen. Um Werbeanzeigen zu lokalisieren, verwendete Rosetta Stone die KI-Videoübersetzungstechnologie von HeyGen, um Werbekreativinhalte ins Spanische, Französische, Deutsche und Italienische zu übersetzen.
Mit HeyGen konnten sie kosteneffektiv das bezahlte Werben in zusätzliche Märkte ausweiten und höhere Engagement- und Konversionsraten erzielen:
- 75% geringere Produktionszeit und Kosten im Vergleich zur manuellen Übersetzung
- 13% höhere Klickrate für lokalisierte Versionen
- 9% Steigerung der Verkaufskonversionsrate von nicht-englischsprachigen Zuschauern
- Verfünffachung der Werbeausgabenrendite (ROAS) in den spanischen, französischen und deutschen Märkten