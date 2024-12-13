Videountersetzung
Wie HeyGen Rosetta Stone beibrachte, mit AI-Video zu übersetzen

Rosetta Stone

KEY RESULTS:
+13 %CTR
5XROAS
-75%Produktionszeit/-kosten
Gegründet im Jahr 1992, nutzt Rosetta Stone Cloud-basierte Technologie, um allen Lernenden das Lesen, Schreiben und Sprechen von mehr als 30 Sprachen zu ermöglichen. Um Werbeanzeigen zu lokalisieren, verwendete Rosetta Stone die KI-Videoübersetzungstechnologie von HeyGen, um Werbekreativinhalte ins Spanische, Französische, Deutsche und Italienische zu übersetzen.

Mit HeyGen konnten sie kosteneffektiv das bezahlte Werben in zusätzliche Märkte ausweiten und höhere Engagement- und Konversionsraten erzielen:

  • 75% geringere Produktionszeit und Kosten im Vergleich zur manuellen Übersetzung
  • 13% höhere Klickrate für lokalisierte Versionen
  • 9% Steigerung der Verkaufskonversionsrate von nicht-englischsprachigen Zuschauern
  • Verfünffachung der Werbeausgabenrendite (ROAS) in den spanischen, französischen und deutschen Märkten

