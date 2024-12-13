Seit 1921 hat Komatsu als weltweit führender Originalausrüstungshersteller (OEM) unsere physische Welt verändert, indem es Ausrüstung für die Bau-, Bergbau- und Forstwirtschaftsindustrien bereitstellt. Mit Wurzeln, die mehr als ein Jahrhundert zurückreichen bis zur Komatsu Eisengießerei im ländlichen Japan, hat sich Komatsu zu einem globalen Unternehmen mit über 65.000 Mitarbeitern und einem robusten Netzwerk von 211 Distributoren in 151 Ländern entwickelt.
Die Reise von Komatsu wurde durch ein tiefes Engagement für Partnerschaft und Innovation geprägt, was sie als wesentlich ansehen, um die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Heute nutzen sie die KI-Technologie von HeyGen, um ihre vielfältigen Teams weltweit noch stärker zu vernetzen und ihre Tradition der Zusammenarbeit zu stärken.
Herausforderungen bei der Suche nach einem ansprechenden Format, um den Wissenstransfer zu gewährleisten
Komatsu ist in der Fertigungsindustrie tätig und bietet eine umfassende Produktpalette an, die Bagger, Radlader, Planierraupen und Muldenkipper umfasst, während das Unternehmen deren Bewegung von der Fabrik über den Händler bis zum Endkunden überwacht. Um sicherzustellen, dass dieser Prozess effektiv durchgeführt wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Händlernetzwerk von Komatsu, welches direkt mit den Endkunden interagiert, ein gründliches Wissen über die angebotenen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen besitzt. Folglich ist es grundlegend, dem Händlernetzwerk eine umfassende Schulung zu den Maschinenfunktionen, der Bedienung und den technischen Spezifikationen zu bieten.
Zu diesem Zweck probierte das Team für Lernen und Entwicklung (L&D) verschiedene Ansätze aus, um ansprechende Schulungsinhalte zu erstellen – von PowerPoint-Präsentationen mit Computerstimmen bis hin zur Beauftragung externer Multimedia-Unternehmen. Jede Lösung hatte ihre eigenen Einschränkungen, ganz zu schweigen von hohen Kosten und erheblichem Zeitinvest.
"Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem wir sehen mussten, ob Technologie uns bei den Schulungsvideos helfen könnte," sagt Sarah Munsters, Gruppenleiterin für Training, Entwicklung & Veranstaltungen bei Komatsu Europe International N.V. Nachdem sie durch einen belgischen Influencer auf die KI-Technologie von HeyGen aufmerksam wurde, erkannte Sarah sofort, wie sie diese Innovation in ihre Prozesse integrieren könnte.
Tanja Bogocharova, Spezialistin für Lehrplanentwicklung bei Komatsu Europe, verwendet HeyGen, um ansprechende Erklärungsvideos und technische Produktschulungsinhalte zu erstellen. Sie entwickelt auch Richtlinien und fungiert als Super-Administratorin für andere Entwickler von verschiedenen Komatsu-Unternehmen weltweit. Die Plattform ermöglicht es ihrem Team, bestehende Inhalte von Fachexperten in fesselnde Videos umzuwandeln, die individuell angepasste Komatsu-Avatare zeigen — und so die perfekte Balance zwischen technischem Detail und ansprechender Darbietung finden.
„Wir haben sehr positives Feedback von den Lernenden erhalten. Sie finden den Inhalt aufgrund der kurzen, prägnanten Erklärungen des animierten Avatars leicht verständlich“, erklärt Tanja. „Wir sind von einfachen Lehrvideos zu professionelleren Videos mit sehr realistischen Avataren und Sprachaufnahmen übergegangen, wobei hohe Kosten für Videoaufnahmen vermieden wurden.“
Tanja bemerkt ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Trainer: „Wir spüren die Begeisterung nicht nur bei den Lernenden, sondern auch bei den Trainern; sie sind auch motivierter, Trainingsinhalte zu erstellen, dank HeyGen. Insgesamt ist es ein großer Schritt nach vorne in unserer Materialentwicklung.“
Skalierung eines mehrsprachigen Trainingslehrplans mit Konsistenz
Einen zugänglichen Weg zu finden, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, ist der erste Schritt. Die nächste Herausforderung besteht darin, den Lehrplan effizient in verschiedenen Sprachen zu skalieren, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.
HeyGens Übersetzungsfunktion war genau das richtige Werkzeug, das Komatsu benötigte, um seine Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Die Skripterstellungsfunktion der Plattform generiert brauchbare Erstentwürfe aus Website-URLs.
"In Europa bieten wir Schulungsinhalte in der Regel in vier Sprachen an: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Wir erstellen den Ausgangsinhalt zuerst auf Englisch und mit der Übersetzungsfunktion von HeyGen können wir mit nur wenigen Klicks übersetzte Versionen liefern. Das ist ein großer Mehrwert für uns." teilt Tanja mit. Der neue Prozess ist zeit- und budgeteffizienter und ermöglicht es dem Team, ein einziges Ausgangsmaterial effizient zu nutzen.
Inspiriert von der neuen Entwicklung, die von Komatsu Europe vorgestellt wurde, übernahmen andere Komatsu-Entitäten weltweit den Ansatz und setzten die Fähigkeiten von HeyGen strategisch in ihren Entwicklungsplan für Schulungsmaterialien um.
„Die Übersetzungsfunktion bringt uns noch mehr Vorteile im globalen Maßstab“, bemerkt Tanja. „Zum Beispiel haben wir ein ‚Verständnistraining für Menschenrechte‘, das für alle Mitarbeiter in allen Komatsu-Unternehmen konzipiert wurde, und dieses Training wurde dank HeyGen mühelos und konsistent in 14 Sprachen übersetzt.“
Heute werden Schulungsmaterialien von Komatsu weltweit übersetzt, skriptiert und durch den Einsatz von HeyGen und dem Komatsu Studio Avatar animiert. Dank der Branding-Tools von HeyGen wird ein einheitlicher Stil in verschiedenen Ländern und Kulturen sichergestellt.
„Die Tatsache, dass alle Schulungsvideos von einem einzigen Avatar mit einem einheitlichen Stil erzählt werden, verstärkt auch das Markenbewusstsein. Die konsequente Verwendung des Komatsu Studio Avatars und ein einheitlicher visueller Stil in allen Schulungsvideos schaffen eine weltweit wiedererkennbare Markenpräsenz.“
- Tanja Bogocharova, Spezialistin für didaktisches Design
Deutlich verbesserte Lernenden-Engagement und umfangreiche Möglichkeiten zur Erkundung
Die Ergebnisse sprechen für sich. Bei Komatsu stellt das Schulungsteam fest, dass 80-90% der Zuschauer nun das gesamte Video ansehen, während die Zuschauer zuvor oft nach zehn Minuten aufgehört haben zu schauen. Darüber hinaus haben sich die Quizergebnisse verbessert, was zeigt, dass die Mitarbeiter den Inhalt effektiver behalten.
„Indem der Wissenstransfer über Sprachgrenzen hinweg ansprechender und zugänglicher gemacht wird, hat HeyGen wesentlich dazu beigetragen, unser weltweites Netzwerk zu stärken und letztendlich zu unserem Markenversprechen beizutragen – gemeinsam Werte zu schaffen – mit unseren Kunden, Partnern und Kollegen auf der ganzen Welt“, sagt Sarah.
„Wenn wir in die Zukunft blicken, planen wir, die Nutzung von HeyGen zu erweitern. Das Marketingteam hat beispielsweise bereits damit experimentiert, es für Initiativen wie ein Begrüßungsvideo für eine große Baumesse zu verwenden. Gemeinsam mit ihnen erforschen wir auch die Möglichkeiten, kurze Erklärungsvideos für unsere Website und soziale Medien zu erstellen. Mit HeyGen sind die Möglichkeiten umfangreich und wir setzen die Erkundung dieser Möglichkeiten bei Komatsu fort“, schließt Sarah ab.