Seit 1921 hat Komatsu als weltweit führender Originalausrüstungshersteller (OEM) unsere physische Welt verändert, indem es Ausrüstung für die Bau-, Bergbau- und Forstwirtschaftsindustrien bereitstellt. Mit Wurzeln, die mehr als ein Jahrhundert zurückreichen bis zur Komatsu Eisengießerei im ländlichen Japan, hat sich Komatsu zu einem globalen Unternehmen mit über 65.000 Mitarbeitern und einem robusten Netzwerk von 211 Distributoren in 151 Ländern entwickelt.

Die Reise von Komatsu wurde durch ein tiefes Engagement für Partnerschaft und Innovation geprägt, was sie als wesentlich ansehen, um die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Heute nutzen sie die KI-Technologie von HeyGen, um ihre vielfältigen Teams weltweit noch stärker zu vernetzen und ihre Tradition der Zusammenarbeit zu stärken.

Herausforderungen bei der Suche nach einem ansprechenden Format, um den Wissenstransfer zu gewährleisten

Komatsu ist in der Fertigungsindustrie tätig und bietet eine umfassende Produktpalette an, die Bagger, Radlader, Planierraupen und Muldenkipper umfasst, während das Unternehmen deren Bewegung von der Fabrik über den Händler bis zum Endkunden überwacht. Um sicherzustellen, dass dieser Prozess effektiv durchgeführt wird, ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Händlernetzwerk von Komatsu, welches direkt mit den Endkunden interagiert, ein gründliches Wissen über die angebotenen Produkte, Lösungen und Dienstleistungen besitzt. Folglich ist es grundlegend, dem Händlernetzwerk eine umfassende Schulung zu den Maschinenfunktionen, der Bedienung und den technischen Spezifikationen zu bieten.

Zu diesem Zweck probierte das Team für Lernen und Entwicklung (L&D) verschiedene Ansätze aus, um ansprechende Schulungsinhalte zu erstellen – von PowerPoint-Präsentationen mit Computerstimmen bis hin zur Beauftragung externer Multimedia-Unternehmen. Jede Lösung hatte ihre eigenen Einschränkungen, ganz zu schweigen von hohen Kosten und erheblichem Zeitinvest.

"Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem wir sehen mussten, ob Technologie uns bei den Schulungsvideos helfen könnte," sagt Sarah Munsters, Gruppenleiterin für Training, Entwicklung & Veranstaltungen bei Komatsu Europe International N.V. Nachdem sie durch einen belgischen Influencer auf die KI-Technologie von HeyGen aufmerksam wurde, erkannte Sarah sofort, wie sie diese Innovation in ihre Prozesse integrieren könnte.

Tanja Bogocharova, Spezialistin für Lehrplanentwicklung bei Komatsu Europe, verwendet HeyGen, um ansprechende Erklärungsvideos und technische Produktschulungsinhalte zu erstellen. Sie entwickelt auch Richtlinien und fungiert als Super-Administratorin für andere Entwickler von verschiedenen Komatsu-Unternehmen weltweit. Die Plattform ermöglicht es ihrem Team, bestehende Inhalte von Fachexperten in fesselnde Videos umzuwandeln, die individuell angepasste Komatsu-Avatare zeigen — und so die perfekte Balance zwischen technischem Detail und ansprechender Darbietung finden.