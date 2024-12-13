Von Anfang an war sich getitAI bewusst, dass Vertrauen und Timing unverhandelbar waren. Wenn digitale Agenten überzeugen sollten, mussten sie real wirken – nicht nur optisch überzeugend, sondern auch im Verhalten fließend. Keine holprigen Pausen, zusammengesetzte Sprachaufnahmen oder unheimliche Stimmungen.

Frühe Avatar-Plattformen priorisierten entweder Qualität auf Kosten der Geschwindigkeit oder boten schnelle Antworten, die nicht fotorealistisch waren. Keines von beidem funktionierte. Das Medium konnte die Geschichte nicht durchbrechen.

„Wir suchten nicht nur ein Gesicht – wir brauchten etwas Ausdrucksstarkes, Schnelles und emotional Eindeutiges. Die Geschichte musste jedes Mal überzeugen“, sagte Alain.

HeyGen war die erste Plattform, die die Mischung bot, die getitAI benötigte: fotorealistische Avatare, Echtzeit-Reaktionsfähigkeit und eine entwicklerfreundliche Schnittstelle, die mit dynamischem Storytelling Schritt halten konnte.

Warum HeyGen das fehlende Glied war

Was HeyGen besonders machte, war die einzigartige Kombination aus fotorealistischer Videogenerierung und Echtzeit-Streaming-Avataren. Es ging nicht nur um das Rendern von Avataren – es ging darum, eine glaubwürdige, fließende Interaktion zu gewährleisten, bei der der Benutzer nie das Gefühl hat, auf Software warten zu müssen.

Als einer der ersten interaktiven Avatar-Partner von HeyGen arbeitete getitAI eng mit dem Produktteam zusammen, um das System für anspruchsvollere Anwendungsfälle zu optimieren: verzweigte Logik, flexible Benutzereingaben und emotional intelligente Auslieferung.

„Es war anfangs eine holprige Fahrt, aber letztendlich haben wir das unheimliche Tal überquert – und etwas erschaffen, das sich wie ein echtes Gespräch anfühlte“, sagte Alain.

Nach 18 Monaten der Zusammenarbeit wurde getitAI eingeladen, seine Arbeit bei einer HeyGen-Community-Veranstaltung vorzustellen. Auf der Bühne stellte HeyGen-Mitbegründer Wayne Liang klar: „getitAI nutzt unsere Technologie besser als wir selbst.“

Überzeugung als Plattform

Während die anfängliche Dynamik von Verbrauchermarken kam, ist die breitere Ambition von getitAI horizontal: Vertrauen und Konversation in Infrastruktur umzuwandeln – etwas, das überall dort funktionieren könnte, wo Entscheidungen getroffen werden.

Von der Einarbeitung in SaaS bis hin zu Bildung, Finanzen und Gesundheitswesen – überall dort, wo eine Entscheidung Orientierung benötigt, kann ein gut ausgebildeter Agent eingreifen. Die Branche ist optional. Die menschliche Komponente ist es nicht.

HeyGens Avatare machen diese Agenten sichtbar. getitAI macht sie überzeugend.

Gemeinsam legen sie den Grundstein für eine neue Art von Schnittstelle – eine, bei der die Geschichte nicht beim Call-to-Action endet, sondern bei jedem Klick, jeder Wischgeste und jeder Frage weiterfließt.

Die Auswirkung: Interaktion, die Menschen bewegt

Sitzungen mit getitAI + HeyGen Agenten dauern jetzt durchschnittlich über 2,5 Minuten – ein Vielfaches über den typischen Engagement-Zeiträumen. Die Ergebnisse sind nicht nur längere Beteiligung, sondern auch intensivere Interaktion: Nutzer stellen Fragen, erhalten maßgeschneiderte Antworten und bleiben im Fluss.

Die Umrechnungskurse für diese Interaktionen liegen zwischen 13–21%. Aber die interessantere Veränderung? Der Nutzer hört auf zu browsen – und wird Teil der Geschichte.

„Das Internet hat sich von Seiten zu Feeds entwickelt. Jetzt geht es von Feeds zu Charakteren. Wir bauen das System hinter diesem Wandel“, sagte Alain.

Was kommt als Nächstes

Während sich getitAI auf den Start seines Creator Agent Marketplace vorbereitet, bleibt HeyGen ein wesentlicher Bestandteil des Stacks. Unternehmen werden bald in der Lage sein, ausgebildete Agenten – mit eigener Stimme, Tonfall und Erzählstil – so einfach wie das Hinzufügen eines Stripe-Checkouts zu implementieren.

Für HeyGen ist es der Beweis dafür, was passiert, wenn Avatare aufhören, Skripte zu lesen und anfangen, Entscheidungen zu leiten. Für getitAI ist es der nächste Schritt in Richtung eines Internets, das nicht durch Klicks, sondern durch Konversation angetrieben wird.