Curt Landry Ministries ist eine humanitäre gemeinnützige Organisation, die sich dem Outreach und dem Aufbau von Gemeinschaften widmet. Sie bietet einladende virtuelle und persönliche Räume für Menschen, um sich mit biblischen Lehren auseinanderzusetzen, während sie ihr Verständnis und ihre Wertschätzung des jüdischen Erbes vertiefen und dessen wesentliche Verbindung zum Christentum erkennen.

Darrell Puckett, Kreativdirektor für Medien bei Curt Landry Ministries, überwacht alle kreativen Aspekte der Organisation und balanciert Innovation mit einem geschäftsorientierten Ansatz. Puckett legt Wert auf Daten, Analysen und organische Reichweite, um das Evangelium des Ministeriums zu verbreiten und seinen Einfluss zu erweitern.

Sein Team, angetrieben von der Leidenschaft, Curt Landrys prophetische und spirituelle Botschaft einem weltweiten Publikum zu vermitteln, erkundete verschiedene Möglichkeiten, Inhalte schnell in mehreren Sprachen zu skalieren. Nach dem Testen mehrerer Wettbewerber nutzten Darrell und sein Team HeyGen, um die Reichweite zu erweitern, mehrsprachige Inhalte zu skalieren und die globalen Outreach-Fähigkeiten zu transformieren.

In Muttersprachen verschiedene Nationen erreichen

Darrell wollte das gesprochene Wort auf die nächste Stufe heben, indem er vielfältige globale Publikum auf eine nachvollziehbare und authentische Weise erreicht. Curt Landry Ministries hat eine Initiative mit dem Titel „Die Nationen erreichen“, die darauf abzielt, Menschen in ihrer Muttersprache mit dem spirituellen Inhalt von Rabbi Curt zu erreichen.



Nachdem er zweieinhalb Jahre im Dienst des Ministeriums war, ist eines von Darrells Hauptzielen, die spirituellen Lehren von Rabbi Curt über ihren YouTube-Kanal in mehreren Sprachen zugänglich zu machen. Traditionelle Übersetzungs- und Synchronisationsprozesse waren kostspielig, zeitaufwendig und oft inkonsistent. Ihre Hauptanforderungen waren realistische Stimmklänge, genaue Lippen-Synchronisation und die Bewahrung der emotionalen Kadenz – alles entscheidend für spirituelle Inhalte.



„Es ist unglaublich kraftvoll, ein gesprochenes Wort in der eigenen Sprache zu haben. Wir wollten sicherstellen, dass die Botschaft von Rabbi Curt Landry authentisch widerhallt, aber dies manuell zu tun, war nicht skalierbar“, sagte Darrell. „Die KI musste nahezu perfekt sein. Wenn Menschen religiöse Inhalte sehen, verbinden sie sich tief mit der Persönlichkeit und Emotion des Sprechers.“



Emotionale Tiefe bei KI bewahren



Die KI-Videoplattform von HeyGen hat sich schnell als das zuverlässigste Werkzeug für ihre Bedürfnisse herausgestellt. Sie kann die emotionale Tiefe, den Tonfall und das Tempo der Originalsprecher beibehalten, während sie eine realistische Lippensynchronisation in übersetzten Sprachen bietet.



Das Team begann damit, Inhalte ins Spanische zu übersetzen und startete den YouTube-Kanal „Curt Landry en Español“ als Proof of Concept. Der Arbeitsablauf umfasst das Zuschneiden von Langform-Inhalten, wie Schabbat-Gottesdiensten und Podcasts, in handhabbare Videoabschnitte. Das Team lädt saubere Video-Feeds zu HeyGen für die Übersetzung und Verarbeitung hoch, überprüft das Ergebnis mit einem zweisprachigen Teammitglied, um Genauigkeit und kulturelle Relevanz zu gewährleisten, und verteilt die Inhalte über YouTube, soziale Medien und die One New Man Network App von Curt Landry Ministries.



Im Durchschnitt übersetzt das Team vier Schabbat-Gottesdienste pro Monat, was insgesamt etwa 4,5 Stunden Inhalt entspricht. Zusätzlich produzieren sie vier Haupt-Podcast-Episoden pro Monat, jede etwa 40 Minuten lang, und erstellen täglich ein kurzes Video, was ungefähr 30 Kurzvideos pro Monat ergibt.



Indem das Ministerium die bahnbrechende Videotranslationstechnologie von HeyGen nutzt, hat es Sprach-, Zeit- und Ressourcenbarrieren überwunden, um seine Botschaft authentisch und effizient einem weltweiten Publikum zu vermitteln. „Es ermöglicht uns, Menschen in ihren eigenen Sprachen zu erreichen, mit unserem kleinen Team, in einem Umfang, der vorher nie möglich war“, sagte Darrell.



Fünffaches Publikumswachstum und globale Skalierbarkeit

Die Ergebnisse des spanischsprachigen Pilotprojekts waren sowohl schnell als auch bemerkenswert. Innerhalb des ersten Jahres wuchs der Curt Landry en Español YouTube-Kanal von null auf mehr als 5.700 Abonnenten—an und übertraf damit das anfängliche Ziel des Teams von 1.000 bei weitem.

„Die Technologie war so präzise, dass wir sofortigen Anklang fanden. Es wirkte authentisch, und das Publikum konnte sich damit identifizieren“, sagte Darrell.

Der Erfolg des spanischen Kanals bestätigte die Strategie für zukünftige Sprachen. Curt Landry Ministries plant, einen Mandarin-sprachigen Kanal zu starten, gefolgt von Übersetzungen ins Hebräische und Arabische. Bis Ende 2025 ist das Ziel 25.000 Abonnenten für Curt Landry en Español, mit Plänen, die Inhalte in die Website und die mobile App der Organisation zu integrieren und so ein umfassenderes Erlebnis für das spanischsprachige Publikum zu bieten.

„Wenn ich meine Augen schließe, muss es so nah wie möglich an der ursprünglichen Stimme und Tonlage sein, aber in einer anderen Sprache“, sagte Darrell. „HeyGen hat das genau getroffen, weshalb es skalierbar ist. Jetzt liegt es an meinem Team, die Strategie dahinter zu nehmen und sie auszubauen.“