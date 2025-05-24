تواجه الشركات في مجال B2B SaaS صعوبة في تفعيل المستخدمين وتحويل التجارب المجانية إلى عملاء دون دعم يدوي للمنتج. الأساليب الحالية إما مكلفة جدًا بسبب عدد الموظفين، أو سلبية للغاية مثل روبوتات الدردشة، أو ثابتة جدًا مثل فيديوهات المنتج. وبسبب هذا الإحباط، أراد الرئيس التنفيذي والمؤسس Roman Geugelin ابتكار حل يكرر فعالية العرض التوضيحي الشخصي ولكن بطريقة مؤتمتة. لهذا السبب أنشأ Pyne، أول منصة للعروض التوضيحية الرقمية داخل المنتج.

تُمكّن Pyne شركات SaaS من تحقيق تفاعل أعلى بمقدار 10 أضعاف مع محتوى تثقيف العملاء حول المنتج، مما يؤدي إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التفعيل، وتسريع الوصول إلى القيمة، ونمو الإيرادات الذاتية الخدمة. ولتحقيق ذلك، تستخدم Pyne واجهة HeyGen البرمجية API لإنشاء وكلاء عروض توضيحية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي يوجّهون المستخدمين داخل المنتجات ويتيحون لهم اختيار رحلة الإعداد التي تناسبهم.

قال رومان: "الأساليب الحالية لجذب المستخدمين في منتجات SaaS لا تنجح. مهما فعلت، سواء كانت جولات تقليدية داخل المنتج أو فيديوهات تعليمية، فإن الناس ينقرون بعيدًا ولا يكملونها. بمساعدة HeyGen، تحقّق العروض التوضيحية التي يبنيها عملاؤنا معدل إكمال أعلى بمقدار 10 مرات مقارنة بأدوات الإعداد المماثلة."

ابتكار أكثر مسار إنساني لاعتماد المنتجات الرقمية

عادةً ما يستخدم عملاء Pyne نهج نمو قائم على المنتج (PLG) لاكتساب عملائهم أو توسيعهم. وقال رومان: "يُعد توسيع نطاق مرافقة العملاء دون زيادة التكاليف أمرًا مهمًا بشكل خاص للشركات ذات طموحات النمو العالية والمنتجات المعقدة، حيث يحتاج المستخدمون إلى فهم القصة وراء المنتج وكيفية استخدامه. يقوم عملاؤنا بتدريب أفاتارات Pyne على أكثر كتيبات المبيعات وتجربة العملاء (CS) استخدامًا لتحقيق ذلك بالضبط".

قال رومان: "العروض التوضيحية التقليدية للمنتجات وعمليات الإعداد الأولي للمستخدمين تعتمد على أدلة مكتوبة، لكن سنوات من الخبرة مع هذه الأدوات تُظهر أنها لا تنجح في جذب الناس. نعرف من خلال النماذج السلوكية أن البشر يركّزون أكثر عندما يستمعون إلى بشر آخرين. نحن نؤمن بأن الإعداد الجيد للمستخدمين وتفعيلهم يحدثان من خلال لمسة بشرية. بهذه الطريقة تُنشئ رابطًا وولاءً مع مستخدميك وعملائك."

إحدى المشكلات هي أن جزءًا كبيرًا من تثقيف المستخدم حول المنتج يحدث خارج المنتج نفسه. تجعل Pyne هذا التثقيف يحدث داخل المنتج من خلال الفيديو. المشكلة هي أن تحديث محتوى الفيديو يستغرق وقتًا طويلًا.

قال رومان: "تسجيل فيديوهات المنتج بشكل فردي يتطلب جهداً كبيراً إلى حد غير عملي. نحن نعلم أنها تعمل جيداً وتزيد من التحويلات، لكن إنتاج هذه الفيديوهات وتحديثها عندما تتغير الأمور يمثل عبئاً ثقيلاً، خاصة إذا كنت تريد أن تكون مرناً في التعامل مع المحتوى".

مع Pyne يمكن للمستخدمين استكشاف المنتج كما لو أن أفضل خبير في المنتج يقف بجانبهم. يتيح ذلك للشركات تبسيط تجارب المنتجات المعقدة، وإعداد كل مستخدم بطريقة شخصية، وتوسيع عمليات الإعداد والتفعيل على نطاق واسع. ولكن لتقديم لمسة بشرية حقيقية، احتاجت Pyne إلى أفاتارات تحاكي الواقع قدر الإمكان.

اختيار منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي مزوّدة بواجهة برمجة تطبيقات (API)

عند البحث عن حل للأفاتار لميزة وكيل العرض التوضيحي المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، قامت Pyne باستكشاف Synthesia وشركات أخرى. اختبر Roman الأفاتارات التي تعمل بأفضل شكل واستبعد تلك التي لا تملك واجهة برمجة تطبيقات (API).

قال رومان: "نريد لعملائنا أن يكونوا قادرين على تحديث عروضهم التوضيحية فورًا من خلال منصتنا. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون التجربة سلسة تمامًا، لذلك احتجنا إلى تزويدهم بـ API. تكمن قيمة الـ API في أنه يضمن تقليل الاحتكاك قدر الإمكان بين تمكين حالة الاستخدام التي يريدها العميل — وهي تجربة تدفقات الإعداد والتفعيل — وبين منصتنا. لهذا السبب اخترنا HeyGen."

واجهة برمجة تطبيقات HeyGen تدمج بسلاسة فيديوهات الأفاتار، والأفاتارات التفاعلية، وخيارات التوطين في أي تجربة رقمية. تستخدمها Pyne في مزايا المنتج التي تتيح للمستخدمين تعديل النصوص لتحديث العروض التوضيحية خلال ثوانٍ، وترجمة مسارات الاستخدام إلى لغات مختلفة، ورفع الأفاتارات مرة واحدة لجميع الفيديوهات المستقبلية. لا حاجة لإعادة التصوير أو فرق إنتاج.

اختارت Pyne أيضًا HeyGen لأنه يقدّم أفاتارات عالية الجودة تشبه الواقع هي الأفضل في السوق، وكان ببساطة الأسهل من حيث الاستخدام.

قال رومان: "عملاؤنا يأتون إلى المنتج ويرون الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي ويقولون: (واو، هذا مختلف تمامًا، وأستمتع حقًا بمشاهدته). أصبح لدى المستخدم النهائي الآن قدرة أعلى على التركيز ويمكنه استيعاب المزيد من المعلومات بسرعة."

تنشيط المستخدمين عبر دورة حياة العميل

من خلال منصة Pyne المدعومة من HeyGen، يمكن للشركات تعزيز تبنّي المنتج، وزيادة التحويل، ورفع تفاعل قاعدة مستخدميها، بما في ذلك:

تسريع عملية الإعداد وتحقيق قيمة أسرع بمقدار 4 مرات

زيادة التفاعل بمعدل 10 أضعاف مقارنة بالجولات التقليدية داخل المنتج

زيادة معدلات التحويل بما يصل إلى 2.3 مرات

الاحتفاظ بالمستخدمين بشكل أفضل بمقدار 3 مرات