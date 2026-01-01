تطبيق إنشاء فيديوهات UGC لإنتاج إعلانات إبداعية قابلة للتوسّع
أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب UGC تلفت الانتباه مباشرة من النص باستخدام مولّد فيديو UGC من HeyGen. أنشئ شهادات تبدو حقيقية، ومراجعات منتجات، وفيديوهات إثبات اجتماعي من دون توظيف صانعي محتوى أو تنسيق جلسات تصوير. اكتب النص، واختر مقدّمًا بأسلوب صانع محتوى، وأنشئ إعلانات UGC مصقولة تبدو طبيعية وتتماشى مع كل منصة.
مزايا مُنشئ فيديو UGC
مقدّمون بأسلوب صُنّاع المحتوى يبدو حضورهم حقيقيًا
اختر من بين أكثر من 1,100 فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي لمقدّمين مصممين ليبدوا كصنّاع محتوى عاديين، لا كمتحدثين رسميين باسم الشركات. يقدّم كل مقدّم نصك بتعبيرات طبيعية، وإيماءات عفوية، وأسلوب إلقاء أصيل ينسجم مع الطابع غير المصقول والقريب من الناس الذي يتوقعه الجمهور من محتوى UGC. يمكنك إقران أي مقدّم مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت علامة تجارية متسق عبر عشرات نسخ الإعلانات المختلفة دون تسجيل لقطة واحدة.
اختبار فوري لنسخ الإعلانات المتعددة على نطاق واسع
أنشئ عشرات نسخ إعلانات UGC من نص واحد خلال دقائق بدلًا من أسابيع. بدّل مقدمي المحتوى والخلفيات والافتتاحيات وعبارات الحث على اتخاذ إجراء لاختبار الإبداع بأسلوب A/B عبر المنصات. محرك Text to Video من HeyGen يتيح لمسوقي الأداء تطوير الأفكار الناجحة وإنتاج مواد إبداعية جديدة قبل أن يشعر الجمهور بالملل، وكل ذلك من دون إعادة توجيه موجز واحد لأي منشئ محتوى.
إعلانات UGC متعددة اللغات دون إعادة التصوير
وسّع أفضل إعلانات UGC أداءً إلى أسواق جديدة فورًا. HeyGen AI Video Translator يوطّن أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة مع AI Lip Sync دقيقة مع الحفاظ على نبرة الصوت، بحيث تبدو إعلاناتك المترجمة طبيعية لكل جمهور. شغّل نفس العمل الإبداعي الفعّال باللغات الإسبانية واليابانية والبرتغالية وعشرات اللغات الأخرى انطلاقًا من نسخة أصلية واحدة.
إنتاج قائم على النص مع تحكم كامل
اكتب أو الصق نص إعلانك ودع HeyGen يتولى الباقي. استخدم AI Video Generator للتحكم في الإيقاع والنبرة وانتقالات المشاهد والتركيز البصري مباشرة من خلال النص. يمكنك دمج AI Product Placement لإبراز المنتجات بشكل طبيعي داخل الإطار، وإضافة خلفيات تحمل هوية علامتك التجارية، وإدراج مخرجات Subtitle Generator لعرض الفيديو بدون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي.
تصدير جاهز للمنصات لكل قناة إعلانية
أنشئ إعلانات فيديو UGC بالتنسيق الدقيق الذي تتطلبه كل منصة. صدّر الفيديو عموديًا لـ TikTok وReels، ومربعًا لإعلانات الخلاصة، وأفقيًا لإعلانات YouTube pre-roll. يقدّم HeyGen مخرجات HD و4K مع ترجمة مضمّنة، وصوت نقي، وأحجام ملفات محسّنة، بحيث يكون المحتوى الإبداعي جاهزًا للرفع مباشرة إلى مديري الإعلانات دون الحاجة إلى عمليات ما بعد الإنتاج الإضافية أو تحويل الصيغ.
حالات الاستخدام
مقاطع فيديو مراجعات المنتجات للتجارة الإلكترونية
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
إعلانات التزكية الاجتماعية للحملات المدفوعة
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
إبداع إعلاني لـ TikTok وReels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
عروض تعريف التطبيقات وخدمات SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
محتوى علامة تجارية بأسلوب المؤثرين
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
إعلانات إبداعية محلية للأسواق العالمية
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
كيف يعمل
أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب UGC عبر أربع خطوات تنقلك من فكرة الإعلان إلى محتوى جاهز للنشر على المنصات خلال دقائق.
اختر التنسيق
اختر قالب إعلان UGC أو ابدأ من الصفر. اضبط نسبة العرض إلى الارتفاع، والأسلوب البصري، ونوع الإعلان الذي تريد إنتاجه. يقوم النظام بإعداد زوايا تصوير غير رسمية، وإضاءة طبيعية، وإعدادات عرض بأسلوب صانعي المحتوى.
اكتب النص الخاص بك
اكتب أو الصق نص إعلانك. صِغ الجملة الافتتاحية الجاذبة، ونقاط الفوائد الأساسية، وعبارة الحث على اتخاذ إجراء. تحلل HeyGen النص من حيث النبرة والإيقاع وبنية المشاهد لتحسين أسلوب الإلقاء بما يناسب محتوى UGC ويعزّز الإحساس بالواقعية.
اختر مقدّم العرض
تصفّح أكثر من 1,100 مقدّم محتوى بأسلوب صانعي المحتوى واختر الشخص الذي يناسب جمهورك المستهدف. عدّل الصوت وأسلوب الإلقاء والخلفية لضمان أن يبدو الإعلان طبيعيًا وقريبًا من الجمهور.
أنشئ وصدّر
إخراج إعلان الفيديو UGC النهائي. تقوم HeyGen بمزامنة أداء المقدّم، والعناصر البصرية، والترجمة النصية، والانتقالات، ثم تصدّر ملفاً جاهزاً للمنصات لاستخدامه على TikTok وInstagram وFacebook وYouTube أو أي مدير إعلانات.
الأسئلة الشائعة
ما هو مُنشئ فيديوهات UGC وكيف يقوم بإنشاء الإعلانات؟
مولّد فيديو UGC يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو تبدو وتشعر وكأنها محتوى من إنشاء مستخدمين حقيقيين. يتيح لك إصدار HeyGen كتابة نص الإعلان، والاختيار من بين أكثر من 1,100 مقدّم بأسلوب صانعي المحتوى، وإنشاء شهادات وتجارب مستخدمين ومراجعات وإعلانات لإثبات الموثوقية تبدو حقيقية، دون توظيف أي شخص أو تصوير أي شيء.
هل ستبدو إعلانات UGC حقيقية بما يكفي لتحقيق أداء جيد على وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم. تم تصميم مقدّمي HeyGen خصيصًا لتنسيق محتوى UGC مع إيماءات عفوية، وتعابير طبيعية، وأسلوب إلقاء قريب من طريقة حديث صانعي المحتوى الحقيقيين أمام الكاميرا. وعند الجمع بين الخلفيات غير الرسمية والسيناريوهات الحوارية، يكون الناتج متوافقًا مع الطابع العضوي الذي يتفاعل معه الجمهور على TikTok وInstagram وFacebook.
كم عدد نسخ الإعلان التي يمكنني إنتاجها من نص واحد؟
لا يوجد حد ثابت. يمكنك تبديل مقدمي العرض والخلفيات والعناوين الجاذبة والدعوات لاتخاذ إجراء لإنشاء عدد غير محدود من النسخ وفقًا لما تتطلبه استراتيجية الاختبار لديك. معظم الفرق تنتج بين 10 و50 نسخة لكل فكرة في جلسة واحدة، وكل منها جاهزة لاختبار A/B عبر منصات الإعلانات خلال دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلبها عمليات إنتاج محتوى UGC التقليدية.
هل يمكنني إضافة منتجي الخاص إلى إعلان الفيديو UGC؟
نعم، تدعم HeyGen إدراج المنتجات بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك عرض منتجك بشكل طبيعي داخل إطار الفيديو. يمكنك أيضًا إضافة طبقات بعلامتك التجارية، وشعارات، وخلفيات مخصصة للحفاظ على ظهور المنتج بشكل واضح مع الإبقاء على الطابع الأصيل لمحتوى صانعي المحتوى.
كيف تقارن عملية إنشاء فيديوهات UGC بالاستعانة بصنّاع محتوى حقيقيين؟
توظيف صانعي المحتوى عادةً يكلّف بين 200$ و2,000$ أو أكثر لكل فيديو، ويتطلّب عقوداً، وشحن المنتجات، وجولات من المراجعات، ومدة تنفيذ من 2 إلى 4 أسابيع. HeyGen يقدّم محتوى بأسلوب UGC مماثلاً خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، مع مراجعات غير محدودة وإمكانية التوسّع فوراً إلى عشرات النسخ المتنوعة. تحتفظ بسيطرة إبداعية كاملة دون الحاجة لإدارة علاقات خارجية.
هل يمكنني ترجمة أفضل إعلانات UGC أداءً لدي إلى لغات أخرى؟
بالتأكيد. منصة HeyGen Video Translator تقوم بمواءمة أي إعلان من إنتاج المستخدمين (UGC) إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي وحركات شفاه متزامنة. يمكن لأفضل إعلان لديك باللغة الإنجليزية أن يعمل بالإسبانية والألمانية واليابانية والبرتغالية وغيرها دون إعادة التصوير أو توظيف منشئي محتوى محليين لكل سوق.
ما منصات الإعلانات والصيغ التي يدعمها مولّد فيديوهات UGC؟
HeyGen تصدّر إعلانات UGC بجميع الصيغ الرئيسية: عمودي 9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، ومربّع 1:1 لمواضع الظهور في الخلاصة، وأفقي 16:9 لـ YouTube والإعلانات المعروضة. يتوفر الإخراج بدقة HD و4K مع ترجمة مضمّنة، وصوت نقي، وأحجام ملفات محسّنة جاهزة للرفع المباشر إلى Meta Ads Manager وTikTok Ads وGoogle Ads وغيرها من المنصات.
هل استخدام HeyGen لإنشاء إعلانات فيديو UGC مجاني؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية لا تتطلب بطاقة ائتمان، تتيح لك إنشاء إعلانات فيديو UGC واستكشاف المزايا الأساسية. تفتح الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً إمكانية الوصول إلى مقدّمي عروض بأسلوب صناع المحتوى، وأطوال فيديو أطول، استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والوصول إلى مكتبة كاملة من قوالب UGC وخيارات التخصيص.
هل يمكنني استخدام مولّد فيديو UGC لإعلانات الشهادات دون وجود عملاء حقيقيين؟
نعم. يمكنك كتابة نصوص لشهادات العملاء استنادًا إلى مقترحات القيمة الخاصة بمنتجك، ثم إقرانها بمقدّمين بأسلوب صانعي المحتوى المتنوعين لإنشاء إعلانات تُظهر دليلًا اجتماعيًا. تستخدم العديد من فرق التسويق المعتمد على الأداء هذا الأسلوب لاختبار زوايا الرسائل قبل الاستثمار في شهادات عملاء مصوّرة، ثم توسيع نطاق المفاهيم الفائزة عبر الحملات.
كيف أجعل إعلانات UGC التي أنشأها بالذكاء الاصطناعي تبرز عن إعلانات المنافسين؟
ركّز على خطّاف قوي في أول ثانيتين، واستخدم نصوصاً تعكس الطريقة التي يتحدث بها العملاء الحقيقيون عن منتجك، واختبر عدة أساليب للمقدّم بما يناسب الفئة المستهدفة لديك. HeyGen AI Video Editor يتيح لك تحسين الإيقاع، وإضافة أنماط صوتية رائجة، وضبط العناصر البصرية بحيث يبدو كل إعلان طبيعياً ومتناسقاً مع المنصة التي يُعرض عليها.
