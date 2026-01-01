Các tác nhân AI đã là một phần trong quy trình làm việc của bạn. Máy chủ MCP của HeyGen giúp bất kỳ tác nhân tương thích MCP nào cũng có thể tạo video chuyên nghiệp. Không phải một bước riêng, không phải một tích hợp riêng.

Không tốn chi phí tích hợp Kết nối với toàn bộ khả năng video của HeyGen mà không cần xây dựng hay duy trì bất kỳ tích hợp API nào. Không cần theo dõi nhật ký thay đổi.

Hoạt động ngay trong công cụ bạn đang dùng Bạn đã dùng Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI hoặc Cursor chưa? HeyGen kết nối với các công cụ mà đội ngũ của bạn sử dụng hằng ngày.

Mặc định an toàn Xác thực OAuth được liên kết với tài khoản HeyGen của bạn. Không cần xoay vòng hay lộ khóa API. Video của bạn, tài khoản của bạn, tín dụng của bạn.

Hình đại diện và giọng nói của bạn Bất kỳ hình đại diện hoặc giọng nói tùy chỉnh nào có trong tài khoản HeyGen của bạn đều có thể được truy cập thông qua Remote MCP, bao gồm cả các tài sản thương hiệu.

Hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ Các tác nhân có thể tạo nội dung video đa ngôn ngữ với tính năng đồng bộ khẩu hình và dịch thuật được hỗ trợ bởi AI, ở quy mô lớn và theo yêu cầu, bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.