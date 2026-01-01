HeyGen MCP:
Tạo video
cho bất kỳ tác nhân AI nào
Kết nối HeyGen với Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor và nhiều công cụ khác thông qua Giao thức Ngữ cảnh Mô hình (MCP). Tác nhân của bạn có thể tạo, quản lý và truy xuất video bằng gói HeyGen hiện có của bạn. Không có chi phí bổ sung.
HeyGen MCP biến video thành một năng lực gốc của tác nhân
Các tác nhân AI đã là một phần trong quy trình làm việc của bạn. Máy chủ MCP của HeyGen giúp bất kỳ tác nhân tương thích MCP nào cũng có thể tạo video chuyên nghiệp. Không phải một bước riêng, không phải một tích hợp riêng.
Không tốn chi phí tích hợp
Kết nối với toàn bộ khả năng video của HeyGen mà không cần xây dựng hay duy trì bất kỳ tích hợp API nào. Không cần theo dõi nhật ký thay đổi.
Hoạt động ngay trong công cụ bạn đang dùng
Bạn đã dùng Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI hoặc Cursor chưa? HeyGen kết nối với các công cụ mà đội ngũ của bạn sử dụng hằng ngày.
Mặc định an toàn
Xác thực OAuth được liên kết với tài khoản HeyGen của bạn. Không cần xoay vòng hay lộ khóa API. Video của bạn, tài khoản của bạn, tín dụng của bạn.
Hình đại diện và giọng nói của bạn
Bất kỳ hình đại diện hoặc giọng nói tùy chỉnh nào có trong tài khoản HeyGen của bạn đều có thể được truy cập thông qua Remote MCP, bao gồm cả các tài sản thương hiệu.
Hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ
Các tác nhân có thể tạo nội dung video đa ngôn ngữ với tính năng đồng bộ khẩu hình và dịch thuật được hỗ trợ bởi AI, ở quy mô lớn và theo yêu cầu, bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
Không có thanh toán bổ sung
Tạo video sử dụng số credit có trong gói HeyGen hiện tại của bạn. Tính năng này có trên mọi gói, bao gồm cả tài khoản miễn phí.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời cho bạn
Tôi có cần khóa API không?
Không. Remote MCP sử dụng xác thực OAuth được liên kết với tài khoản HeyGen của bạn (Gói Web). Không cần khóa API.
MCP của HeyGen có tốn thêm phí không?
Không. Việc tạo video sử dụng số tín dụng cao cấp đi kèm trong gói HeyGen hiện tại của bạn. Không có phí API riêng hay khoản thanh toán bổ sung nào khác.
Những gói HeyGen nào hỗ trợ MCP?
MCP có sẵn trên tất cả các gói HeyGen. Đối với nhu cầu sử dụng nhiều hơn, bạn nên nâng cấp lên gói Creator hoặc cao hơn.
Tôi có thể sử dụng hình đại diện và giọng nói tùy chỉnh của mình không?
Có. Bất kỳ avatar hoặc giọng nói nào có trong tài khoản HeyGen của bạn, bao gồm cả các tài sản tùy chỉnh, đều có thể được truy cập thông qua HeyGen MCP.
Sự khác biệt giữa cái này và HeyGen API là gì?
HeyGen API cung cấp cho bạn các endpoint REST trực tiếp để điều khiển bằng lập trình. Remote MCP bao bọc những khả năng đó để các tác nhân AI có thể sử dụng chúng một cách hội thoại mà bạn không cần viết mã tích hợp.