HeyGen x Zapier
Hầu hết các nhóm coi video là một nhiệm vụ làm rồi thôi. Với Zapier, HeyGen trở thành một phần sống trong hệ thống của bạn, tự động tạo các video cá nhân hóa với avatar thuyết minh bất cứ khi nào có sự kiện xảy ra trong các ứng dụng khác của bạn.
HeyGen như một phần trực tiếp trong hệ thống của bạn
Việc tạo video từ trước đến nay luôn là một quy trình thủ công, làm từng lần một. Tích hợp HeyGen × Zapier đã thay đổi điều đó. Kết nối HeyGen với bất kỳ ứng dụng nào trong hệ sinh thái Zapier và việc tạo video sẽ trở thành một hành động theo sự kiện, được kích hoạt tự động dựa trên những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp của bạn.
Khi một khách hàng tiềm năng mới được thêm vào CRM của bạn, HeyGen sẽ gửi một video tiếp cận được cá nhân hóa. Khi một biểu mẫu được gửi, HeyGen sẽ gửi ngay một video cảm ơn chỉ trong vài giây. Khi một dòng mới được thêm vào bảng tính, HeyGen sẽ xếp hàng sẵn một đoạn video đào tạo được tùy chỉnh. Không cần thao tác thủ công. Không chậm trễ. Không nút thắt cổ chai.
“Khi điều này xảy ra trong Ứng dụng A → HeyGen tạo một video”
Đăng nhập vào Zapier và tạo một Zap
Truy cập zapier.com, nhấp vào Create a Zap và tìm kiếm HeyGen. Bạn sẽ thấy HeyGen được liệt kê cùng tất cả các trigger và action khả dụng, sẵn sàng để bạn cấu hình.
Đặt trình kích hoạt của bạn
Chọn ứng dụng và sự kiện sẽ kích hoạt việc tạo video — một lead mới trong CRM, một lần gửi biểu mẫu, một dòng mới trong bảng tính, một sự kiện trên lịch. Bất cứ điều gì từ thư viện hơn 7.000 ứng dụng của Zapier.
Cấu hình hành động HeyGen của bạn
Chọn HeyGen làm ứng dụng hành động và kết nối tài khoản của bạn. Chọn Tạo video từ mẫu, chọn mẫu đã lưu của bạn và ánh xạ dữ liệu kích hoạt (tên, công ty, trường tùy chỉnh) vào phần nội dung kịch bản.
Thêm bước phân phối và triển khai trực tiếp
Thêm một hành động thứ hai để lấy liên kết video có thể chia sẻ sau khi HeyGen hoàn tất việc render, rồi gửi nó đến bất cứ nơi nào cần (email, Slack, CRM của bạn hoặc một bảng Google Sheet để ghi log). Kích hoạt Zap của bạn và từ đây nó sẽ tự động chạy.
HeyGen có thể làm gì trong Zapier
HeyGen hoạt động như cả trình kích hoạt và hành động trong Zapier, cho bạn toàn quyền kiểm soát thời điểm bắt đầu tạo video và những gì diễn ra sau khi hoàn tất.
Thành công với video avatar
Kích hoạt khi một video HeyGen hoàn tất xử lý và sẵn sàng để chia sẻ.
Sự kiện video mới
Kích hoạt khi trạng thái bất kỳ video nào thay đổi. Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu quy trình làm việc của bạn.
Dịch video thành công
Kích hoạt khi một video đã được dịch sẵn sàng, cho phép triển khai các quy trình phân phối đa ngôn ngữ.
Tạo video từ mẫu
Tạo một video avatar cá nhân hóa bằng cách sử dụng mẫu HeyGen đã lưu và các trường động.
Dịch một video
Gửi bất kỳ video HeyGen nào để dịch sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với tính năng tự động đồng bộ khẩu hình.
Lấy liên kết có thể chia sẻ
Lấy một liên kết công khai cho video để đưa vào email, CRM, Slack hoặc bất kỳ ứng dụng phía sau nào.
Tạo video avatar WebM
Tạo một đoạn clip avatar nền trong suốt để chèn đè lên hình ảnh hoặc nhúng trên web.
Tải lên nội dung
Đưa một tệp hình ảnh, video hoặc âm thanh vào HeyGen để sử dụng trong quá trình tạo video tiếp theo.
Những nhóm nào đang tự động hóa
Từ việc tiếp cận bán hàng đến bản địa hóa nội dung toàn cầu, HeyGen và Zapier thay thế quy trình sản xuất video thủ công bằng các quy trình làm việc theo sự kiện, tự động vận hành.
Tiếp cận bán hàng cá nhân hóa
Khi một lead mới được thêm vào HubSpot hoặc một dòng mới được tạo trong Google Sheet, hãy tự động tạo một video avatar cá nhân hóa và gửi thẳng vào hộp thư của khách hàng tiềm năng trước khi đối thủ của bạn kịp làm điều đó.
Onboarding kích hoạt theo sự kiện
Một khách hàng mới đăng ký hoặc một biểu mẫu Typeform được gửi, và Zapier sẽ kích hoạt HeyGen để tạo một video chào mừng hoặc hướng dẫn tùy chỉnh chỉ trong vài giây, hoàn toàn không cần đến bất kỳ thao tác thủ công nào.
Bản địa hóa video tự động
Kích hoạt dịch video đa ngôn ngữ ngay khi một video HeyGen mới được hoàn thành, tự động tạo các phiên bản bằng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ, đồng thời phân phối chúng đến đúng kênh khu vực.
Quy trình phân phối nội dung
Khi một video HeyGen hoàn tất render, hãy tự động tải nó lên Google Drive, ghi lại vào một bảng tính theo dõi và đăng liên kết chia sẻ lên Slack, tất cả đều không cần thao tác thủ công.
Triển khai đào tạo có khả năng mở rộng
Tạo video đào tạo do avatar thuyết minh từ các bản ghi FAQ hoặc dữ liệu nội dung khóa học trong Zapier Tables, và tự động ghi danh học viên bằng cách gửi liên kết video đến LMS hoặc nền tảng email của bạn.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.